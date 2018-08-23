7 lời khuyên giúp phụ nữ sở hữu đôi môi căng hồng, quyến rũ dù không tô son

Chăm sóc da 23/08/2018 14:40

Để sở hữu đôi môi hồng hào tự nhiên dù quên tô son, hãy ghi nhớ 7 lời khuyên chăm sóc hàng ngày sau đây từ Boldsky.

Vì da môi rất mỏng mảnh nên dễ bị tổn thương bởi những tác nhân dù nhỏ nhất. Để tránh những vấn đề như thâm xỉn, khô nứt, bạn phải có những phương pháp chăm sóc thích hợp hàng ngày. 

Đừng liếm môi

Liếm hoặc dùng tay chạm lên môi thường xuyện có thể khiến vùng da này bị sạm và khô. Thế nhưng, hầu hết chúng ta đều có thói quen liếm môi vì nghĩ rằng hành động này sẽ làm ẩm da.

Ngay sau khi liếm, môi có thể trông ngậm nước trong một thời gian nhưng khi bốc hơi da sẽ khô hơn, thậm chí là nứt nẻ. Theo nghiên cứu, điều này bắt nguồn bởi vì nước bọt có chứa các enzyme làm khô da.

Trong khi đó, việc chạm vào đôi môi thường xuyên sẽ lấy đi các chất dưỡng ẩm tự nhiên để lại làn da khô ráp.

7 lời khuyên giúp phụ nữ sở hữu đôi môi căng hồng, quyến rũ dù không tô son - Ảnh 1
Ngừng ngay thói quen liếm và chạm trực tiếp lên môi nếu bạn không muốn chúng khô ráp, nứt nẻ - Ảnh: Internet

Tẩy trang mỗi ngày

Dù không dùng son môi, bạn vẫn nên tẩy trang trước khi đi ngủ. Điều này giúp đôi môi có không gian thở, hấp thụ dưỡng chất.

Bạn chỉ cần sử dụng một miếng bông ngâm trong dung dịch tẩy trang rồi mát xa nhẹ nhàng đôi môi. Ngoài ra, các loại tinh dầu như dầu dừa, dầu ô liu, dầu tràm trà cũng là lựa chọn làm sạch, đồng thời nuôi dưỡng đôi môi tuyệt vời.

7 lời khuyên giúp phụ nữ sở hữu đôi môi căng hồng, quyến rũ dù không tô son - Ảnh 2
Tẩy trang giúp làm sạch, tạo không gian để dưỡng chất thẩm thấu vào nuôi dưỡng đôi môi hồng hào - Ảnh: Internet

Uống nhiều nước

Cũng giống như da mặt, đôi môi sẽ được cung cấp độ ẩm dồi dào nếu bạn uống đủ nước mỗi ngày. 

7 lời khuyên giúp phụ nữ sở hữu đôi môi căng hồng, quyến rũ dù không tô son - Ảnh 3
Hãy uống nhiều nước mỗi ngày để đôi môi ẩm mịn, giữ nước - Ảnh: Internet

Dưỡng môi ban đêm

Tương tự như da mặt, đôi môi cũng cần được cung cấp đầy đủ dưỡng chất để căng mịn, hồng hào tràn đầy sức sống. Vì vậy, hãy chắc chắn rằng bạn sử dụng sản phẩm dưỡng, mặt nạ chuyên dụng dành cho môi trước khi đi ngủ.

Ngoài ra, bạn có thể thoa một lớp son dưỡng môi hoặc tinh dầu yêu thích, điều này sẽ làm đôi môi mịn màng ngay vào sáng hôm sau.

7 lời khuyên giúp phụ nữ sở hữu đôi môi căng hồng, quyến rũ dù không tô son - Ảnh 4
Chăm sóc môi mỗi tối là điều bạn không nên bỏ qua - Ảnh: Internet

Tẩy tế bào chết

Tẩy tế bào chết thường xuyên không chỉ giúp loại bỏ cặn bã mà còn làm cho đôi môi trở nên hồng hào tự nhiên.

Bạn có thể tự làm hỗn hợp tẩy da chết tại nhà bằng cách trộn lẫn muối và vài giọt nước cốt chanh. Nhẹ nhàng thoa hỗn hợp lên môi theo chuyển động tròn khoảng 1 - 2 phút. Sau đó rửa sạch bằng nước mát.

Làm điều này ít nhất 1 - 2 lần mỗi tuần để sở hữu kết quả như mong muốn.

7 lời khuyên giúp phụ nữ sở hữu đôi môi căng hồng, quyến rũ dù không tô son - Ảnh 5
Tẩy da chết sẽ giúp môi tái tạo tế bào mới trở nên hồng hào, mềm mịn tự nhiên - Ảnh: Internet

Sử dụng son môi

Son môi không chỉ có tác dụng làm đẹp, món mỹ phẩm này còn giúp bảo vệ đôi môi ở một mức độ nào đó. Vì mỗi khi bước ra khỏi nhà, làn da phải chịu ảnh hưởng bởi khói bụi, không khí ô nhiễm, ánh nắng mặt trời... 

Luôn mang theo son dưỡng

Son dưỡng chắc chắn là thứ không thể thiếu đối với phụ nữ. Mỗi khi không thích màu rực rỡ, bạn có thể sử dụng thỏi son dưỡng dịu nhẹ, tự nhiên. Ngoài ra, son dưỡng còn giàu chất dinh dưỡng có thể bảo vệ môi tối ưu, ngăn ngừa tình trạng khô ráp, nứt nẻ. 

7 lời khuyên giúp phụ nữ sở hữu đôi môi căng hồng, quyến rũ dù không tô son - Ảnh 6
Son dưỡng vừa mang đến vẻ đẹp tự nhiên vừa bảo vệ đôi môi - Ảnh: Internet

Chỉ cần áp dụng 7 lời khuyên này trong việc làm đẹp, chăm sóc hàng ngày, bạn sẽ sở hữu đôi môi mềm mịn, căng hồng quyến rũ dù chẳng thoa son. 

Là phụ nữ nhất định phải nhớ 3 bước son môi lên màu chuẩn như quảng cáo, bền lâu suốt ngày dù ăn uống 'thả ga'

Là phụ nữ nhất định phải nhớ 3 bước son môi lên màu chuẩn như quảng cáo, bền lâu suốt ngày dù ăn uống 'thả ga'

Tô son theo 3 bước dưới đây, bạn sẽ sở hữu đôi môi căng mọng, quyến rũ và giữ màu suốt cả ngày. Ngoài ra, đây còn là phương pháp ngăn ngừa tình trạng thâm xỉn, nứt nẻ và bong tróc môi.

Xem thêm
Từ khóa:   chăm sóc môi dưỡng môi làm đẹp tại nhà

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 1 giờ 42 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 2 giờ 42 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 2 giờ 48 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 3 giờ 13 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay