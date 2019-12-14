Chuyên mục làm đẹp: Đắp mặt nạ lòng trắng trứng gà có tác dụng gì?

Do đó dùng mặt nạ lòng đỏ trứng gà trị mụn cũng là một phương pháp hữu hiệu. Bạn có thể thực hiện bằng cách đánh lòng đỏ cùng tinh bột nghệ rồi đắp đều lên mặt, chỉ trong một thời gian ngắn đảm bảo bạn sẽ sở hữu một làn da láng mịn và sạch mụn cho mà xem.

Lòng trắng trứng gà trị mụn: Lysozyme là một loại enzyme có trong trứng gà tác động mạnh vào quá trình tiêu diệt vi khuẩn và làm sạch sâu những bụi bẩn, các sợi bã nhờn tích tụ dưới da bạn. Giúp làn da sạch và loại bỏ các tạp chất, xoá bỏ đi các ổ mụn nếu chị em kiên trì sử dụng.

Mặt nạ trứng gà trắng da: Trứng gà chứa nhiều loại vitamin A, E, D, B6 là những dưỡng chất cần thiết cung cấp cho làn da luôn mịn màng, trắng sáng.

Nếu bạn là người ưa chuộng các phương pháp làm đẹp bằng thiên nhiên thì chắc chắn không thể bỏ quả nguyên liệu lòng trắng trứng gà, bởi trong lòng trắng có chứa rất nhiều vitamin, khoáng chất, chất béo hỗ trợ chống lão hoá, bổ sung collagen, cho da khỏe mạnh từ sâu bên trong. Bài viết này sẽ giải đáp kỹ càng cho bạn câu hỏi “ mặt nạ lòng trắng trứng gà có tác dụng gì ?”

niacinamide ngoài tác dụng làm trắng da, sẽ giúp giảm nếp nhăn, mờ đi các vết nám và tàn nhang một cách rõ rệt.

Thực hiện:

Tách lòng trắng rồi đánh bông lên, cho thêm 2 thìa cafe sữa chua vào, trộn đều.

Rửa mặt bằng sữa rửa mặt rồi tráng lại với nước sạch và lau khô.

Thoa hỗn hợp mặt nạ lên mặt và để yên trong vòng 20-25 phút rồi rửa lại mặt với nước ấm.

Tác dụng: Sữa chua chứa các loại vitamin B2, B5, B12 kết hợp với lòng trắng trứng sẽ làm mờ thâm, sáng da, mịn da, cung cấp thêm kẽm và canxi làm chậm quá trình lão hoá, cung cấp độ ẩm cho da khô.

Mặt nạ trứng gà sữa chua - Ảnh minh họa: Internet

Mặt nạ trứng gà và nghệ

Nguyên liệu: nghệ tươi, trứng gà và mặt nạ giấy.

Thực hiện:

Nghệ tươi đem gọt vỏ, giã hoặc xay nhuyễn.

Tách lòng đỏ trứng gà rồi trộn với nghệ thành một hỗn hợp sền sệt.

Rửa mặt sạch và thấm khô. Sau đó, đắp một miếng mặt nạ giấy không hoá chất lên mặt và từ từ bôi hỗn hợp vừa chế xong. Để yên trong vòng 20-25 phút cho các dưỡng chất thẩm thấu vào sâu bên trong da rồi rửa lại bằng nước ấm.

Tác dụng: Nghệ là gia vị dân gian truyền thống có tác dụng mờ thâm, trắng da, và chống oxy hóa cao. Các loại vitamin và khoáng chất có trong trứng gà sẽ khiến làn da bạn trở nên trắng hồng, mịn màng.

Hỗn hợp mặt nạ trứng gà nghệ - Ảnh minh họa: Internet

Mặt nạ trứng gà và mật ong

Nguyên liệu: mật ong và trứng gà.

Thực hiện:

Đánh bông trứng gà và trộn đều cùng với mật ong.

Rửa mặt sạch và thấm khô.

Bôi một lớp vừa phải lên mặt và để yên trong vòng 20 -25 phút rồi rửa lại bằng nước ấm.

Tác dụng: Mặt nạ mật ong lòng trắng trứng gà có tác dụng gì? Đây là hỗn hợp dưỡng da hỗ trợ quá trình trị mụn, ngăn ngừa lão hoá, làm sạch và xoá đi những nếp nhăn, vết nám trên làn da.

Mặt nạ trứng gà mật ong - Ảnh minh họa: Internet

Đắp mặt nạ lòng trắng trứng gà tuần mấy lần là hợp lý?

Thông thường, khi sử dụng các loại mặt nạ trứng gà, bạn nên áp dụng từ 2-3 lần mỗi tuần. Chắc chắn bạn sẽ nhận thấy hiệu quả rõ rệt sau 1-2 tháng kiên trì thực hiện.

Giải đáp câu hỏi: Đắp mặt nạ trứng gà có bị ăn nắng không?

Trên thực tế, theo các chuyên gia: Các phương pháp làm trắng từ nguyên liệu thiên nhiên như trứng gà, trà xanh hay các loại mỹ phẩm đắt tiền đều sẽ có tác động đến là da của bạn. Chính vì vậy, khi bạn đã cố gắng chăm sóc cho làn da trắng sáng thì cũng nên bảo vệ chúng bằng cách dùng kem chống nắng và che chắn một cách cẩn thận trước khi đi ra ngoài nắng nhé!

Như vậy, có thể thấy rằng trứng gà là một nguyên liệu rất tốt trong quá trình làm đẹp da cho phụ nữ. Việc sử dụng trứng gà sẽ giúp bạn giữ gìn làn da bằng phương pháp tự nhiên an toàn và lành tính.

Đắp mặt nạ trứng gà rất nhiều tác dụng - Ảnh minh họa: Internet

Hy vọng rằng những thông tin trong bài viết này sẽ giúp các bạn có những kiến thức cần thiết để giải đáp vấn đề “mặt nạ lòng trắng trứng gà có tác dụng gì”. Chúc các bạn luôn xinh đẹp và ngập tràn hạnh phúc trong cuộc sống.