Pha 2 thứ này dùng mỗi tối, lông mi cong dài, quyến rũ như búp bê, Tết này nàng cứ tỏa sáng lung linh

Chăm sóc da 10/12/2019 05:30

Chẳng cần tốn kém chi phí cho những loại mỹ phẩm đắt tiền, bạn vẫn có thể sở hữu hàng mi cong dài như búp bê nhờ cách dưỡng lông mi dài và cong dưới đây.

Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, do đó, để thu hút mọi ánh nhìn, hãy làm cho bộ phận này trở nên nổi bật. Với hàng mi cong dài, quyến rũ, đôi mắt của bạn sẽ trông vô cùng long lanh, gợi cảm. 

Hiện nay, nhiều người chọn phương pháp nối mi ẩn chứa rất nhiều hệ lụy như dị ứng, rụng, nhiểm khuẩn... Thay vào đó, bạn có thể áp dụng cách dưỡng lông mi dài và cong bằng một số nguyên liệu tự nhiên như dầu dừa và vitamin E.

Cách dưỡng lông mi cong dài bằng dầu dừa, vitamin E

Phương pháp nuôi dưỡng lông mi từ dầu dừa đã có từ rất lâu đời. Bên cạnh đó, loại dầu này vẫn thường được phụ nữ sử dụng để chăm sóc mái tóc. Dầu dừa giàu dưỡng chất có khả năng tăng cường sự phát triển của lớp sừng, đồng thời tạo ra một lớp màng bảo vệ. Do đó, sử dụng nguyên liệu này thường xuyên, lông mi không chỉ dài mà còn cong vút cực kỳ đẹp.

Tương tự như dầu dừa, vitamin E cũng có tác dụng dưỡng dài lông mi ngay tại nhà hết sức hiệu quả và nhanh chóng. Loại dưỡng chất này còn góp phần tăng độ đen bóng giúp đôi mi thêm phần nổi bật hơn. 

Chỉ cần kết hợp 2 nguyên liệu này với nhau và sử dụng mỗi ngày, bạn sẽ nhanh chóng sở hữu đôi mi cong dài như uốn ngoài tiệm. 

cach duong long mi dai va cong 1
Dầu dừa và vitamin E là nguyên liệu có khả năng nuôi dưỡng lông mi cong dài rất hiệu quả - Ảnh: Internet

Công thức làm dài lông mi bằng dầu dừa

Nguyên liệu cần có:

- 5 viên nang vitamin E

- 5 muỗng canh dầu dừa

Cách thực hiện:

Đầu tiên, tìm một lọ mascara cũ vệ sinh thật kỹ rồi để cho thật ráo nước. Trích dịch vitamin E vào chiếc bát nhỏ, tiếp đó đổ từ từ dầu dừa vào. Lúc này, dùng que gỗ khuấy đều đến khi chúng hòa quyện vào nhau. 

Đổ hỗn hợp thu được vào lọ mascara, bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh, tránh ánh nắng mặt trời.

cach duong long mi dai va cong 2
Ngoài dưỡng dài mi, hỗn hợp dầu dừa và vitamin E còn rất tốt cho làn da - Ảnh: Internet

Cách sử dụng:

Mỗi tối, dùng hỗn hợp mascara từ dầu dừa và vitamin E chuốt đều lên mi 2 lần, sau đó, giữ qua đêm và rửa lại vào sáng hôm sau.

Kiên trì áp dụng công thức này mỗi tối, sau 1 tuần, bạn sẽ cảm nhận được sự thay đổi đáng kể, hàng mi sẽ dài và cong cực kỳ đẹp mà chẳng cần tốn nhiều tiền đến spa.

cach duong long mi dai va cong 3
Lông mi sẽ cong dài nhanh chóng nhờ hỗn hợp dầu dừa và vitamin E - Ảnh: Internet

Chúc bạn thành công!

Đắp mặt nạ dầu dừa và baking soda, nghe đã thấy "kỳ lạ" nhưng bạn sẽ bất ngờ với kết quả đấy

Đắp mặt nạ dầu dừa và baking soda, nghe đã thấy "kỳ lạ" nhưng bạn sẽ bất ngờ với kết quả đấy

Nghe đến baking soda, nhiều chị em sẽ giật mình vì ai nghĩ nó có thể dùng để rửa mặt. Tuy nhiên, sự kết hợp giữa dầu dừa và baking soda sẽ mang đến điều kì diệu cho làn da khiến bạn phải bất ngờ.

Xem thêm
Từ khóa:   dưỡng dài mi bí quyết làm đẹp làm đẹp bằng dầu dừa

TIN MỚI NHẤT

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 1 giờ 59 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 49 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 3 giờ 46 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 4 giờ 19 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 49 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 4 giờ 53 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở