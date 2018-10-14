Dùng dầu dừa làm son dưỡng theo cách này, trời lạnh hay hanh khô cỡ nào môi vẫn mềm mịn, căng hồng

Vào mùa đông, tình trạng bong tróc, nứt nẻ môi rất phổ biến. Để khắc phục và ngăn ngừa vấn đề này, bạn hãy tham khảo ngay 4 công thức son dưỡng ẩm từ dầu dừa của Stylecraze.

Dầu dừa nổi tiếng là nguyên liệu nuôi dưỡng da tuyệt vời. Bên cạnh đó, loại dầu này cũng mang đến nhiều công dụng tuyệt vời cho đôi môi vào những lúc thời tiết se lạnh, hanh hao. Dầu dừa hoạt động tương tự một loại kem dưỡng ẩm tự nhiên, nó khóa độ ẩm làm cho môi mềm mại và dẻo dai. Nguyên liệu này tạo thành một lớp lipid trên da, từ đó làm giảm bốc hơi nước.

Loại dầu này cũng có chứa SPF, do đó chúng chống nắng tự nhiên và bảo vệ làn da mỏng manh của đôi môi khỏi các tia UV có hại. Các kháng khuẩn trong dầu dừa có công dụng ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn, vi trùng, làm dịu làn da và phục hồi đôi môi nứt nẻ. Đặc biệt, dầu dừa kích thích sản xuất collagen, điều này hỗ trợ sửa chữa da và chữa lành đôi môi bong tróc. Nếu đôi môi của bạn dễ khô nứt vào mùa lạnh, hãy tham khảo các công thức son dưỡng tự chế bằng dầu dừa sau đây.

1. Dưỡng môi bằng dầu dừa Nguyên liệu cần có: - 1 muỗng canh dầu dừa - 1 muỗng canh dầu jelly Cách thực hiện: Làm tan chảy dầu jelly bằng cách đun cách thủy hoặc đun trong lò vi sóng. Sau đó, trộn nó với dầu dừa, khi thu được hỗn hợp thì đổ vào bình chứa, cho vào tủ lạnh để làm đông trong 20 - 30 phút. Bạn dùng hỗn hợp này tương tự như son dưỡng ẩm mỗi ngày. Dầu dừa cấp ẩm, điều trị khô nứt cho đôi môi hiệu quả - Ảnh: Internet 2. Dưỡng môi bằng dầu dừa và nha đam Nguyên liệu cần có: - 1 muỗng canh dầu dừa - 1/2 muỗng canh sáp ong - 1 muỗng cà phê gel nha đam Cách thực hiện: Đun chảy dầu dừa và sáp ong, để hỗn hợp nguội đi. Sau đó, thêm gel nha đam vào và trộn đều. Đổ hỗn hợp vào lọ thủy tinh nhỏ, đợi đến khi nguội hẳn là có thể sử dụng. Bạn có thể thoa hỗn hợp này vào ban đêm hoặc bất kỳ thời điểm nào nếu cảm thấy thuận tiện. Hỗn hợp dưỡng ẩm môi bằng gel nha đam và vitamin E - Ảnh: Internet 3. Dưỡng môi bằng dầu dừa và Vaseline Nguyên liệu cần có: - 1/2 muỗng canh dầu dừa - 1 muỗng canh Vaseline Cách thực hiện: Đun nóng Vaseline, thêm dầu dừa vào rồi trộn đều. Đổ hỗn hợp thu được vào lọ thủy tinh, đặt vào tủ lạnh để chúng đông lại. Sau đó, sử dụng tương tự kem dưỡng. Bạn có thể dùng để dưỡng ẩm da tay, gót chân, khuỷu tay... Ngoài đôi môi, bạn có thể sử dụng dầu dừa và vaseline để dưỡng ẩm da mặt, tay và chân - Ảnh: Internet 4. Dưỡng môi bằng dầu dừa và dầu ô liu Nguyên liệu cần có: - 1 muỗng canh dầu dừa - 1 muỗng canh sáp ong - 1 muỗng cà phê dầu ô liu Cách thực hiện: Đun chảy dầu dừa, sáp ong và dầu ô liu trong chảo trên lửa nhỏ, nhớ khuấy đều tay. Sau khi chúng hòa quyện vào nhau thì đổ ra lọ thủy tinh, đợi nguội hẳn là có thể sử dụng ngay. Dầu dừa và dầu ô liu là hỗn hợp dưỡng ẩm môi tuyệt vời vào mùa se lạnh - Ảnh: Internet Bạn có thể sử dụng 4 loại dưỡng ẩm này hàng ngày, mọi lúc, mọi nơi nếu cảm thấy thuận tiện để ngăn ngừa khô nứt, bong tróc giúp đôi môi luôn hồng hào, căng mềm suốt mùa đông khắc nghiệt.

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