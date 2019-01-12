Gần Tết rồi, phụ nữ nên tránh tuyệt đối 10 thói quen làm hỏng làn da nghiêm trọng này

Chăm sóc da 12/01/2019 08:22

Brightside khuyên bạn nên tránh mắc phải 10 sai lầm phổ biến sau đây trong quá trình chăm sóc để bảo vệ làn da luôn khỏe đẹp.

Thời điểm sắp Tết, để tránh xuất hiện với làn da sần sùi, đầy mụn, lão hóa, từ bây giờ bạn nên tránh mắc phải các thói quen sau đây.

10 thói quen gây hại phá hủy làn da

1. Thay đổi mỹ phẩm quá thường xuyên

Gần Tết rồi, phụ nữ nên tránh tuyệt đối 10 thói quen làm hỏng làn da nghiêm trọng này - Ảnh 1
Đừng thay đổi mỹ phẩm một cách đột ngột, điều này không hề tốt đối với làn da - Ảnh: Brightside

Tất nhiên là bạn cần thay đổi mỹ phẩm, quy trình chăm sóc sao cho phù hợp với thời tiết, tuy nhiên, nếu làn da không có chuyển biến đáng kể, đừng nên sử dụng kem dưỡng một cách "loạn xạ". Điều này có thể sẽ khiến làn da dị ứng, mẩn ngứa rất nguy hiểm.

2. Tẩy tế bào chết hàng ngày

Làn da sẽ phục hồi mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào, tuy nhiên, chúng ta vẫn thường xuyên tẩy tế bào chết để tăng tốc quá trình này. Nếu làm công đoạn này quá mức, bạn có thể làm bong tróc nhanh hơn, tước đi lớp da bảo vệ, độ ẩm tự nhiên. Nói chung, tẩy tế bào chết rất tốt nhưng chỉ được thực hiện mỗi lần một tuần.

3. Quên tẩy trang

Trong nỗ lực đơn giản hóa thói quen chăm sóc da buổi tối, bạn thường rửa sạch lớp trang điểm và bụi bẩn bằng sữa rửa mặt hoặc chỉ với nước. Tuy nhiên, bằng cách này, bạn đã vô tình gây ra tình trạng tắc nghẽn lỗ chân lông, hình thành mụn trứng cá và làm tăng hàm lượng dầu trên da. Đó là lý do tại sao trước khi rửa mặt, tốt hơn là sử dụng tẩy trang như nước tẩy trang, dầu tẩy trang. 

4. Không thường xuyên giặt gối

Gần Tết rồi, phụ nữ nên tránh tuyệt đối 10 thói quen làm hỏng làn da nghiêm trọng này - Ảnh 2
Hãy giặt gối thường xuyên để bảo vệ làn da - Ảnh: Brightside

Ngay cả khi gội đầu và rửa mặt thật sạch vào mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, chiếc gối của bạn vẫn chứa bụi, các hạt biểu mô, bao gồm biểu mô của người và lông thú cưng. Sau 2 - 3 ngày, chiếc gối có thể lây lan tác nhân xấu gây hại cho làn da.

Nếu không muốn nhìn thấy những nhược điểm trên khuôn mặt vào buổi sáng, hãy thay vỏ gối 2 ngày một lần. Cũng thử thay thế vỏ gối cotton bằng lụa, chất liệu này sẽ bảo vệ khuôn mặt khỏi phát ban, các nếp nhăn sớm.

5. Không sử dụng toner

Toner là một sản phẩm khôi phục cân bằng độ pH trên da, chuẩn bị cho thủ tục tiếp theo. Ngay cả một loại kem dưỡng ẩm thông thường cũng sẽ hoạt động hiệu quả hơn với toner. Hơn nữa, cần phải sử dụng loại mỹ phẩm này sau khi làm sạch khuôn mặt.

6. Sử dụng phấn bột để loại bỏ dầu nhờn 

Rất nhiều người dùng phấn phủ để loại bỏ bóng nhờn trên khuôn mặt. Thật không may, loại phấn này không thể giữ cho làn da mịn màng trong một thời gian dài, đặc biệt là khi thời tiết rất nóng, chắc chắn sẽ làm tắc nghẽn lỗ chân lông.

Thay vì cố gắng che đi sự bóng nhờn bằng bột, hãy thử dùng khăn lau. Chúng không mang lại hiệu quả lâu dài nhưng ít nhất sẽ loại bỏ dầu mà không gây hại cho da.

7. Chỉnh sửa lông mày trước khi trang điểm

Nếu đột nhiên tìm thấy những sợi lông mày thừa, hãy để chúng đến tối. Nếu lông bị nhổ lên, bạn có thể đối mặt với tình trạng mẩn ngứa, viêm, thậm chí là sưng. Điều này cũng trở nên trầm trọng hơn khi trang điểm.

Nếu quyết định sửa lông mày, hãy đợi khoảng 2 giờ đồng hồ trước khi áp dụng kem hoặc mỹ phẩm vào vùng điều trị.

8. Bạn rửa mặt trước khi tắm

Gần Tết rồi, phụ nữ nên tránh tuyệt đối 10 thói quen làm hỏng làn da nghiêm trọng này - Ảnh 3
Hãy rửa mặt sau khi tắm xong - Ảnh: Brightside

Tất nhiên, bạn có thể rửa mặt bất cứ khi nào muốn nhưng tốt hơn là làm một lần nữa sau khi tắm. Các sản phẩm dành cho tóc thường chứa silicon, paraben và hóa chất khác không hữu ích cho khuôn mặt.

Chúng có thể gây kích ứng, mẩn đỏ hoặc làm nặng thêm mụn trứng cá. Đó là lý do tại sao chúng tôi khuyên bạn nên loại bỏ mỹ phẩm khỏi khuôn mặt trước khi tắm và tiến hành rửa mặt lần cuối sau khi gội đầu.

9. Không chăm sóc da trước khi đi ngủ

Sau khi trang điểm cả ngày, bạn có thể không muốn có bất cứ sản phẩm nào trên khuôn mặt nữa. Tuy nhiên, làn da sẽ phục hồi tốt hơn nếu bạn thoa kem dưỡng ban đêm, serum hoặc mặt nạ. Các hoạt chất có trong những sản phẩm này trung hòa tác động tiêu cực của mỹ phẩm trang điểm giúp khuôn mặt bạn trông tươi tắn, làn da mịn màng hơn.

10. Không chống nắng vào những ngày nhiều mây

Dường như tất cả mọi người đều đã nhận ra tầm quan trọng của việc bảo vệ làn da khỏi tia UV. Nhưng cũng có rất nhiều người không sử dụng sản phẩm SPF vào những ngày nhiều mây. Thật không may, bức xạ cực tím có hại luôn tồn tại, ngay cả khi trời mưa.

Đây là lý do tại sao cần phải bảo vệ làn da quanh năm. Bạn không cần sử dụng các sản phẩm chống nắng đặc biệt, đơn giản chỉ cần mua kem dưỡng ẩm có chỉ số SPF 30.

Từ bây giờ, hãy lưu tâm vào 10 thói quen này và loại bỏ chúng hoàn toàn khỏi chế độ chăm sóc hàng ngày, điều này sẽ giúp làn da của bạn trở nên mềm mịn, khỏe đẹp.

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