Những dưỡng chất được chuyên gia khuyên dùng để xóa sạch đốm đen, nám sạm và tàn nhang giúp da mặt trắng mịn, không tì vết

Kem chống nắng là thứ bạn cần dùng mỗi ngày để ngăn ngừa nám sạm, tàn nhang - Ảnh: Internet

Ngày nay, các loại kem chống nắng không chỉ có SPF mà còn chứa nhiều thành phần hữu ích có khả năng tăng cường hydrat, cân bằng ẩm, bảo vệ và nuôi dưỡng làn da. Nếu vẫn còn ngần ngại việc kem chống nắng sẽ làm tắc lỗ chân lông, gây ra mụn, bạn nên chọn các sản phẩm mỏng, nhẹ.

Tinh chất

Nếu sở hữu làn da khô, bạn nên thêm tinh chất vào thói quen chăm sóc hàng ngày để ngăn ngừa nám, tàn nhang và đốm nâu. Sử dụng các dạng tinh chất chứa axit hyaluronic, chiết xuất nha đam để làm sáng, xoa dịu và hydrat da.

Làm thế nào để điều trị nám, đốm đen?

Theo chia sẻ từ Bác sĩ da liễu Zeichner, vitamin C, axit kojic, niacinamide, hydroquinone, axit azelaic... là những chất có thể làm sáng các đốm đen sinh ra bởi ánh nắng mặt trời. Một trong những cách hiệu quả nhất để bạn có thể điều trị các vấn đề liên quan đến sắc tố là sử dụng huyết thanh vitamin C.

Vitamin C sẽ làm sáng da nhanh chóng và hiệu quả. Loại dưỡng chất này làm sáng các đốm nâu, sẹo mụn giúp làn da trông rõ ràng và tươi mới hơn rất nhiều. Nếu muốn tăng cường hiệu quả, bạn có thể kết hợp huyết thanh vitamin C với mặt nạ vitamin E. Phương pháp này là cách để vitamin E ổn định hoạt động của vitamin C.

Cung cấp dưỡng chất để thúc đẩy quá trình tự sửa chữa sẽ giúp các đốm nám, tàn nhang nhanh chóng bị xóa mờ - Ảnh: Internet

Ngoài ra, niacinamide cũng là một phương thuốc hiệu quả trong việc xóa mờ nám, tàn nhang vì khả năng làm sáng và hydrat hóa. Niacinamide sẽ tấn công các đốm nâu, làm sáng chúng nhanh chóng hơn.

Thành phần này làm chậm quá trình chuyển melanin vào các tế bào da, do đó ngăn ngừa hiệu quả việc tăng sắc tố. Với việc tiếp tục sử dụng, niacinamide sẽ ngăn chặn nám, tàn nhang hay đốm nâu xuất hiện.

Tóm lại, các chuyên gia khuyên phụ nữ nên tăng cường khả năng chống nắng và xem xét thêm một loại vitamin C vào thói quen chăm sóc da hàng ngày. Những cách này sẽ cung cấp cho làn da một nguồn chất chống oxy hóa dồi dào để làm sáng các đốm đen, nám, tàn nhang đã xuất hiện. Kết quả là sau thời gian ngắn, làn da sẽ mịn màng, tươi trẻ trở lại.