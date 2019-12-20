Mặt nạ cho da nhạy cảm để việc làm đẹp không còn là nỗi lo

Để lựa chọn được đúng loại mặt nạ dành cho da nhạy cảm thì trước hết bạn phải hiểu về loại da này. Da nhạy cảm là làn da mỏng, khô ráp và rất dễ bị kích ứng với một thứ gì đó. Nhiều khi chỉ cần rửa mặt bằng nước hơi nóng hơn bình thường một chút cũng khiến da ửng đỏ, hơi rát rát rồi. Nếu phải tiếp xúc với nắng và gió, bụi bẩn ngoài môi trường, da sẽ bị nổi mẩn đỏ và ngứa ngáy khó chịu. Cần phải đặc biệt chú ý khi sử dụng bất cứ một sản phẩm nào lên trên da.

Mỗi một làn da lại mang một vẻ đẹp, một tiếng nói khác nhau và bạn phải hiểu chúng mới có thể chăm sóc cho chúng tốt nhất. Đặc biệt là những phụ nữ có làn da nhạy cảm, khi sử dụng bất cứ sản phẩm làm đẹp nào từ cũng đều sẽ lo lắng về tính an toàn, độ phù hợp. Bởi chỉ cần có 1 chất nhỏ không phù hợp là sẽ khiến da của bạn bị kích ứng. Vậy thì thay vì sử dụng các sản phẩm làm đẹp từ hóa chất, hãy thử sử dụng các sản phẩm từ thiên nhiên. Những gợi ý về mặt nạ cho da nhạy cảm với các nguyên liệu từ tự nhiên sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề này.

Với những biểu hiện như vậy của da nhạy cảm thì bạn cần phải chú ý là lựa chọn sản phẩm chăm sóc mặt an toàn để không bị kích ứng, sử dụng cho hiệu quả tốt nhất.

Da cực kỳ nhạy cảm: Là loại da bị dị ứng với tất cả các loại hương liệu, chất bảo quản, sản phẩm dưỡng da, chống nắng và một số loại hoa quả từ tự nhiên.

Da dễ bị kích ứng do dùng mỹ phẩm. Chỉ cần một lượng rất nhỏ mỹ phẩm chạm vào da cũng khiến da bạn bỏng rát khó chịu.

Nhạy cảm tự nhiên: là loại da khô, mỏng, dễ bị đỏ và rát. Thường xuyên có cảm giác căng rát, châm chích gây nên sự khó chịu.

Da nhạy cảm sẽ có 3 mức độ khác nhau đó là:

Bạn cần phải chăm sóc da nhạy cảm cẩn thận - Ảnh minh họa: Internet

Một số loại mặt nạ cho da nhạy cảm

Nha đam

Nha đam chính là một loại thực vật cực kỳ tốt trong việc làm đẹp. Và đối với da nhạy cảm, bạn hoàn toàn có thể sử dụng sản phẩm này để làm mặt nạ. Nhựa nha đam đặc tính nhẹ, có chứa thêm vitamin E giúp lành vết đỏ trên da và chữa ngứa.

Bạn có thể thực hiện làm mặt nạ dành cho da khô và nhạy cảm theo các bước sau:

Cắt bỏ lớp lá bên ngoài của nha đam.

Bóp phần ruột bên trong để lớp gel chảy ra.

Bôi gel lên khu vực mà bạn muốn.

Đắp mặt trong thời gian 15-20 phút thì rửa sạch.

Đối với da khô và nhạy cảm, khi mới bôi sẽ cảm thấy hơi ngứa nhẹ. Bạn không cần phải lo lắng đây là điều bình thường thôi. Tuy nhiên, vẫn cần phải bôi thử lên một vùng da trước khi bôi trên diện tích rộng. Nếu cảm thấy châm chích, nóng, rát, ngứa, mẩn đỏ thì rửa sạch ngay và không sử dụng nữa.

Dùng nha đam để chăm sóc da nhạy cảm rất hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Mật ong và bột quế

Mật ong là loại mặt nạ dưỡng ẩm cho da nhạy cảm rất tốt. Sản phẩm này có tính kháng khuẩn giúp giúp dưỡng da cực kỳ hiệu quả. Thực hiện đắp mặt nạ mật ong như sau:

Lấy 2 muỗng mật ong cho vào bát nhỏ.

Cho 2 muỗng cà phê bột quế vào với mật ong và trộn đều.

Đắp hỗn hợp lên mặt trong khoảng thời gian từ 15 đến 20 phút sau đó rửa sạch với nước ấm. Bạn sẽ thấy làn da của mình mịn màng hơn nhiều đó.

Bạn hãy thử đắp mặt nạ với mật ong trước nếu cảm thấy ổn thì sau đó có thể thêm bột quế cùng mật ong để đắp. Vì tùy từng người sẽ có cơ địa khác nhau và sự thích ứng của da cũng khác nhau.

>>> Xem thêm:

- Da trắng bật tông chỉ nhờ đắp mặt nạ khoai lang

- Học ngay cách làm mặt nạ chuối trắng da hiệu quả

Mật ong là nguyên liệu từ tự nhiên an toàn, mang lại hiệu quả tốt cho việc làm đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Mặt nạ sữa chua, yến mạch và nước hoa hồng

Sữa chua không đường là một sản phẩm làm đẹp da rất được chị em ưa chuộng. Da nhạy cảm sử dụng sữa chua sẽ giúp khỏe mạnh hơn. Đối với bột yến mạch khi đắp sẽ làm trắng da, trị mụn. Còn nước hoa hồng cân bằng độ pH. Vì vậy cũng có thể coi đây là mặt nạ cho da nhạy cảm bị mụn.

Cách thực hiện làm mặt nạ sữa chua, yến mạch và nước hoa hồng như sau:

Lấy bát nhỏ, cho vào đó nửa thìa sữa chua không đường cùng với ¼ chén bột yến mạch, 1 thìa nước hoa hồng. Cuối cùng trộn đều hỗn hợp lên thành hỗn hợp sền sệt.

Rửa mặt thật sạch sau đó bôi mặt nạ lên da kết hợp cùng với massage thật nhẹ nhàng theo hình tròn.

Đắp mặt trong thời gian khoảng 15 phút rồi rửa sạch với nước ấm. Hãy để da mặt khô tự nhiên hoặc lau nhẹ bằng bông tẩy trang.

Loại mặt nạ sữa chua, yến mạch và nước hoa hồng cũng được nhiều người dùng - Ảnh minh họa: Internet

Mặt nạ đất sét cho da mụn nhạy cảm

Loại mặt nạ cũng được nhiều cô gái sử dụng đó là mặt nạ đất sét. Bạn sẽ nghĩ rằng mặt nạ đất sét đóng vào hộp thì cũng là một loại hóa chất. Tuy nhiên nếu để ý sẽ thấy loại mặt nạ này có hạn sử dụng khá ngắn và hãy chọn sản phẩm của các thương hiệu nổi tiếng. Không chỉ dưỡng da nhạy cảm, mặt nạ đất sét còn có tác dụng trị mụn hiệu quả.

Da nhạy cảm có mụn có thể lựa chọn mặt nạ đất sét để sử dụng - Ảnh minh họa: Internet

Như vậy là những loại mặt nạ cho da nhạy cảm đã được giới thiệu để bạn có thể tham khảo. Hãy chăm sóc da thật kỹ lưỡng hằng ngày để có được làm da ưng ý.