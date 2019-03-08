Nếu đang lo lắng vì nám, tàn nhang chi chít khuôn mặt, hãy dùng dầu dừa theo 3 cách này để lấy lại làn da trắng hồng

Thời tiết oi bức, nắng nóng như hiện nay rất dễ khiến làn da sạm đen, thậm chí là nám, tàn nhang. Nhưng đừng lo lắng, học ngay 3 công thức từ dầu dừa dưới đây, bạn sẽ giải quyết được các vấn đề trên dễ dàng.

Nám, tàn nhang xuất hiện bởi lượng hắc sắc tố melanin sản sinh bất thường trên da. Loại sắc tố này được tạo ra do ánh nắng mặt trời, nhiệt lượng cao. Do đó, để làn da không mắc phải những vấn đề trên, bạn nên bảo vệ thật tốt mỗi khi ra khỏi nhà. Tuy nhiên, nếu đang mắc phải vấn đề nám, tàn nhang, hãy sử dụng các công thức từ dầu dừa dưới đây để điều trị. Chỉ sau thời gian ngắn, hiệu qả đạt được chắc chắn sẽ khiến bạn bất ngờ.

Dầu dừa rất giàu axit lauric có khả năng xóa mờ các khuyết điểm, dưỡng trắng, nhờ đó giúp làn da bị nám và tàn nhang nhanh chóng trở nên mềm mịn, không tì vết trở lại. Nhờ nguồn chất chống oxy hóa, vitamin trong loại nguyên liệu này ức chế quá trình sản sinh hắc sắc tố melanin, góp phần điều trị nám, tàn nhang và ngăn ngừa chúng quay trở lại hiệu quả.

Hơn nữa, dùng dầu dừa thường xuyên còn giúp làn da mềm mịn, ngậm nước, không bao giờ bị khô nứt hay bong tróc. Công thức trị nám, tàn nhang bằng dầu dừa Dầu dừa nguyên chất Nguyên liệu cần có: - 2 muỗng canh dầu dừa Cách thực hiện: Đầu tiên, hãy đảm bảo rằng da mặt đã sạch sẽ, thông thoáng. Tiếp đó, thoa đều dầu dừa đã chuẩn bị lên khắp khuôn mặt, dùng đầu ngón tay mát xa nhẹ nhàng để dưỡng chất thẩm thấu nhanh hơn vào da. Thực hiện khoảng 2 - 3 phút, rửa sạch bằng nước mát sau 10 phút nữa. Mát xa thường xuyên bằng dầu dừa không chỉ xóa mờ vết nám, tàn nhang nhanh chóng mà còn trẻ hóa, kéo căng da mặt hữu hiệu. Nám và tàn nhang sẽ mờ hẳn sau 1 tuần mát xa bằng dầu dừa - Ảnh: Internet Mặt nạ dầu dừa, vitamin E Nguyên liệu cần có: - 1 muỗng canh dầu dừa - 1 viên vitamin E - 1 ít nước cốt chanh Cách thực hiện: Cho dầu dừa, vitamin E và nước cốt chanh vào chiếc bát rồi trộn đều tất cả lên đến khi thu được hỗn hợp đồng nhất. Rửa sạch khuôn mặt bằng nước ấm, lau lại nhẹ nhàng, sau đó thoa hỗn hợp vừa làm lên da. Hãy mát xa nhẹ nhàng, thư giãn khoảng 15 phút thì vệ sinh lại bằng nước mát là hoàn thành. Vì lượng tinh dầu dồi dào, bạn nên sử dụng hỗn hợp 3 thành phần này để điều trị nám, tàn nhang cho làn da khô hoặc hỗn hợp. Công thức trị nám, tàn nhang bằng dầu dừa và vitamin E phù hợp với làn da khô - Ảnh: Internet Mặt nạ dầu dừa và bột trà xanh Nguyên liệu cần có: - 1 muỗng canh mật ong - 1 muỗng cà phê bột trà xanh - 1 muỗng cà phê sữa tươi không đường Cách thực hiện: Cho mật ong, bột trà xanh, sữa tươi không đường vào chiếc bát rồi dùng muỗng trộn đều để thu được hỗn hợp đồng nhất. Thoa hỗn hợp lên da mặt, mát xa nhẹ nhàng, thư giãn khoảng 10 phút thì rửa sạch bằng nước mát. Hỗn hợp mặt nạ trị nám, tàn nhang bằng bột trà xanh và dầu dừa - Ảnh: Internet Đắp một trong những công thức mặt nạ bằng dầu dừa trên, vết nám, tàn nhang sẽ nhanh chóng mờ đi để lại làn da mịn màng, trắng hồng rạng rỡ.

Công thức trị nám bằng mật ong đơn giản mà hiệu quả Mật ong lành tính với các vitamin A, E và muối khoáng rất thích hợp để trị nám.

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