Những cặp nguyên liệu tự nhiên khi kết hợp với nhau sẽ tạo thành 'thần dược' tẩy sạch vết nám sạm, dưỡng trắng da nhanh chóng

Theo Boldsky, nếu biết cách kết hợp những thành phần tự nhiên lại với nhau, bạn sẽ sở hữu được các công thức mặt nạ có tác dụng dưỡng trắng da, xóa mờ nhược điểm, nám sạm hữu hiệu.
- Nếu không dùng được kem chống nắng, hãy trộn dầu dừa với thứ này để thay thế, da mặt sẽ luôn trắng hồng rạng rỡ
- Làn da trắng không tì vết chỉ sau một tuần mà không cần dùng mỹ phẩm
Bạn đang tìm kiếm cách để sở hữu làn da trắng hồng, rạng rỡ và hoàn hảo? Đừng tìm đâu xa, bài viết này sẽ gợi ý cho bạn các công thức tự nhiên có tác dụng nâng tông, dưỡng trắng da vượt trội.
Đu đủ và nước cốt chanh
Phương pháp:
Lấy vài lát đu đủ chín cho ra chiếc bát nhỏ, dùng muỗng nghiền mịn. Thêm vài giọt nước chanh tươi vào rồi trộn đều lên để thu được hỗn hợp đồng nhất.
Áp dụng hỗn hợp thu được lên da mặt và cổ, đợi 20 phút, sau đó rửa sạch trong nước lạnh. Bạn có thể làm theo phương thuốc này ít nhất 1 lần/tuần.
Trà xanh và mật ong
Phương pháp:
Lấy trà từ túi cho ra chiếc bát sạch. Thêm 1 - 2 muỗng cà phê mật ong vào rồi trộn đều. Giữ hỗn hợp khoảng 1 phút, lấy chúng thoa đều lên khuôn mặt sạch sẽ. Sau đó 5 - 10 phút, bạn có thể rửa sạch bằng nước mát.
Hãy sử dụng phương pháp này 2 lần mỗi tuần để thu về kết quả như mong muốn.
Hạnh nhân và mật ong
Phương pháp:
Lấy khoảng 10 - 15 hạt hạnh nhân ngâm trong nước khoảng vài giờ. Sau đó, xay nhuyễn chúng cùng 2 muỗng cà phê mật ong. Lấy một ít hỗn hợp này thoa lên mặt. Nhẹ nhàng mát xa theo chuyển động tròn, để trong khoảng 20 phút thì rửa sạch.
Nha đam và trà xanh
Phương pháp:
Tất cả những gì bạn cần làm là thêm khoảng 2 - 4 muỗng canh nha đam vào máy xay nhuyễn cùng 1 muỗng canh trà xanh. Áp dụng hỗn hợp thu được lên khuôn mặt trong khoảng 15 - 20 phút, sau đó rửa sạch.
Bạn có thể sử dụng mặt nạ này tùy thích trong tuần để có kết quả tốt hơn.
Với các công thức mặt nạ hoàn toàn từ tự nhiên trên, bạn sẽ sớm lấy lại làn da mịn màng, trắng hồng không tì vết.