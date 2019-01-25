Những dưỡng chất được chuyên gia khuyên dùng để xóa sạch đốm đen, nám sạm và tàn nhang giúp da mặt trắng mịn, không tì vết

Chăm sóc da 25/01/2019 14:24

Nếu đang lo lắng về vấn đề nám sạm, tàn nhang và đốm đen li ti trên khuôn mặt, bạn nên tham khảo các phương pháp chăm sóc, điều trị sau đây từ Theklog.

Những đốm đen tròn, li ti trên khuôn mặt là kết quả của việc tiếp xúc với ánh nắng mặt trời quá nhiều. Vì vậy, nếu có thói quen đi dưới ánh nắng mà không che chắn kỹ lưỡng, hãy vì làn da mà loại bỏ ngay. Nếu đã mắc phải những vấn đề về sắc tố như nám, tàn nhang và đốm nâu, bạn nên tham khảo các biện pháp ngăn ngừa và điều trị sau đây.

Những dưỡng chất được chuyên gia khuyên dùng để xóa sạch đốm đen, nám sạm và tàn nhang giúp da mặt trắng mịn, không tì vết - Ảnh 1
Nám da, tàn nhang là dấu hiệu xuất hiện bởi ánh nắng mặt trời - Ảnh: Internet

Vậy làm thế nào để ngăn ngừa đốm đen, nám?

Chống nắng là rất quan trọng

Dù sử dụng bao nhiêu sản phẩm làm sáng cũng không có tác dụng nếu bạn không bảo vệ da, chống nắng tốt mỗi ngày. Đặc biệt, tia UV tác động lên da dù thời tiết nắng nóng, mưa hay râm mát, điều này có nghĩa là bạn phải sử dụng kem chống nắng hàng ngày. 

Hầu hết mọi người đều tránh kem chống nắng vì nghĩ công đoạn này rất rắc rối. Tuy nhiên, hãy nghĩ đến hiệu quả bảo vệ làn da của loại mỹ phẩm này mang lại mà sử dụng chúng mỗi ngày. 

Những dưỡng chất được chuyên gia khuyên dùng để xóa sạch đốm đen, nám sạm và tàn nhang giúp da mặt trắng mịn, không tì vết - Ảnh 2
Kem chống nắng là thứ bạn cần dùng mỗi ngày để ngăn ngừa nám sạm, tàn nhang - Ảnh: Internet

Ngày nay, các loại kem chống nắng không chỉ có SPF mà còn chứa nhiều thành phần hữu ích có khả năng tăng cường hydrat, cân bằng ẩm, bảo vệ và nuôi dưỡng làn da. Nếu vẫn còn ngần ngại việc kem chống nắng sẽ làm tắc lỗ chân lông, gây ra mụn, bạn nên chọn các sản phẩm mỏng, nhẹ.

Tinh chất

Nếu sở hữu làn da khô, bạn nên thêm tinh chất vào thói quen chăm sóc hàng ngày để ngăn ngừa nám, tàn nhang và đốm nâu. Sử dụng các dạng tinh chất chứa axit hyaluronic, chiết xuất nha đam để làm sáng, xoa dịu và hydrat da. 

Làm thế nào để điều trị nám, đốm đen?

Theo chia sẻ từ Bác sĩ da liễu Zeichner, vitamin C, axit kojic, niacinamide, hydroquinone, axit azelaic... là những chất có thể làm sáng các đốm đen sinh ra bởi ánh nắng mặt trời. Một trong những cách hiệu quả nhất để bạn có thể điều trị các vấn đề liên quan đến sắc tố là sử dụng huyết thanh vitamin C. 

Vitamin C sẽ làm sáng da nhanh chóng và hiệu quả. Loại dưỡng chất này làm sáng các đốm nâu, sẹo mụn giúp làn da trông rõ ràng và tươi mới hơn rất nhiều. Nếu muốn tăng cường hiệu quả, bạn có thể kết hợp huyết thanh vitamin C với mặt nạ vitamin E. Phương pháp này là cách để vitamin E ổn định hoạt động của vitamin C.

Những dưỡng chất được chuyên gia khuyên dùng để xóa sạch đốm đen, nám sạm và tàn nhang giúp da mặt trắng mịn, không tì vết - Ảnh 3
Cung cấp dưỡng chất để thúc đẩy quá trình tự sửa chữa sẽ giúp các đốm nám, tàn nhang nhanh chóng bị xóa mờ - Ảnh: Internet

Ngoài ra, niacinamide cũng là một phương thuốc hiệu quả trong việc xóa mờ nám, tàn nhang vì khả năng làm sáng và hydrat hóa. Niacinamide sẽ tấn công các đốm nâu, làm sáng chúng nhanh chóng hơn. 

Thành phần này làm chậm quá trình chuyển melanin vào các tế bào da, do đó ngăn ngừa hiệu quả việc tăng sắc tố. Với việc tiếp tục sử dụng, niacinamide sẽ ngăn chặn nám, tàn nhang hay đốm nâu xuất hiện.

Tóm lại, các chuyên gia khuyên phụ nữ nên tăng cường khả năng chống nắng và xem xét thêm một loại vitamin C vào thói quen chăm sóc da hàng ngày. Những cách này sẽ cung cấp cho làn da một nguồn chất chống oxy hóa dồi dào để làm sáng các đốm đen, nám, tàn nhang đã xuất hiện. Kết quả là sau thời gian ngắn, làn da sẽ mịn màng, tươi trẻ trở lại.

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Theo Boldsky, nếu biết cách kết hợp những thành phần tự nhiên lại với nhau, bạn sẽ sở hữu được các công thức mặt nạ có tác dụng dưỡng trắng da, xóa mờ nhược điểm, nám sạm hữu hiệu.

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