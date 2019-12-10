Pha 2 thứ này dùng mỗi tối, lông mi cong dài, quyến rũ như búp bê, Tết này nàng cứ tỏa sáng lung linh

Chẳng cần tốn kém chi phí cho những loại mỹ phẩm đắt tiền, bạn vẫn có thể sở hữu hàng mi cong dài như búp bê nhờ cách dưỡng lông mi dài và cong dưới đây.

Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, do đó, để thu hút mọi ánh nhìn, hãy làm cho bộ phận này trở nên nổi bật. Với hàng mi cong dài, quyến rũ, đôi mắt của bạn sẽ trông vô cùng long lanh, gợi cảm. Hiện nay, nhiều người chọn phương pháp nối mi ẩn chứa rất nhiều hệ lụy như dị ứng, rụng, nhiểm khuẩn... Thay vào đó, bạn có thể áp dụng cách dưỡng lông mi dài và cong bằng một số nguyên liệu tự nhiên như dầu dừa và vitamin E.

Cách dưỡng lông mi cong dài bằng dầu dừa, vitamin E Phương pháp nuôi dưỡng lông mi từ dầu dừa đã có từ rất lâu đời. Bên cạnh đó, loại dầu này vẫn thường được phụ nữ sử dụng để chăm sóc mái tóc. Dầu dừa giàu dưỡng chất có khả năng tăng cường sự phát triển của lớp sừng, đồng thời tạo ra một lớp màng bảo vệ. Do đó, sử dụng nguyên liệu này thường xuyên, lông mi không chỉ dài mà còn cong vút cực kỳ đẹp. Tương tự như dầu dừa, vitamin E cũng có tác dụng dưỡng dài lông mi ngay tại nhà hết sức hiệu quả và nhanh chóng. Loại dưỡng chất này còn góp phần tăng độ đen bóng giúp đôi mi thêm phần nổi bật hơn.

Chỉ cần kết hợp 2 nguyên liệu này với nhau và sử dụng mỗi ngày, bạn sẽ nhanh chóng sở hữu đôi mi cong dài như uốn ngoài tiệm. Dầu dừa và vitamin E là nguyên liệu có khả năng nuôi dưỡng lông mi cong dài rất hiệu quả - Ảnh: Internet Công thức làm dài lông mi bằng dầu dừa Nguyên liệu cần có: - 5 viên nang vitamin E - 5 muỗng canh dầu dừa Cách thực hiện: Đầu tiên, tìm một lọ mascara cũ vệ sinh thật kỹ rồi để cho thật ráo nước. Trích dịch vitamin E vào chiếc bát nhỏ, tiếp đó đổ từ từ dầu dừa vào. Lúc này, dùng que gỗ khuấy đều đến khi chúng hòa quyện vào nhau. Đổ hỗn hợp thu được vào lọ mascara, bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh, tránh ánh nắng mặt trời. Ngoài dưỡng dài mi, hỗn hợp dầu dừa và vitamin E còn rất tốt cho làn da - Ảnh: Internet Cách sử dụng: Mỗi tối, dùng hỗn hợp mascara từ dầu dừa và vitamin E chuốt đều lên mi 2 lần, sau đó, giữ qua đêm và rửa lại vào sáng hôm sau. Kiên trì áp dụng công thức này mỗi tối, sau 1 tuần, bạn sẽ cảm nhận được sự thay đổi đáng kể, hàng mi sẽ dài và cong cực kỳ đẹp mà chẳng cần tốn nhiều tiền đến spa. Lông mi sẽ cong dài nhanh chóng nhờ hỗn hợp dầu dừa và vitamin E - Ảnh: Internet Chúc bạn thành công!

Đắp mặt nạ dầu dừa và baking soda, nghe đã thấy "kỳ lạ" nhưng bạn sẽ bất ngờ với kết quả đấy Nghe đến baking soda, nhiều chị em sẽ giật mình vì ai nghĩ nó có thể dùng để rửa mặt. Tuy nhiên, sự kết hợp giữa dầu dừa và baking soda sẽ mang đến điều kì diệu cho làn da khiến bạn phải bất ngờ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/pha-2-thu-nay-dung-moi-toi-long-mi-cong-dai-quyen-ru-nhu-bup-be-tet-nay-nang-cu-toa-sang-lung-linh-346010.html