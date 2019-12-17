Điều bất ngờ từ mặt nạ bơ sữa tươi không đường

Làm đẹp 17/12/2019 11:48

Làm đẹp da bằng phương thức đắp mặt nạ đã trở nên vô cùng quen thuộc với nhiều chị em. Cùng khám phá về mặt nạ bơ sữa tươi không đường để cùng thực hiện tại nhà mang đến hiệu quả.

Một làn da đẹp là điều mà bất cứ ai cũng mong muốn đặc biệt là các chị em phụ nữ. Chính vì vậy mà các chị em luôn tìm kiếm nhiều cách khác nhau để giúp cho nhan sắc của mình ngày càng đẹp hơn. Một trong những phương thức không thể bỏ qua đó là đắp mặt nạ với các nguyên liệu từ thiên nhiên. Đây là cách làm đẹp an toàn, tiết kiệm, mang đến hiệu quả lâu dài. Và thật là thiếu sót nếu như bạn bỏ qua mặt nạ bơ sữa tươi không đường trong quá trình làm đẹp.

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Mặt nạ bơ sữa tươi không đường rất tốt cho da của bạn - Ảnh minh họa: Internet

Bơ và sữa tươi có tác dụng gì trong việc làm đẹp

Muốn sử dụng một loại mặt nạ hiệu quả thì trước hết bạn phải hiểu về tác dụng của các thành phần chính tạo nên loại mặt nạ đó. Nói về trái bơ, đây có thể coi là thực phẩm rất giàu dinh dưỡng, tốt cho con người. Không chỉ ăn bơ mới tốt mà sử dụng để làm mặt nạ cũng sẽ cho tác dụng tốt không kém.

Trái bơ có chứa rất nhiều các loại dưỡng chất như canxi, sắt, kali và các loại vitamin như vitamin A, E rất tốt cho da. Vì vậy khi đắp mặt nạ bơ bạn sẽ thấy những tác dụng đó là: làm trắng da, ngăn ngừa quá trình lão hóa của da, tẩy đi tế bào chết, giúp da mịn màng, da không bị khô, chống lại oxy hóa. 

Sữa tươi cũng được coi là một thần dược trong việc làm đẹp của chị em phụ nữ. Trong sữa tươi có chứa nhiều protein, các loại enzim, axit lactic. Những chất này giúp giảm mụn trứng cá, không khô da, làm mịn da và chống lại quá trình lão hóa.

Như vậy thì khi hai nguyên liệu này kết hợp với nhau để tạo nên mặt nạ sẽ mang đến một hiệu quả dưỡng da cực kỳ tuyệt vời cho người dùng.

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Hai nguyên liệu tạo nên cho bạn một loại mặt nạ chất lượng - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm mặt nạ bơ với sữa tươi không đường

Để làm mặt nạ bơ và sữa tươi rất đơn giản, bạn chỉ cần lấy ¼ quả bơ rồi tán nhuyễn sau đó trộn với sữa tươi không đường sao cho hỗn hợp sệt lại có thể đắp được. Trước khi đắp mặt, bạn nhớ rửa mặt thật sạch để dưỡng chất có thể thấm vào da. Sau đó, đắp mặt nạ bơ với sữa tươi vừa làm lên mặt trong khoảng thời gian 10 phút.

Hết thời gian, bạn rửa mặt sạch rồi dùng các lát bơ mỏng ở phần bơ còn lại đắp lên mặt và nằm thư giãn trong khoảng thời gian 30 phút. Cuối cùng hãy rửa sạch mặt bằng nước và skincare như bình thường. Bạn có thể thực hiện đắp mặt nạ bơ với sữa tươi không đường 2 lần/tuần.

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Làm mặt nạ bơ sữa tươi không đường - Ảnh minh họa: Internet

Mặt nạ bơ sữa tươi không đường kết hợp với mật ong

Mật ong có tác dụng rất tốt trong việc dưỡng da, mang lại độ ẩm cần thiết cho da. Vì vậy đây cũng là một loại nguyên liệu được chị em sử dụng nhiều để làm đẹp.

Từ mặt nạ sữa tươi không đường và bơ, bạn có thể kết hợp cùng với mật ong để tăng hiệu quả hơn cho mặt nạ. Bạn trộn ¼ quả bơ, sữa tươi không đường và 1 muỗng mật ong vào với nhau. Sau đó đắp trong khoảng thời gian 15 đến 20 phút. Cuối cùng là rửa sạch bằng nước ấm. 

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Có thể thêm mật ong vào mặt nạ bơ sữa tươi không đường - Ảnh minh họa: Internet

Mặt nạ bơ sữa tươi không đường với lòng trắng trứng gà

Lòng trắng trứng gà có tác dụng rất tốt trong việc tái tạo tế bào da, chống lão hóa, se khít lỗ chân lông và tẩy tế bào chết. Khi kết hợp 3 loại nguyên liệu này với nhau sẽ tạo nên một sản phẩm tuyệt vời cho da. Đặc biệt là da khô và da mụn.

Cách làm mặt nạ bơ sữa tươi không đường với lòng trắng trứng gà như sau: Đập trứng và tách riêng phần lòng trắng ra. Nghiền nhuyễn ¼ quả bơ sau đó trộn chung với lòng trắng trứng và sữa tươi không đường. Thoa hỗn hợp đều lên mặt trong thời gian 30 phút sau đó rửa lại bằng nước ấm. Loại mặt nạ này có tác dụng hiệu quả trong việc làm trắng da.

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Đắp mặt nạ đúng cách cho hiệu quả cao hơn - Ảnh minh họa: Internet

Những lưu ý khi đắp mặt nạ bơ sữa tươi không đường

Để mặt nạ bơ và sữa tươi không đường đặt hiệu quả cao nhất trong việc làm đẹp thì khi thực hiện, bạn cần chú ý đến những điểm sau đây:

  • Chỉ sử dụng mặt nạ trong thời gian 1 ngày. Tốt nhất là đắp khi nào thì trộn lúc đó. Không nên trộn quá nhiều, chỉ trộn vừa đủ dùng. Nếu còn thừa thì cũng bỏ đi, không nên để dùng cho lần sau vì nó có thể dẫn đến các tác dụng ngược lại.
  • Tuyệt đối không thay sữa tươi không đường bằng loại có đường vì như vậy mặt bạn sẽ rất dễ bị nổi mụn khi đắp.
  • Phải rửa mặt sạch trước khi đắp mặt nha. Vì nếu không sạch dưỡng chất không thể hấp thụ vào da. Và nếu da bẩn, bí đắp mặt nạ khiến da bí dẫn đến nổi mụn.
  • Sau khi đắp mặt thực hiện các bước skincare như bình thường để chăm sóc da một cách tốt nhất.
  • Bạn phải kiên trì thực hiện đắp mặt nạ trong thời gian dài vì thường thì các loại mặt nạ tự nhiên sẽ cho hiệu quả khá chậm. Tuy nhiên hiệu quả này là thực chất và lâu dài.
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Ghi nhớ những lưu ý khi đắp mặt nạ cho hiệu quả tốt nhất - Ảnh minh họa: Internet

Hãy thực hiện chăm sóc da hằng ngày để có được một làn da thật ưng ý. Và đừng bỏ qua mặt nạ bơ sữa tươi không đường trong số các loại mặt nạ bạn có thể sử dụng nhé.

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