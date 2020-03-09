Hướng dẫn cách làm trắng da toàn thân bằng nha đam

Làm đẹp 09/03/2020 11:42

Cách làm trắng da toàn thân bằng nha đam như thế nào? Cách làm trắng da bằng nha đam nhanh nhất? Cùng tìm hiểu ngay trong bài viết này.

Cách làm kem dưỡng da từ nha đam

Cách làm trắng da mặt bằng nha đam

Cach lam trang da toan than bang nha dam 1
Nha đam - Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện dùng nha đam dưỡng trắng da mặt như sau:

  • Đầu tiên bạn gọt vỏ và lấy thành phần gel phía trong nha đam để riêng ra một chiếc bát.
  • Sau khi làm sạch mặt, lau khô bạn đắp phần gel vừa có lên mặt và massage vùng da mặt.
  • Sau khoảng 15 đến 20 phút bạn rửa sạch mặt lại với nước.
  • Bạn thực hiện theo cách này 2 lần một tuần để thấy hiệu quả.

Kết hợp nha đam cùng các nguyên liệu khác

Cách làm nha đam dưỡng da mặt và mật ong

  • Đầu tiên bạn rửa sạch lá nha đam sau đó thái nhỏ và mang đi nấu với nước.
  • Sau khi nước sôi, bạn để nguội nước nha đam rồi chắt ra, trộn thêm với mật ong.
  • Bạn dùng hỗn hợp này bôi lên vùng da mặt để làm se khít lỗ chân lông và làm da mịn màng hơn.

Kết hợp nha đam với táo

Cach lam trang da toan than bang nha dam 2
Dùng nước ép táo với nha đam dưỡng da - Ảnh minh họa: Internet
  • Bạn lấy phần gel nha đam sau đó trộn với nước ép táo.
  • Rửa mặt thật sạch rồi bôi phần hỗn hợp lên mặt và massage trong thời gian 15 phút.
  • Cuối cùng bạn rửa mặt sạch lại với nước.

Kết hợp vitamin E và nha đam

  • Lấy phần gel nha đam trộn cùng 2 viên vitamin E dạng dung dịch.
  • Sau khi rửa sạch mặt bạn bôi hỗn hợp trong thời gian 15 phút.
  • Cuối cùng bạn rửa sạch lại mặt với nước.
  • Bạn thực hiện theo cách này từ 2 đến 3 lần mỗi tuần để thấy hiệu quả.

Kết hợp nha đam với cà chua

Cach lam trang da toan than bang nha dam 3
Nha đam kết hợp với cà chua dưỡng da - Ảnh minh họa: Internet

Cà chua có chứa rất nhiều vitamin C, có tác dụng tốt trong việc làm sáng da. Cách thực hiện làm mặt nạ dưỡng da từ cà chua và nha đam như sau:

  • Đầu tiên bạn lấy phần thịt nha đam trộn với phần thịt cà chua sau khi đã bỏ hột và vỏ.
  • Cho hỗn hợp này vào máy xay sinh tố và xay nhuyễn.
  • Rửa sạch mặt sau đó đắp hỗn hợp đã xay lên mặt, bạn massage trong thời gian 15 phút rồi rửa sạch.
  • Bạn thực hiện theo cách này từ 2 đến 3 lần mỗi tuần để thấy hiệu quả.

Cách làm trắng da toàn thân bằng nha đam nhanh nhất 

Cách làm trắng da toàn thân bằng nha đam và kem đánh răng

Cach lam trang da toan than bang nha dam 4
Dưỡng  trắng da toàn thân bằng nha đam và kem đánh răng - Ảnh minh họa: Internet
  • Bước thứ nhất bạn trộn 1 thìa cà phê kem đánh răng màu trắng cùng 2 muỗng gel nha đam để thu được hỗn hợp đặc mịn.
  • Bước thứ hai bạn làm sạch vùng da cần làm trắng sau đó dùng hỗn hợp vừa có đắp lên và thoa đều để dưỡng chất thấm sâu vào bên trong tế bào da.
  • Bạn nằm thư giãn trong thời gian 15 phút sau đó làm sạch da lại với nước lạnh.

Cách làm trắng da toàn thân từ nha đam và chanh tươi

Cach lam trang da toan than bang nha dam 5
Làm trắng da toàn thân bằng nha đam và chanh tươi - Ảnh minh họa: Internet
  • Đầu tiên bạn sơ chế nha đam và lấy phần thịt bên trong.
  • Sau đó bạn đem phần thịt nha đam xay nhuyễn và trộn cùng nước cốt chanh tươi.
  • Tiếp theo bạn tắm qua người với nước ấm sau đó thoa hỗn hợp vừa có lên da, massage nhẹ nhàng để dưỡng chất hấp thụ vào bên trong da.
  • Bạn giữ hỗn hợp trong thời gian 20 phút rồi tắm lại với nước sạch. Lưu ý bạn không nên tắm lại với sữa tắm vì nó làm trôi dưỡng chất từ nha đam và chanh.
  • Bạn thực hiện theo cách này từ 2 đến 3 tuần để thấy hiệu quả.

Một số lưu ý trong cách tắm trắng toàn thân bằng nha đam

Cach lam trang da toan than bang nha dam 6
Phần thịt hay gel nha đam - Ảnh minh họa: Internet
  • Bạn nên sơ chế nha đam đúng cách để tránh trường hợp bị kích ứng da. Cách tốt nhất là hãy rửa sạch nha đam trước khi gọt vỏ và gọt thật sâu để không lẫn phần vỏ vào trong phần gel.
  • Bên cạnh công dụng làm trắng da toàn thân, loại bỏ tế bào chết, kích thích việc hình thành các tế bào mới hay làm mờ các vết thâm, nha đam còn là nguyên liệu dễ bắt nắng. Chính vì vậy sau khi tiến hành dưỡng da bằng nha đam bạn cần bảo vệ da trước ánh nắng mặt trời. 
  • Bạn nên dưỡng da bằng nha đam vào buổi tối để hạn chế tiếp xúc với ánh nắng nhiều nhất có thể.
  • Trong nha đam có chứa chất bradykin gây nên viêm da nên bạn cần lưu ý không dùng nha đam trong trường hợp bạn đang có vết thương hở, bị nhiễm trùng hay dị ứng.
  • Tuy nha đam có công dụng trong việc dưỡng da nhưng bạn cũng không nên quá lạm dụng. Bạn chỉ nên dùng từ 2 đến 3 lần một tuần để thấy hiệu quả.

Trên đây là cách làm trắng da toàn thân bằng nha đam tại nhà, bạn có thể áp dụng những cách trên đây để dưỡng trắng da nhưng cần chú ý đến những lưu ý khi sử dụng nha đam để đạt được hiệu quả tốt nhất.

Bật mí cách làm trắng da toàn thân bằng bia có một không hai

Bật mí cách làm trắng da toàn thân bằng bia có một không hai

Nếu muốn sở hữu một cơ thể trắng nõn nà thì bia chính là giải pháp tuyệt vời cho bạn. Cùng tìm hiểu những cách làm trắng da toàn thân bằng bia cực kỳ hiệu quả.

Xem thêm
Từ khóa:   cách làm trắng da toàn thân tác dụng của nha đam nha đam có làm trắng da không

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 5 giờ 27 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 5 giờ 42 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 24 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 12 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 7 giờ 13 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 22 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 30 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 22 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới