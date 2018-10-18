Nếu không dùng được kem chống nắng, hãy trộn dầu dừa với thứ này để thay thế, da mặt sẽ luôn trắng hồng rạng rỡ

Chăm sóc da 18/10/2018 10:05

Những công thức từ dầu dừa dưới đây của Boldsky không chỉ có tác dụng phục hồi làn da xỉn màu, sạm đen mà còn hoạt động tương tự như kem chống nắng.

Chúng ta đều thích đi ra ngoài để tận hưởng ánh nắng ấm áp. Nhưng hậu quả mà tia cực tím từ ánh nắng mặt trời gây ra khiến làn da tổn thương nghiêm trọng. Nếu tiếp xúc với ánh nắng thường xuyên, hàng giờ, bạn có thể sẽ đối mặt với tình trạng cháy nắng, bỏng rát, phát ban, sẹo, nếp nhăn, bong tróc...

Vào mùa đông, nhiều người thường lơ là việc chống nắng và hậu quả là làn da không chỉ khô mà còn trở nên xỉn màu, sạm đen. Trong trường hợp này, dầu dừa là một trong những thành phần hoạt động hiệu quả để điều trị xỉn màu, sạm đen, cháy nắng đồng thời cấp ẩm cho da. 

Nếu không dùng được kem chống nắng, hãy trộn dầu dừa với thứ này để thay thế, da mặt sẽ luôn trắng hồng rạng rỡ - Ảnh 1
Dầu dừa ngăn ngừa lão hóa, đồng thời chữa trị da cháy nắng hiệu quả - Ảnh: Internet

Dầu dừa chứa vitamin D, E, protein và chất dinh dưỡng khác giúp làm dịu da tổn thương. Ngoài ra, loại nguyên liệu này hoạt động như một loại kem dưỡng ẩm giúp da mềm mại và dẻo dai. 

Bây giờ, hãy tham khảo các biện pháp khắc phục, phục hồi làn da sạm đen vì cháy nắng bằng dầu dừa. 

Dầu dừa, nha đam và dầu hoa oải hương

Đây là phương thuốc hiệu quả trong việc điều trị bỏng nắng, làm dịu và dưỡng trắng da.

Trộn đều 2 - 3 muỗng canh gel nha đam với 1 muỗng cà phê dầu dừa và một vài giọt dầu oải hương. Khi thu được hỗn hợp đồng nhất thì thoa đều lên khu vực bị ảnh hưởng và nhẹ nhàng mát xa.

Để yên trong vài phút. Sau đó, bạn có thể rửa sạch bằng nước mát. Để có kết quả tốt hơn, hãy sử dụng hỗn hợp này mỗi ngày.

Nếu không dùng được kem chống nắng, hãy trộn dầu dừa với thứ này để thay thế, da mặt sẽ luôn trắng hồng rạng rỡ - Ảnh 2
Dầu dừa, tinh dầu hoa oải hương và nha đam là hỗn hợp điều trị cháy nắng, nuôi dưỡng làn da tuyệt vời - Ảnh: Internet

Dầu dừa và dầu cây trà

Đây là phương pháp tốt nhất để điều trị viêm, phát ban và mẩn ngứa. Tất cả những gì bạn cần là trộn đều 2 - 3 giọt dầu trà với 2 muỗng canh dầu dừa. Thoa hỗn hợp thu được lên vùng da sạm đen hoặc khắp khuôn mặt. Để trong 15 - 20 phút và rửa sạch bằng nước ấm.

Bạn thậm chí có thể để mặt nạ này qua đêm để có kết quả tốt hơn, sau đó rửa sạch vào sáng hôm sau.

Nếu không dùng được kem chống nắng, hãy trộn dầu dừa với thứ này để thay thế, da mặt sẽ luôn trắng hồng rạng rỡ - Ảnh 3
Tinh dầu cây trà ức chế sản sinh hắc sắc tố melanin, ngăn ngừa các dấu hiệu gây ra bởi ánh nắng mặt trời - Ảnh: Internet

Dầu dừa và giấm táo

Cả dầu dừa và giấm táo đều giúp làm dịu da hiệu nghiệm. Phương thuốc này hoạt động tương tự như một loại kem chống nắng tự nhiên.

Đầu tiên trộn đều ¼ chén giấm táo với 1 ly nước. Chuyển dung dịch này vào bình, lắc đều và xịt lên vết cháy nắng. Để yên trong vài phút, sau đó thoa dầu dừa lên trên, nhẹ nhàng xoa bóp theo chuyển động tròn khoảng 2 phút, rửa sạch khi chúng khô.

Nếu không dùng được kem chống nắng, hãy trộn dầu dừa với thứ này để thay thế, da mặt sẽ luôn trắng hồng rạng rỡ - Ảnh 4
Bên cạnh điều trị tình trạng cháy nắng, dầu dừa và giấm táo còn làm lành các nốt mụn trứng cá, viêm da hiệu nghiệm - Ảnh: Internet

Không chỉ ngăn ngừa các dấu hiệu gây ra bởi ánh nắng mặt trời, các công thức từ dầu dừa trên còn mang đến nhiều tác dụng trong việc nuôi dưỡng làn da hiệu quả.  

Chỉ mất vài phút để chuẩn bị nhưng hỗn hợp từ dầu dừa này có tác dụng xóa mờ quầng thâm, đốm đen và nám sạm 'siêu tốc'

Chỉ mất vài phút để chuẩn bị nhưng hỗn hợp từ dầu dừa này có tác dụng xóa mờ quầng thâm, đốm đen và nám sạm 'siêu tốc'

Áp dụng ngay những phương pháp làm đẹp bằng dầu dừa của Boldsky, các đốm đen, nám sạm hay quầng thâm mắt sẽ bị xóa mờ nhanh chóng.

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