Những cặp nguyên liệu tự nhiên khi kết hợp với nhau sẽ tạo thành 'thần dược' tẩy sạch vết nám sạm, dưỡng trắng da nhanh chóng

Nguồn axit chống hydroxy trong đu đủ giúp tẩy tế bào chết. Trong khi, chanh có các đặc tính làm trắng da giúp giảm mụn, xóa mờ nhược điểm. Đây là mặt nạ nuôi dưỡng da hoàn hảo - Ảnh: Internet

Bạn đang tìm kiếm cách để sở hữu làn da trắng hồng, rạng rỡ và hoàn hảo? Đừng tìm đâu xa, bài viết này sẽ gợi ý cho bạn các công thức tự nhiên có tác dụng nâng tông, dưỡng trắng da vượt trội.

Lấy vài lát đu đủ chín cho ra chiếc bát nhỏ, dùng muỗng nghiền mịn. Thêm vài giọt nước chanh tươi vào rồi trộn đều lên để thu được hỗn hợp đồng nhất.

Áp dụng hỗn hợp thu được lên da mặt và cổ, đợi 20 phút, sau đó rửa sạch trong nước lạnh. Bạn có thể làm theo phương thuốc này ít nhất 1 lần/tuần.

Trà xanh và mật ong

Bạn có thể sử dụng túi trà xanh đã qua sử dụng để làm mặt nạ giúp loại bỏ tạp chất. Kết hợp với mật ong để làm dịu và dưỡng trắng da - Ảnh: Internet

Phương pháp:

Lấy trà từ túi cho ra chiếc bát sạch. Thêm 1 - 2 muỗng cà phê mật ong vào rồi trộn đều. Giữ hỗn hợp khoảng 1 phút, lấy chúng thoa đều lên khuôn mặt sạch sẽ. Sau đó 5 - 10 phút, bạn có thể rửa sạch bằng nước mát.

Hãy sử dụng phương pháp này 2 lần mỗi tuần để thu về kết quả như mong muốn.

Hạnh nhân và mật ong

Hạnh nhân giúp làm sáng da do sự hiện diện của chất chống oxy hóa, vitamin E và chất béo. Khi được sử dụng trực tiếp, chúng giúp tẩy tế bào chết và làm sạch sâu da - Ảnh: Internet

Phương pháp:

Lấy khoảng 10 - 15 hạt hạnh nhân ngâm trong nước khoảng vài giờ. Sau đó, xay nhuyễn chúng cùng 2 muỗng cà phê mật ong. Lấy một ít hỗn hợp này thoa lên mặt. Nhẹ nhàng mát xa theo chuyển động tròn, để trong khoảng 20 phút thì rửa sạch.

Nha đam và trà xanh

Nha đam chứa tất cả các vitamin và khoáng chất cần thiết giúp tạo ra làn da hoàn hảo. Đồng thời, loại gel này giúp loại bỏ các đốm đen và nhược điểm - Ảnh: Internet

Phương pháp:

Tất cả những gì bạn cần làm là thêm khoảng 2 - 4 muỗng canh nha đam vào máy xay nhuyễn cùng 1 muỗng canh trà xanh. Áp dụng hỗn hợp thu được lên khuôn mặt trong khoảng 15 - 20 phút, sau đó rửa sạch.

Bạn có thể sử dụng mặt nạ này tùy thích trong tuần để có kết quả tốt hơn.

Với các công thức mặt nạ hoàn toàn từ tự nhiên trên, bạn sẽ sớm lấy lại làn da mịn màng, trắng hồng không tì vết.