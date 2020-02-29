Cách làm lông mi dài bằng nha đam nhanh chóng tại nhà

Lông mi dài, dày và cong khiến cho đôi mắt của bạn thêm phần hấp dẫn. Dưới đây là tổng hợp những cách làm lông mi dài bằng nha đam nhanh chóng hiệu quả tại nhà.

Dạo gần đây, làm đẹp bằng nguyên liệu thiên nhiên đang là một xu thế mới của chị em phụ nữ. Nha đam từ trước đến nay đóng vai trò là một cánh tay đắc lực trong công cuộc làm đẹp. Ít ai có thể biết rằng, loài thực vật này còn có công dụng làm cho bờ mi cong dài và gợi cảm. Dưới đây là một số cách làm lông mi dài bằng nha đam dành cho phái đẹp. Mời các bạn cùng theo dõi bài viết! Nha đam với công dụng làm dài mi - Ảnh minh họa: Internet Công dụng của nha đam đối với việc làm dài mi Nha đam từ trước đến nay được biết đến là thần dược cho làn da. Nó vừa đóng vai trò cấp ẩm, dưỡng trắng, lại hỗ trợ tối đa trong việc ngăn chặn quá trình oxy hóa và sự hình thành của mụn. Bên cạnh đó, nha đam còn có một công dụng rất đặc biệt nữa đó chính là dưỡng mi.

Trong nha đam có chứa các thành phần như vitamin A, B cùng một số loại khoáng chất cùng acid amin cực kỳ tốt cho quá trình thúc đẩy sự phát triển và sản sinh của tế bào. Chính vì thế, nó còn được biến tấu thành các công thức khác nhau để dưỡng lông mi dài, dày và đen hơn. Dưỡng chất trong nha đam giúp làm đẹp hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet Tổng hợp những cách làm lông mi dài bằng nha đam tại nhà Dưới đây là những cách làm lông mi dài bằng nha đam phổ biến được nhiều chị em áp dụng tại nhà.

Sử dụng nha đam nguyên chất Cách làm lông mi dài tại nhà bằng nha đam đơn giản nhất đó chính là sử dụng luôn nha đam tươi nguyên chất. Cách này vừa không tốn kém, lại rất nhanh chóng và thực hiện cũng dễ dàng nữa: Nha đam chọn những bẹ lá to, mọng nước. Sau đó rửa thật sạch, loại bỏ vỏ và xay nhuyễn phần ruột. Dùng rây hoặc vải màn lọc thật kỹ, cho vào hũ và bảo quản trong tủ lạnh.

Mỗi ngày trước khi đi ngủ, bạn lấy ra chuốt lên mi mắt. Kiên trì thực hiện trong vòng 3 tuần, bạn sẽ nhận thấy rõ sự thay đổi về độ dài của mi mắt.

Gel nha đam tươi chỉ bảo đảm được trong thời gian 5 ngày đến 1 tuần. Chính vì thế, bạn cố gắng chú ý để làm mới lại gel nha đam tươi thường xuyên. Sử dụng nha đam nguyên chất để làm dài mi - Ảnh minh họa: Internet Nha đam và mật ong Thêm một cách làm lông mi dài và dày nhanh nữa đó chính là sử dụng hỗn hợp nha đam và mật ong. So sánh với cách sử dụng nha đam nguyên chất thì công thức này phát huy hiệu quả tốt hơn và rõ nét hơn: Cách thức chuẩn bị và sơ chế nha đam tươi cũng giống như trên.

Tiếp đó pha theo tỉ lệ 1:1 mật ong và gel nha đam.

Chuốt trực tiếp lên mi mắt.

Ngồi yên trong vòng 15 đến 20 phút và cuối cùng là rửa sạch lại bằng nước sạch. Sau 2 tuần, chắc chắn lông mi của bạn sẽ dài ra trông thấy. Không những thế mà nó còn đen, đậm, óng ánh hơn trước rất nhiều. Cách làm lông mi dài bằng nha đam và mật ong tuy có hơi phức tạp một chút nhưng kết quả thu được rất biết làm người ta hài lòng. Nha đam và mật ong giúp cho mi dài và đen hơn - Ảnh minh họa: Internet Nha đam kết hợp vitamin E và dầu dừa Thêm một cách làm lông mi dài cong tại nhà nữa đó chính là kết hợp 3 thành phần nha đam tươi, vitamin E và dầu dừa thành một hỗn hợp dưỡng mi. Hỗn hợp này vừa có công dụng kích dài mi mắt, lại làm bóng, cong và dày cực kỳ nhanh chóng, hiệu quả còn rõ nét hơn cả 2 công thức trên. Sơ chế nha đam tươi như hai cách trên.

Pha theo tỉ lệ 2:1:1 nha đam, vitamin E và dầu dừa.

Cho vào lọ thủy tinh và bỏ vào ngăn mát tủ lạnh để bảo quản.

Trước khi đi ngủ hãy đắp mặt nạ cho mí mắt bằng hỗn hợp này trong khoảng 15 đến 20 phút thì rửa sạch.

Thực hiện đều đặn 2 tuần, kết quả chắc chắn sẽ khiến bạn vô cùng thỏa mãn. Nha đam dầu dừa và vitamin E giúp mi dài dày bóng hơn - Ảnh minh họa: Internet Trên đây là những cách làm lông mi đen tự nhiên, dài, cong, óng ánh tự nhiên từ nha đam. Tuy nhiên, để đẩy nhanh quá trình phát triển của mi mắt, bạn cần ghi nhớ một số lưu ý sau: Hạn chế tối đa việc gắn mi giả, nối mi, tránh tình trạng mi thật của bạn bị rụng.

Tẩy trang thật kỹ lưỡng sau khi dùng mascara tránh kích ứng vùng da mắt, viêm mí mắt dẫn đến rụng mi.

Massage quanh vùng mắt đều đặn để kích thích sự phát triển của mi mắt. Tẩy trang kỹ lưỡng sau khi make up - Ảnh minh họa: Internet Bài viết trên đã cung cấp cho các bạn một số cách làm lông mi dài bằng nha đam cơ bản, dễ thực hiện và đơn giản nhất. Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, chính vì thế hãy cố gắng chăm sóc cho nó thật kỹ lưỡng.

Chia sẻ cách lông mi dài cong tự nhiên tạo điểm nhấn cho cửa sổ tâm hồn Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, nàng nào cũng mong có một cặp lông mi đẹp, chia sẻ cách làm lông mi dài cong tự nhiên được áp dụng và thành công, cùng bật mí bí mật của các nàng ngay nhé!

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