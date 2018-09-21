Mùa hanh khô, học ngay công thức làm dầu dưỡng ẩm này để đôi môi không khô nứt mà luôn căng hồng, mềm mại

Chăm sóc da 21/09/2018 15:31

Kết hợp các loại nguyên liệu tự nhiên có khả năng dưỡng ẩm hiệu quả theo công thức sau đây của Boldsky, bạn sẽ nhanh chóng "đánh bay" tình trạng đôi môi nứt nẻ, bong tróc.

Để đôi môi luôn ngậm nước, điều quan trọng nhất là giữ độ ẩm. Loại dầu dưỡng từ tự nhiên sau đây hoàn toàn có thể đảm nhận nhiệm vụ này, từ đó giúp làn da trên đôi môi luôn mềm mại, hồng hào mà không nứt nẻ. 

Mùa hanh khô, học ngay công thức làm dầu dưỡng ẩm này để đôi môi không khô nứt mà luôn căng hồng, mềm mại - Ảnh 1
Vào mùa hanh khô, bạn cần duy trì độ ẩm để đôi môi luôn mềm mại, hồng hào - Ảnh: Internet

Trước khi bắt đầu tìm hiểu về công thức dầu dưỡng môi, bạn cần phải biết rằng, thói quen sinh hoạt hàng ngày cũng không kém phần quan trọng. Trong đó, uống đủ nước là điều cần thiết giữ cho làn da và cơ thể ngậm nước. 

Công thức dầu dưỡng môi

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- 2 muỗng canh dầu ô liu

- 2 muỗng canh dầu vitamin E

- 2 muỗng canh tinh dầu oải hương

- 4 muỗng canh dầu hạt nho

- Lọ thủy tinh để lưu trữ dầu

Cách làm:

Trong chiếc bát, thêm tất cả các nguyên liệu vào, dùng muỗng trộn đều đến khi chúng hòa quyện vào nhau. Đổ hỗn hợp vào lọ thủy tinh, đây nắp, bảo quản nơi khô ráo và thoáng mát để sử dụng trong thời gian dài. 

Sử dụng dầu dưỡng này mỗi đêm trước khi đi ngủ. Lưu ý rằng, trước khi bạn áp dụng dầu này lên đôi môi, hãy loại bỏ son. Ngoài ra, tẩy tế bào chết cho môi 2 ngày 1 lần để loại bỏ thâm xỉn.

Mùa hanh khô, học ngay công thức làm dầu dưỡng ẩm này để đôi môi không khô nứt mà luôn căng hồng, mềm mại - Ảnh 2
Các nguyên liệu như dầu ô liu, dầu vitamin E, tinh dầu hoa oải hương đều có khả năng dưỡng ẩm môi tuyệt vời - Ảnh: Internet

Tác dụng của hỗn hợp dầu dưỡng môi

Dầu ô liu có trong hỗn hợp chứa axit béo giúp phục hồi độ ẩm trên môi. Loại dầu này cũng có tác dụng chữa lành đôi môi nứt nẻ.

Bên cạnh đó, dầu ô liu còn có khả năng loại bỏ hắc sắc tố giúp đôi môi thâm xỉn trở nên hồng hào nhanh chóng.

Một thành phần quan trọng trong dầu môi này đó là vitamin E, loại nguyên liệu này có tác dụng ngăn không cho môi bị bong ra. Đồng thời, giúp đôi môi trông mềm mại, rạng ngời.

Tinh dầu hoa oải hương với các đặc tính trị liệu giúp chữa lành đôi môi nứt nẻ và vết bong tróc. Đồng thời, thêm hương thơm cho dầu dưỡng tự chế này. Trong khi đó, dầu hạt nho rất giàu Viatmin E và A được biết đến là chất chống oxy hóa mạnh mẽ.

Mùa hanh khô, học ngay công thức làm dầu dưỡng ẩm này để đôi môi không khô nứt mà luôn căng hồng, mềm mại - Ảnh 3
Kiên trì sử dụng loại dầu dưỡng tự nhiên này, bạn sẽ sở hữu đôi môi căng hồng, mềm mại bất chấp thời tiết - Ảnh: Internet

Đặc biệt, dầu hạt nho còn chứa SPF tự nhiên mang đến tác dụng bảo vệ đôi môi khỏi hư hại do ánh nắng mặt trời, cũng như giữ lại sự mềm mại. 

Chỉ cần dành vài phút để chuẩn bị, bạn đã sở hữu ngay lọ dầu dưỡng môi hiệu nghiệm mà rẻ tiền. Đặc biệt, chăm chỉ sử dụng chúng vào mỗi buổi tối, đôi môi sẽ hồng hào, mềm mại mà chẳng cần đến son.

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