Là phụ nữ nhất định phải nhớ 3 bước son môi lên màu chuẩn như quảng cáo, bền lâu suốt ngày dù ăn uống 'thả ga'

Tô son theo 3 bước dưới đây, bạn sẽ sở hữu đôi môi căng mọng, quyến rũ và giữ màu suốt cả ngày. Ngoài ra, đây còn là phương pháp ngăn ngừa tình trạng thâm xỉn, nứt nẻ và bong tróc môi.

Đa số phụ nữ thường có thói quen sử dụng son mỗi ngày. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách làm thế nào để màu son lên đúng, đẹp và bền lâu. Bài viết hôm nay sẽ chia sẻ với chị em những bước son môi vừa bảo đảm được độ hoàn hảo vừa bảo vệ làn da mỏng manh.

Theo Boldsky, nhiều người luôn có thói quen tô son lên môi ngay lúc nào cần mà bỏ quên 2 công đoạn quan trọng là dưỡng ẩm và kem lót. Son môi giúp nhan sắc của phụ nữ thêm phần tươi tắn, rạng rỡ. Tuy nhiên, nhiều người không có thói quen tô son đúng cách - Ảnh: Internet Tại sao cần có bước lót môi? Son môi dễ bong tróc khi bạn ăn uống hay không lên đúng màu chính là hậu quả của việc bỏ qua bước thoa kem lót. Ngoài ra, khi dùng kem lót có kết hợp tinh dầu còn mang đến khả năng dưỡng ẩm, ngăn ngừa thâm, khô và nứt nẻ.

Khi thực hiện công đoạn này, đôi môi sẽ đầy đặn, căng mọng hơn, đồng thời sẽ ngăn ngừa xuất hiện nếp nhăn, vân môi. Lớp kem lót không chỉ làm son lên đúng màu mà còn nuôi dưỡng, bảo vệ đôi môi - Ảnh: Internet Các bước son môi đúng cách Bước 1: Dưỡng ẩm môi Đây là bước đầu tiên, quan trọng nhất mà bạn nên làm trước khi thoa kem lót môi. Bước này không những cấp ẩm, nuôi dưỡng đôi môi mà còn giúp kem lót bền lâu hơn. Lấy son dưỡng thoa lên môi, dùng ngón tay đã vệ sinh cẩn thận mát xa nhẹ nhàng khoảng vài phút. Sau đó, giữ thêm 5 phút nữa là có thể thực hiện bước tiếp theo. Son dưỡng sẽ cấp thêm ẩm ngăn ngừa nứt nẻ, bong tróc, thâm sạm, đồng thời giữ màu son bền lâu hơn - Ảnh: Internet Bước 2: Lót môi Đầu tiên, chọn một loại kem lót môi thích hợp, có thể trùng với màu son dự định sử dụng hoặc có tông màu nude. Thoa đều chúng lên môi dưới theo chuyển động vòng cung. Đánh dấu X ở giữa môi trên rồi bắt đầu thoa đều ra. Sau đó, mím nhẹ môi lại và thư giãn khoảng vài phút. Ngoài ra, để lớp lót môi trông tự nhiên nhất, bạn có thể sử dụng cọ mềm. Bạn có thể chọn kem lót màu nude để làm son môi lên đúng màu nhất - Ảnh: Internet Hoặc sử dụng kem lót môi màu hồng nhạt để tạo vẻ tự nhiên - Ảnh: Internet Bước 3: Son môi Thoa son thật cẩn thận lên đôi môi. Bạn có thể chọn cách thoa trực tiếp hoặc sử dụng cọ đều được. Cuối cùng, khi lớp son môi đã khô dần, dùng tờ giấy mỏng đặt lên đôi, dùng phấn phủ rắc lên phía trên là hoàn thành. Thực hiện theo 3 bước này, sau khi hoàn thành, màu son lên sẽ cực kỳ đẹp, đúng và tự nhiên. Hơn nữa, đây cũng là phương pháp giúp đôi môi thêm đầy đặn, căng mọng quyến rũ - Ảnh: Internet Phấn phủ sẽ giúp màu son chống nước, bền lâu suốt cả ngày dù bạn ăn uống thả ga - Ảnh: Internet Trên đây là 3 bước tô son giúp bạn sở hữu đôi môi tự nhiên, căng mọng và quyến rũ một cách tức thì.

3 phong cách trang điểm tự nhiên với son môi hồng cho nàng nữ tính Lối trang điểm nền tự nhiên, dùng màu mắt và màu son cùng tone mang đến diện mạo nhẹ nhàng, tươi tắn.

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