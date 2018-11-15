3 thói quen tai hại dù nói mãi nhưng hơn 90% phụ nữ vẫn mắc phải khiến da lão hóa nhanh gấp 2 lần

Theo Byrdie, 3 thói quen chăm sóc sai lầm này rất phổ biến và chúng chính là nguyên nhân khiến quá trình lão hóa da tăng nhanh.

Chuyên gia thẩm mỹ nổi tiếng tại Hollywood - Shani Darden chia sẻ trên Byrdie, có 3 sai lầm phổ biến dưới đây mà hầu hết mọi phụ nữ vẫn đang mắc phải, từ đó vô tình tự hủy hoại làn da của chính mình. 1. Không thoa kem chống nắng trong nhà Sai lầm chăm sóc da phổ biến đầu tiên là không thoa kem chống nắng vì nghĩ rằng hầu hết thời gian đều ở trong nhà. Giải thích về thói quen này, Shani Darden cho biết, dù ở trong nhà, bạn vẫn sẽ tiếp xúc với các tia UV có hại từ ánh đèn neon. Cuối cùng, sau một thời gian dài, làn da sẽ phải đối mặt với nám sạm, xỉn màu cùng nhiều dấu hiệu lão hóa khác.

Nghệ sĩ Kate Kerr đồng ý với quan điểm này của Shani Darden, ánh sáng phát ra từ các thiết bị điện tử gây ra rất nhiều vấn đề về da liên quan đến sắc tố melanin. Do đó, hãy thoa kem chống nắng vào mỗi buổi sáng, dù không ra ngoài trời thường xuyên. Luôn thoa kem chống nắng dù không bước ra khỏi nhà để bảo vệ làn da khỏi ánh đèn điện tử - Ảnh: Internet 2. Sử dụng sản phẩm sai loại da Sai lầm chăm sóc da phổ biến thứ hai là không sử dụng đúng sản phẩm cho loại da cụ thể của bạn. Ví dụ, nếu sở hữu làn da dầu nhờn, bạn không nhất thiết phải sử dụng loại kem giàu chất béo vì chúng phù hợp hơn cho những người có làn da siêu khô. Ngược lại, nếu có làn da khô, hãy dùng kem dưỡng ẩm bằng gel nhẹ.

"Luôn luôn nhớ rằng điều quan trọng nhất chính là tìm các sản phẩm phù hợp cho làn da và không sử dụng sản phẩm chỉ vì một người nào khác hay tin vào bất kì lời chào mời nào" -Chuyên gia Darden cho biết. Sử dụng đúng mỹ phẩm phù hợp bạn sẽ sở hữu làn da căng mịn, không tì vết - Ảnh: Internet 3. Sử dụng nhiều mỹ phẩm làm khô da Hầu hết các sản phẩm trị mụn trên thị trường đều cực kỳ khô có thể dẫn đến mẩn đỏ và nhạy cảm, đây là 2 nguyên nhân dẫn đến mụn trứng cá. Trên thực tế, một số chuyên gia da liễu xem mụn như vết thương, vì vậy họ đề nghị sử dụng thuốc đặc trị. Có nghĩa là sử dụng sản phẩm chăm sóc da khắc nghiệt sẽ tước đi độ ẩm tự nhiên trên da. Thay vào đó, hãy thanh lọc cơ thể từ bên trong, đồng thời áp dụng các liệu pháp dịu nhẹ. Đừng lạm dụng các sản phẩm đặc trị mụn khắc nghiệt, chúng sẽ làm khô da và gia tăng độ nhạy cảm - Ảnh: Internet Nếu đang mắc phải những sai lầm phổ biến này, chắc chắn bạn nên loại bỏ ngay bây giờ để làn da sớm phục hồi, trở nên trắng mịn, căng hồng không tì vết. Đồng thời, kiểm tra xem mỹ phẩm đang sử dụng có phù hợp hay không để điều chỉnh, thay đổi kịp thời trước khi làn da bị hủy hoại nghiêm trọng.

Tránh ngay những sai lầm sau nếu bạn không muốn da mặt mình chi chít mụn Da bị mụn là nỗi khổ và ám ảnh của vô số người. Có rất nhiều người không dám gặp ai chỉ bởi mặt bị quá nhiều mụn.

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