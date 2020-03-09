Hướng dẫn cách làm trắng da toàn thân bằng nha đam

Bạn thực hiện theo cách này từ 2 đến 3 lần mỗi tuần để thấy hiệu quả.

Rửa sạch mặt sau đó đắp hỗn hợp đã xay lên mặt, bạn massage trong thời gian 15 phút rồi rửa sạch.

Cho hỗn hợp này vào máy xay sinh tố và xay nhuyễn.

Đầu tiên bạn lấy phần thịt nha đam trộn với phần thịt cà chua sau khi đã bỏ hột và vỏ.

Bạn nằm thư giãn trong thời gian 15 phút sau đó làm sạch da lại với nước lạnh.

Bước thứ hai bạn làm sạch vùng da cần làm trắng sau đó dùng hỗn hợp vừa có đắp lên và thoa đều để dưỡng chất thấm sâu vào bên trong tế bào da.

Bước thứ nhất bạn trộn 1 thìa cà phê kem đánh răng màu trắng cùng 2 muỗng gel nha đam để thu được hỗn hợp đặc mịn.

Đầu tiên bạn sơ chế nha đam và lấy phần thịt bên trong.

Sau đó bạn đem phần thịt nha đam xay nhuyễn và trộn cùng nước cốt chanh tươi.

Tiếp theo bạn tắm qua người với nước ấm sau đó thoa hỗn hợp vừa có lên da, massage nhẹ nhàng để dưỡng chất hấp thụ vào bên trong da.

Bạn giữ hỗn hợp trong thời gian 20 phút rồi tắm lại với nước sạch. Lưu ý bạn không nên tắm lại với sữa tắm vì nó làm trôi dưỡng chất từ nha đam và chanh.