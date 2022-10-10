11 công dụng tuyệt vời từ cà chua, trả lại làn da tươi trẻ, hồng hào cho chị em!

Không chỉ được sử dụng như một món ăn thiết yếu và nhiều dinh dưỡng , cà chua còn được dùng để tăng cường sự tươi trẻ của làn da nhờ những công dụng dưới đây.

Cà chua vốn là một nguyên liệu nấu ăn vô cùng quen thuộc trong bữa cơm gia đình Việt - không chỉ là nguyên liệu cho những món ngon hấp dẫn, healthy, cà chua còn chứa rất nhiều vitamin đặc biệt tốt cho sức khỏe và đặc biệt là làn da của bạn. Nếu bạn biết 11 tác dụng của cà chua với da mặt dưới đây thì chắc chắn rằng bạn sẽ coi cà chua như một loại thực phẩm làm đẹp hằng ngày đấy.

Bạn chỉ cần thoa nước ép cà chua lên mặt, dùng tay massage nhẹ nhàng, rồi chờ khoảng 10 phút cho tinh chất cà chua thấm sâu vào da. Lúc này, vitamin C sẽ loại bỏ bã nhờn và bụi bẩn trong từng chân lông, giúp lỗ chân lông thu nhỏ lại và đem đến cho bạn 1 làn da trắng sáng tự nhiên.

Cà chua không chỉ giúp da sạch mà còn khiến da sáng lên qua thời gian, nhờ vào thành phần chứa vitamin C và vitamin E. Bạn có thể đắp cà chua lên mặt hoặc ép lấy nước thoa lên da, sau 1 tuần sẽ thấy da hồng hào, trắng trẻo và các vết thâm nám mờ dần đi thấy rõ đấy nhé!

3. Ngăn ngừa lão hóa da

Vitamin C có trong cà chua cũng là một chất chống oxy hóa tuyệt vời, giúp tăng cường sức đề kháng cho cơ thể nói chung và làn da nói riêng của bạn. Bên cạnh đó, Vitamin E cũng giúp tái tạo tế bào da, dù da có bị lão hóa thì cũng sẽ trở lại mịn màng và săn chắc nhờ việc ăn cà chua hằng ngày hoặc dùng cà chua làm mặt nạ dưỡng da với mật ong. Các chị em nhất định đừng bỏ qua nhé!

Ăn cà chua mỗi ngày giúp bạn ngăn ngừa tình trạng lão hóa da!

4. Chống nắng cho da

Hợp chất lycopene có trong quả cà chua là một chất chống oxy hóa cực mạnh, có thể bảo vệ làn da dưới tác động của ánh nắng mặt trời, đặc biệt là các tia UV có hại cho da. Từ giờ, bạn đã có một loại kem chống nắng tự nhiên mà không cần phải lo lắng khi đi ra đường rồi nhé. Bạn có thể làm mặt nạ cà chua đắp ban đêm hoặc dùng cà chua trong bữa ăn chính hằng ngày để thu được hiệu quả tốt nhất nhé.

5. Làm da mềm và mịn màng hơn

Việc uống nước ép cà chua không chỉ tốt cho hệ tiêu hóa, mà còn cung cấp vitamin C và vitamin E bổ sung dinh dưỡng cho da, giúp làn da mềm mịn sâu tận bên trong.

Bạn chỉ cần dùng sữa tươi trộn với xác cà chua để làm mặt nạ, sau đó đem đắp lên mặt để giúp da mặt sáng và mềm mại như da em bé nhé.

Cà chua mang lại cho bạn một làn da mềm mịn, tươi trẻ!

6. Loại bỏ tế bào da chết

Cà chua có thể giúp bạn loại bỏ tế bào chết có trên da. Bạn chỉ việc nghiền nhuyễn 1 quả cà chua, trộn thêm một thìa đường rồi dùng hỗn hợp thoa đều lên da mặt, sau đó dùng tay massage nhẹ nhàng theo chiều kim đồng hồ để cho lớp da chết dần dần bong ra, sau đó rửa sạch lại với nước là đã có thể lấy lại làn da tươi trẻ, hồng hào rồi đấy.

7. Loại bỏ bã nhờn cho da dầu

Loại bỏ bã nhờn cho da dầu là một trong những công dụng của cà chua đối với da mặt. Bạn chỉ cần thái cà chua và đắp lên mặt để giúp các tuyến dầu được đào thải ra ngoài, từ đó bã nhờn cũng theo đó mà biến mất nhé.

8. Trị mụn

Thoa nước ép cà chua lên mặt giúp bạn trị mụn hiệu quả và đơn giản ngay tại nhà. Cà chua giúp đánh bay bụi bẩn và bã nhờn khiến mụn không có cơ hội để sinh sôi trên da mặt của bạn nữa.

Mặt nạ cà chua giúp trị mụn hiệu quả!

9. Giảm nếp nhăn

Nhờ chất chống oxy hóa và các vitamin làm đẹp, cà chua giúp giảm nếp nhăn cho da hiệu quả. Đồng thời, việc đắp mặt nạ cà chua vào mùa đông còn giúp da không còn nhăn nheo và khô nẻ nữa, các chị em đừng bỏ lỡ nhé.

10. Loại bỏ vảy sừng

Thái cà chua thành miếng đắp lên mặt, sau đó dùng tay di cà chua đều trên da tương tự như dùng tay massage mặt để các lớp da sừng bị bong ra. Sau đó rửa sạch với nước để da sạch.

11. Chữa sạm da, da rám nắng

Da bạn sẽ bị sạm đi và hình thành các đốm li ti gọi là nám da nếu đi nắng quá nhiều hoặc do nội tiết tố trong cơ thể thay đổi. Lúc này, bạn hãy dùng 1 quả cà chua xay nhuyễn, sau đó đem trộn với 2 thìa sữa tươi rồi thoa đều lên da, massage nhẹ nhàng 5 phút, để yên hỗn hợp trên da khoảng 10 phút rồi rửa lại cho sạch là được.

Cà chua giúp trị nám da, sạm da vô cùng công hiệu cho chị em!

Cách sử dụng cà chua để làm đẹp cho da mặt

Nhờ vào những công dụng của cà chua đối với da mặt kể trên, bạn có thể kết hợp cà chua với mật ong, nha đam hoặc sữa tươi có được chiếc mặt nạ tự nhiên. Cách làm khá đơn giản. Bạn chỉ việc xay nhuyễn cà chua, sau đó trộn với gel nha đam hoặc sữa tươi và mật ong rồi thoa lên mặt, massage nhẹ nhàng, chờ khoảng 15 phút rồi rửa lại với nước sạch. Làm đều đặn hằng ngày sẽ giúp bạn có một làn da trắng mịn, hồng hào như ý nhé.

Hy vọng những chia sẻ trên đây sẽ giúp các chị em hiểu rõ hơn về tác dụng của cà chua với da mặt và từ đó sử dụng cà chua như một phương pháp làm đẹp tự nhiên hiệu quả tại nhà mà không hề tốn kém nhé. Chúc các chị em luôn có một làn da mặt mịn màng và tươi trẻ nhé!