Hướng dẫn cách làm trắng da toàn thân bằng nha đam

Cách làm trắng da toàn thân bằng nha đam như thế nào? Cách làm trắng da bằng nha đam nhanh nhất? Cùng tìm hiểu ngay trong bài viết này.
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Nội dung bài viết
- Cách làm kem dưỡng da từ nha đam
- Cách làm trắng da toàn thân bằng nha đam nhanh nhất
- Một số lưu ý trong cách tắm trắng toàn thân bằng nha đam
Nha đam là một nguyên liệu làm đẹp đối với chị em phụ nữ, vậy cách làm trắng da toàn thân bằng nha đam như thế nào, hãy cùng tìm hiểu ở bài viết dưới đây.
Cách làm kem dưỡng da từ nha đam
Cách làm trắng da mặt bằng nha đam
Cách thực hiện dùng nha đam dưỡng trắng da mặt như sau:
- Đầu tiên bạn gọt vỏ và lấy thành phần gel phía trong nha đam để riêng ra một chiếc bát.
- Sau khi làm sạch mặt, lau khô bạn đắp phần gel vừa có lên mặt và massage vùng da mặt.
- Sau khoảng 15 đến 20 phút bạn rửa sạch mặt lại với nước.
- Bạn thực hiện theo cách này 2 lần một tuần để thấy hiệu quả.
Kết hợp nha đam cùng các nguyên liệu khác
Cách làm nha đam dưỡng da mặt và mật ong
- Đầu tiên bạn rửa sạch lá nha đam sau đó thái nhỏ và mang đi nấu với nước.
- Sau khi nước sôi, bạn để nguội nước nha đam rồi chắt ra, trộn thêm với mật ong.
- Bạn dùng hỗn hợp này bôi lên vùng da mặt để làm se khít lỗ chân lông và làm da mịn màng hơn.
Kết hợp nha đam với táo
- Bạn lấy phần gel nha đam sau đó trộn với nước ép táo.
- Rửa mặt thật sạch rồi bôi phần hỗn hợp lên mặt và massage trong thời gian 15 phút.
- Cuối cùng bạn rửa mặt sạch lại với nước.
Kết hợp vitamin E và nha đam
- Lấy phần gel nha đam trộn cùng 2 viên vitamin E dạng dung dịch.
- Sau khi rửa sạch mặt bạn bôi hỗn hợp trong thời gian 15 phút.
- Cuối cùng bạn rửa sạch lại mặt với nước.
- Bạn thực hiện theo cách này từ 2 đến 3 lần mỗi tuần để thấy hiệu quả.
Kết hợp nha đam với cà chua
Cà chua có chứa rất nhiều vitamin C, có tác dụng tốt trong việc làm sáng da. Cách thực hiện làm mặt nạ dưỡng da từ cà chua và nha đam như sau:
- Đầu tiên bạn lấy phần thịt nha đam trộn với phần thịt cà chua sau khi đã bỏ hột và vỏ.
- Cho hỗn hợp này vào máy xay sinh tố và xay nhuyễn.
- Rửa sạch mặt sau đó đắp hỗn hợp đã xay lên mặt, bạn massage trong thời gian 15 phút rồi rửa sạch.
- Bạn thực hiện theo cách này từ 2 đến 3 lần mỗi tuần để thấy hiệu quả.
Cách làm trắng da toàn thân bằng nha đam nhanh nhất
Cách làm trắng da toàn thân bằng nha đam và kem đánh răng
- Bước thứ nhất bạn trộn 1 thìa cà phê kem đánh răng màu trắng cùng 2 muỗng gel nha đam để thu được hỗn hợp đặc mịn.
- Bước thứ hai bạn làm sạch vùng da cần làm trắng sau đó dùng hỗn hợp vừa có đắp lên và thoa đều để dưỡng chất thấm sâu vào bên trong tế bào da.
- Bạn nằm thư giãn trong thời gian 15 phút sau đó làm sạch da lại với nước lạnh.
Cách làm trắng da toàn thân từ nha đam và chanh tươi
- Đầu tiên bạn sơ chế nha đam và lấy phần thịt bên trong.
- Sau đó bạn đem phần thịt nha đam xay nhuyễn và trộn cùng nước cốt chanh tươi.
- Tiếp theo bạn tắm qua người với nước ấm sau đó thoa hỗn hợp vừa có lên da, massage nhẹ nhàng để dưỡng chất hấp thụ vào bên trong da.
- Bạn giữ hỗn hợp trong thời gian 20 phút rồi tắm lại với nước sạch. Lưu ý bạn không nên tắm lại với sữa tắm vì nó làm trôi dưỡng chất từ nha đam và chanh.
- Bạn thực hiện theo cách này từ 2 đến 3 tuần để thấy hiệu quả.
Một số lưu ý trong cách tắm trắng toàn thân bằng nha đam
- Bạn nên sơ chế nha đam đúng cách để tránh trường hợp bị kích ứng da. Cách tốt nhất là hãy rửa sạch nha đam trước khi gọt vỏ và gọt thật sâu để không lẫn phần vỏ vào trong phần gel.
- Bên cạnh công dụng làm trắng da toàn thân, loại bỏ tế bào chết, kích thích việc hình thành các tế bào mới hay làm mờ các vết thâm, nha đam còn là nguyên liệu dễ bắt nắng. Chính vì vậy sau khi tiến hành dưỡng da bằng nha đam bạn cần bảo vệ da trước ánh nắng mặt trời.
- Bạn nên dưỡng da bằng nha đam vào buổi tối để hạn chế tiếp xúc với ánh nắng nhiều nhất có thể.
- Trong nha đam có chứa chất bradykin gây nên viêm da nên bạn cần lưu ý không dùng nha đam trong trường hợp bạn đang có vết thương hở, bị nhiễm trùng hay dị ứng.
- Tuy nha đam có công dụng trong việc dưỡng da nhưng bạn cũng không nên quá lạm dụng. Bạn chỉ nên dùng từ 2 đến 3 lần một tuần để thấy hiệu quả.
Trên đây là cách làm trắng da toàn thân bằng nha đam tại nhà, bạn có thể áp dụng những cách trên đây để dưỡng trắng da nhưng cần chú ý đến những lưu ý khi sử dụng nha đam để đạt được hiệu quả tốt nhất.