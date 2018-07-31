Là phụ nữ nhất định phải nhớ 3 bước son môi lên màu chuẩn như quảng cáo, bền lâu suốt ngày dù ăn uống 'thả ga'

Tô son theo 3 bước dưới đây, bạn sẽ sở hữu đôi môi căng mọng, quyến rũ và giữ màu suốt cả ngày. Ngoài ra, đây còn là phương pháp ngăn ngừa tình trạng thâm xỉn, nứt nẻ và bong tróc môi.
- Là con gái nhất định phải biết cách son môi lên màu đẹp như quảng cáo, lâu trôi suốt cả ngày này
- Các nàng đã học hết các mẹo để có lớp son môi đẹp, chuẩn xịn như trên quảng cáo chưa?
Đa số phụ nữ thường có thói quen sử dụng son mỗi ngày. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách làm thế nào để màu son lên đúng, đẹp và bền lâu.
Bài viết hôm nay sẽ chia sẻ với chị em những bước son môi vừa bảo đảm được độ hoàn hảo vừa bảo vệ làn da mỏng manh.
Theo Boldsky, nhiều người luôn có thói quen tô son lên môi ngay lúc nào cần mà bỏ quên 2 công đoạn quan trọng là dưỡng ẩm và kem lót.
Tại sao cần có bước lót môi?
Son môi dễ bong tróc khi bạn ăn uống hay không lên đúng màu chính là hậu quả của việc bỏ qua bước thoa kem lót. Ngoài ra, khi dùng kem lót có kết hợp tinh dầu còn mang đến khả năng dưỡng ẩm, ngăn ngừa thâm, khô và nứt nẻ.
Khi thực hiện công đoạn này, đôi môi sẽ đầy đặn, căng mọng hơn, đồng thời sẽ ngăn ngừa xuất hiện nếp nhăn, vân môi.
Các bước son môi đúng cách
Bước 1: Dưỡng ẩm môi
Đây là bước đầu tiên, quan trọng nhất mà bạn nên làm trước khi thoa kem lót môi. Bước này không những cấp ẩm, nuôi dưỡng đôi môi mà còn giúp kem lót bền lâu hơn.
Lấy son dưỡng thoa lên môi, dùng ngón tay đã vệ sinh cẩn thận mát xa nhẹ nhàng khoảng vài phút. Sau đó, giữ thêm 5 phút nữa là có thể thực hiện bước tiếp theo.
Bước 2: Lót môi
Đầu tiên, chọn một loại kem lót môi thích hợp, có thể trùng với màu son dự định sử dụng hoặc có tông màu nude.
Thoa đều chúng lên môi dưới theo chuyển động vòng cung. Đánh dấu X ở giữa môi trên rồi bắt đầu thoa đều ra. Sau đó, mím nhẹ môi lại và thư giãn khoảng vài phút. Ngoài ra, để lớp lót môi trông tự nhiên nhất, bạn có thể sử dụng cọ mềm.
Bước 3: Son môi
Thoa son thật cẩn thận lên đôi môi. Bạn có thể chọn cách thoa trực tiếp hoặc sử dụng cọ đều được.
Cuối cùng, khi lớp son môi đã khô dần, dùng tờ giấy mỏng đặt lên đôi, dùng phấn phủ rắc lên phía trên là hoàn thành.
Trên đây là 3 bước tô son giúp bạn sở hữu đôi môi tự nhiên, căng mọng và quyến rũ một cách tức thì.