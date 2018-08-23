7 lời khuyên giúp phụ nữ sở hữu đôi môi căng hồng, quyến rũ dù không tô son

Liếm hoặc dùng tay chạm lên môi thường xuyện có thể khiến vùng da này bị sạm và khô. Thế nhưng, hầu hết chúng ta đều có thói quen liếm môi vì nghĩ rằng hành động này sẽ làm ẩm da.

Vì da môi rất mỏng mảnh nên dễ bị tổn thương bởi những tác nhân dù nhỏ nhất. Để tránh những vấn đề như thâm xỉn, khô nứt, bạn phải có những phương pháp chăm sóc thích hợp hàng ngày.

Trong khi đó, việc chạm vào đôi môi thường xuyên sẽ lấy đi các chất dưỡng ẩm tự nhiên để lại làn da khô ráp.

Ngay sau khi liếm, môi có thể trông ngậm nước trong một thời gian nhưng khi bốc hơi da sẽ khô hơn, thậm chí là nứt nẻ. Theo nghiên cứu, điều này bắt nguồn bởi vì nước bọt có chứa các enzyme làm khô da.

Ngừng ngay thói quen liếm và chạm trực tiếp lên môi nếu bạn không muốn chúng khô ráp, nứt nẻ - Ảnh: Internet

Tẩy trang mỗi ngày

Dù không dùng son môi, bạn vẫn nên tẩy trang trước khi đi ngủ. Điều này giúp đôi môi có không gian thở, hấp thụ dưỡng chất.

Bạn chỉ cần sử dụng một miếng bông ngâm trong dung dịch tẩy trang rồi mát xa nhẹ nhàng đôi môi. Ngoài ra, các loại tinh dầu như dầu dừa, dầu ô liu, dầu tràm trà cũng là lựa chọn làm sạch, đồng thời nuôi dưỡng đôi môi tuyệt vời.

Tẩy trang giúp làm sạch, tạo không gian để dưỡng chất thẩm thấu vào nuôi dưỡng đôi môi hồng hào - Ảnh: Internet

Uống nhiều nước

Cũng giống như da mặt, đôi môi sẽ được cung cấp độ ẩm dồi dào nếu bạn uống đủ nước mỗi ngày.

Hãy uống nhiều nước mỗi ngày để đôi môi ẩm mịn, giữ nước - Ảnh: Internet

Dưỡng môi ban đêm

Tương tự như da mặt, đôi môi cũng cần được cung cấp đầy đủ dưỡng chất để căng mịn, hồng hào tràn đầy sức sống. Vì vậy, hãy chắc chắn rằng bạn sử dụng sản phẩm dưỡng, mặt nạ chuyên dụng dành cho môi trước khi đi ngủ.

Ngoài ra, bạn có thể thoa một lớp son dưỡng môi hoặc tinh dầu yêu thích, điều này sẽ làm đôi môi mịn màng ngay vào sáng hôm sau.

Chăm sóc môi mỗi tối là điều bạn không nên bỏ qua - Ảnh: Internet

Tẩy tế bào chết

Tẩy tế bào chết thường xuyên không chỉ giúp loại bỏ cặn bã mà còn làm cho đôi môi trở nên hồng hào tự nhiên.

Bạn có thể tự làm hỗn hợp tẩy da chết tại nhà bằng cách trộn lẫn muối và vài giọt nước cốt chanh. Nhẹ nhàng thoa hỗn hợp lên môi theo chuyển động tròn khoảng 1 - 2 phút. Sau đó rửa sạch bằng nước mát.

Làm điều này ít nhất 1 - 2 lần mỗi tuần để sở hữu kết quả như mong muốn.

Tẩy da chết sẽ giúp môi tái tạo tế bào mới trở nên hồng hào, mềm mịn tự nhiên - Ảnh: Internet

Sử dụng son môi

Son môi không chỉ có tác dụng làm đẹp, món mỹ phẩm này còn giúp bảo vệ đôi môi ở một mức độ nào đó. Vì mỗi khi bước ra khỏi nhà, làn da phải chịu ảnh hưởng bởi khói bụi, không khí ô nhiễm, ánh nắng mặt trời...

Luôn mang theo son dưỡng

Son dưỡng chắc chắn là thứ không thể thiếu đối với phụ nữ. Mỗi khi không thích màu rực rỡ, bạn có thể sử dụng thỏi son dưỡng dịu nhẹ, tự nhiên. Ngoài ra, son dưỡng còn giàu chất dinh dưỡng có thể bảo vệ môi tối ưu, ngăn ngừa tình trạng khô ráp, nứt nẻ.

Son dưỡng vừa mang đến vẻ đẹp tự nhiên vừa bảo vệ đôi môi - Ảnh: Internet

Chỉ cần áp dụng 7 lời khuyên này trong việc làm đẹp, chăm sóc hàng ngày, bạn sẽ sở hữu đôi môi mềm mịn, căng hồng quyến rũ dù chẳng thoa son.