Cách làm nha đam mật ong tốt cho sức khỏe tại nhà

Vào bếp 21/03/2020 11:41

Nha đam và mật ong là những nguyên liệu mang lại nhiều công dụng hữu ích. Vậy bạn đã biết cách làm nha đam mật ong như thế nào tốt cho sức khỏe chưa?

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Nha đam và mật ong được xem là 2 thần dược trong việc làm trắng da và ngăn ngừa ung thư hiệu quả. Bên cạnh đó, cách làm nha đam mật ong lại vô cùng đơn giản, vừa giúp giải khát cho cơ thể lại vừa tốt cho sức khỏe. Bài viết dưới xin chia sẻ với các bạn một số cách làm nha đam mật ong đơn giản tại nhà giúp mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

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Cách làm nha đam mật ong tốt cho sức khỏe tại nhà - Ảnh minh họa: Internet

Uống nha đam với mật ong có tốt không?

Nha đam và mật ong là những nguyên liệu mang lại nhiều công dụng hữu ích như làm đẹp da và ngăn ngừa một số bệnh. Các nghiên cứu đã chứng minh được nha đam có tính hàn và mang lại nhiều tác dụng như: thanh nhiệt, hỗ trợ trị các bệnh sỏi niệu, làm đẹp da, kháng viêm và hỗ trợ tiêu hóa hiệu quả. 

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Nha đam và mật ong giúp làm đẹp da hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, nha đam còn giúp khắc phục tình trạng nhờn da và se khít lỗ chân lông. Khi kết hợp mật ong và nha đam sẽ tạo nên một hỗn hợp kháng khuẩn, ngăn ngừa mụn và làm đẹp da hiệu quả. Bạn có thể thường xuyên áp dụng cách làm nước nha đam mật ong tại nhà để giải khát và bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể.

Nha đam với mật ong trị bệnh gì?

Theo các nghiên cứu cho thấy, nha đam và mật ong đều có thể ức chế sự phát triển của khối u ung thư rất hiệu quả.

Kết quả nghiên cứu cho rằng, việc điều trị bằng mật ong và nha đam làm ảnh hưởng đến khối u theo những cách khác nhau. Nó thúc đẩy căng thẳng oxy hóa trong các mô khối u dẫn đến khối u bị tổn thương.

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Nha đam và mật ong giúp ức chế tế bào ung thư hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Trong môi trường ung thư thì việc căng thẳng oxy hóa lại có lợi. Nó giúp phá vỡ các rào cản chống oxy hóa bảo vệ các khối u ung thư và làm chết các tế bào ung thư. Vì vậy, cách làm nha đam mật ong trị ung thư là phương pháp đơn giản nhưng lại mang đến hiệu quả cao, được nhiều người áp dụng và chia sẻ.

Mật ong cũng là một trong những thực phẩm có tác dụng điều trị dị ứng, kháng viêm và tăng cường trí nhớ rất tốt.

Cách làm nha đam mật ong đắp mặt

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Mặt nạ nha đam mật ong giúp làm đẹp da hiệu quả -  Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu cần chuẩn bị: 

  • Mật ong 10g
  • Nha đam 100g và nửa lít nước.   

Cách làm:

  • Khi mua nên chọn lá nha đam còn tươi và không bị chảy nhựa vàng. Để sơ chế nha đam sạch nhớt và không còn vị đắng, bạn nên cho phần thịt nha đam ngâm trong nước cốt chanh. 
  • Sau đó, nấu 1 nồi nước sôi và cho thịt nha đam đã được sơ chế vào, cuối cùng bạn cho lượng mật ong vào nồi, nấu sôi lại lần nữa rồi tắt bếp. 
  • Bôi đều hỗn hợp lên da và massage nhẹ nhàng khoảng 20 phút sau đó rửa mặt lại thật sạch bằng nước ấm. Thực hiện cách này khoảng 2 – 3 lần/tuần để đạt hiệu quả tốt nhất.
  • Bạn có thể bảo quản bằng cách cho vào trong ngăn mát tủ lạnh để dùng dần. Thực hiện cách này trong khoảng 1 tháng, bạn sẽ cảm nhận được làn da trắng mịn với lỗ chân lông được se khít.  

Cách làm nha đam mật ong chữa đau dạ dày

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Nha đam có công dụng chữa đau dạ dày hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Đau dạ dày là tình trạng bệnh phổ biến thường gặp, biểu hiện bằng những cơn đau âm ỉ ở bụng. Cơn đau xuất hiện nhiều nhất khi người bệnh để bụng đói hoặc sau khi ăn no. Nha đam và mật ong được xem là một trong những cách giúp chữa đau dạ dày hiệu quả. Bạn có thể thực hiện cách này theo công thức sau:

Nguyên liệu chuẩn bị:

  • 500ml mật ong nguyên chất
  • 5 lá nha đam tươi.

Cách thực hiện:

  • Nha đam tươi đem rửa sạch và thái thành từng miếng. Cho vào máy xay sinh tố và xay nhuyễn.
  • Tiếp đến, cho 500ml mật ong nguyên chất vào cùng nha đam vừa xay. Cho hỗn hợp này vào 1 lọ thuỷ tinh và đậy chặt nắp. Sau đó mang bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh sau 1 tuần là có thể dùng được.
  • Sử dụng hai thìa hỗn hợp và uống 2-3 lần mỗi ngày các cơn đau dạ dày sẽ giảm đi hiệu quả.

Lưu ý: Khi sử dụng nha đam để chữa bệnh, bạn nên chú ý về liều lượng và thời gian sử dụng, vì nha đam có đặc tính tẩy rất mạnh. 

Lưu ý khi kết hợp nha đam với mật ong

Nha đam và mật ong đều có tác dụng làm nhuận tràng, bạn cần lưu ý không nên uống nha đam khi bị tiêu chảy. Trên thực tế, nha đam và mật ong kết hợp với nhau sẽ mang lại công dụng rõ nhất là làm đẹp da, nếu bạn sử dụng nha đam với mật ong để trị bệnh thì nên xem cơ thể có phù hợp với hai nguyên liệu này hay không.

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Rửa sạch nhớt nha đam để tránh các chất độc từ nhựa nha đam - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, bạn cũng có thể dùng nha đam tươi để trị mụn nếu không có thời gian làm nước nha đam mật ong. Bạn nên lưu ý rửa sạch nhớt nha đam để tránh các chất độc từ nhựa nha đam ảnh hưởng đến da mặt.

Hy vọng với những chia sẻ về cách làm nha đam mật ong trong bài viết trên, sẽ giúp bạn biết được cách kết hợp nha đam với mật ong như thế nào để tốt cho sức khỏe và có thể làm đẹp hiệu quả ngay tại nhà. 

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