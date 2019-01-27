Nếu không muốn da mặt đầy nám sạm, tàn nhang, phụ nữ tuyệt đối đừng mắc phải 4 sai lầm này

Rất nhiều yếu tố có thể gây tăng sắc tố như tiếp xúc với tia cực tím, kích thích tố, chế độ ăn uống sai cách... Ngoài ra, 4 sai lầm dưới đây trong quá trình chăm sóc hàng ngày chính là nguyên nhân lớn khiến làn da dễ bị nám, tàn nhang và đốm đen.

Khi nổi mụn, cơ thể sẽ xem đây là một vết thương và bắt đầu cơ chế tự điều trị. Một số người thay vì cho phép cơ thể tự chữa lành đã tự ý nặn mụn. Điều này vô tình làm tăng tình trạng viêm. Viêm sau đó sẽ kích hoạt sản xuất melanin. Kết quả là, làn da sẽ đối mặt với sẹo thâm, đốm đen sau khi mụn lành.

Điều trị mụn không đúng cách cũng là nguyên nhân gây ra tăng sắc tố. Do đó, nếu đang mắc phải tình trạng mụn, viêm, bạn nên điều trị thật cẩn thận.

Quên kem chống nắng hoặc chỉ thoa một lần mỗi ngày

Mặc dù không phải là điều mới mẻ nhưng chúng tôi vẫn nên nhắc lại việc nên thoa kem chống nắng mỗi ngày. Bảo vệ da là điều tối quan trọng để tránh nám, tàn nhang và đốm nâu vì tia UV chính là nguyên nhân chính khiến melanin sản sinh đột biến.

Tiếp xúc với ánh nắng mặt trời sẽ làm tăng viêm. Kết quả là hình thành các vết sẹo thâm sau khi mụn trứng cá đã lành.

Ngoài ra, thoa kem chống nắng 1 lần mỗi ngày là không đủ để bảo vệ làn da. Do đó, cứ 4 giờ đồng hồ, hãy thoa lại loại kem chứa SPF một lần.

Thoa kem chống nắng đúng cách là phương pháp ngăn ngừa nám, tàn nhang hiệu quả - Ảnh: Internet

Bác sĩ da liễu Neil Sadick cho biết, quanh năm dù mưa hay nắng, hãy đảm bảo bạn sử dụng kem chống nắng có chỉ số SPF từ 30 trở lên cùng với các loại kem dưỡng ẩm mỗi ngày. Điều này sẽ giúp giảm nguy cơ tăng sắc tố và bảo vệ da khỏi lão hóa sớm.

Tẩy tế bào chết quá thường xuyên

Các chất tẩy da chết hóa học có thể ngăn ngừa mụn trứng cá nhưng lạm dụng chúng có thể làm cho mụn tồi tệ hơn. Tẩy tế bào chết quá mức có thể kích hoạt viêm và làm suy yếu chức năng hàng rào độ ẩm của da.

Độ ẩm tự nhiên là hàng "phòng thủ" đầu tiên để da chống lại vi khuẩn và bất kỳ chất gây ô nhiễm nào khác. Khi hàng rào độ ẩm bị hỏng, da không thể được bảo vệ tốt. Kết quả là mụn, nám sạm, dấu hiệu lão hóa sẽ xuất hiện.

Chỉ nên tẩy tế bào chết 2 lần mỗi tuần - Ảnh: Internet

Đúng là tẩy tế bào chết có thể giúp làn da mịn màng, trắng hồng hơn nhưng tốt nhất là chỉ nên thực hiện công đoạn này 2 lần mỗi tuần.

Làm sạch da quá mức

Sử dụng các sản phẩm làm sạch khắc nghiệt có thể làm tăng kích ứng vì da đã mất đi hoàn toàn lượng dầu tự nhiên.

Khi thiếu độ ẩm, cơ thể sẽ tăng sản xuất dầu để giúp bôi trơn da. Sự kết hợp của các chất tạo bọt khắc nghiệt và sản xuất dầu tăng sẽ tạo điều kiện cho sự hình thành mụn trứng cá.

Làm sạch quá mức không tốt, ngược lại còn khiến da tăng sản xuất dầu nhờn, gây ra mụn - Ảnh: Internet

Giống như tẩy tế bào chết quá nhiều, làm sạch quá mức có thể làm hỏng hàng rào độ ẩm của da. Dấu hiệu phổ biến sau đó là cảm giác ngứa, nhạy cảm và da dễ nổi mụn.

Trong khi đó, viêm là tiền thân của tăng sắc tố, vì vậy tốt nhất là bạn nên ngăn ngừa viêm, mụn từ trước. Để tránh điều này, hãy dùng các loại sữa rửa mặt có độ pH thấp, nhẹ nhàng và không làm khô da.

Tránh xa 4 thói quen tai hại trên trong quá trình chăm sóc, làm đẹp hàng ngày, bạn sẽ bảo vệ làn da khỏi viêm, mụn, tăng sắc tố, nám, tàn nhang... tối ưu.