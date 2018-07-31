Là phụ nữ nhất định phải nhớ 3 bước son môi lên màu chuẩn như quảng cáo, bền lâu suốt ngày dù ăn uống 'thả ga'

Trang điểm 31/07/2018 10:39

Tô son theo 3 bước dưới đây, bạn sẽ sở hữu đôi môi căng mọng, quyến rũ và giữ màu suốt cả ngày. Ngoài ra, đây còn là phương pháp ngăn ngừa tình trạng thâm xỉn, nứt nẻ và bong tróc môi.

Đa số phụ nữ thường có thói quen sử dụng son mỗi ngày. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách làm thế nào để màu son lên đúng, đẹp và bền lâu. 

Bài viết hôm nay sẽ chia sẻ với chị em những bước son môi vừa bảo đảm được độ hoàn hảo vừa bảo vệ làn da mỏng manh.

Theo Boldsky, nhiều người luôn có thói quen tô son lên môi ngay lúc nào cần mà bỏ quên 2 công đoạn quan trọng là dưỡng ẩm và kem lót. 

Là phụ nữ nhất định phải nhớ 3 bước son môi lên màu chuẩn như quảng cáo, bền lâu suốt ngày dù ăn uống 'thả ga' - Ảnh 1
Son môi giúp nhan sắc của phụ nữ thêm phần tươi tắn, rạng rỡ. Tuy nhiên, nhiều người không có thói quen tô son đúng cách - Ảnh: Internet

Tại sao cần có bước lót môi?

Son môi dễ bong tróc khi bạn ăn uống hay không lên đúng màu chính là hậu quả của việc bỏ qua bước thoa kem lót. Ngoài ra, khi dùng kem lót có kết hợp tinh dầu còn mang đến khả năng dưỡng ẩm, ngăn ngừa thâm, khô và nứt nẻ. 

Khi thực hiện công đoạn này, đôi môi sẽ đầy đặn, căng mọng hơn, đồng thời sẽ ngăn ngừa xuất hiện nếp nhăn, vân môi. 

Là phụ nữ nhất định phải nhớ 3 bước son môi lên màu chuẩn như quảng cáo, bền lâu suốt ngày dù ăn uống 'thả ga' - Ảnh 2
Lớp kem lót không chỉ làm son lên đúng màu mà còn nuôi dưỡng, bảo vệ đôi môi - Ảnh: Internet

Các bước son môi đúng cách

Bước 1: Dưỡng ẩm môi

Đây là bước đầu tiên, quan trọng nhất mà bạn nên làm trước khi thoa kem lót môi. Bước này không những cấp ẩm, nuôi dưỡng đôi môi mà còn giúp kem lót bền lâu hơn. 

Lấy son dưỡng thoa lên môi, dùng ngón tay đã vệ sinh cẩn thận mát xa nhẹ nhàng khoảng vài phút. Sau đó, giữ thêm 5 phút nữa là có thể thực hiện bước tiếp theo.

Là phụ nữ nhất định phải nhớ 3 bước son môi lên màu chuẩn như quảng cáo, bền lâu suốt ngày dù ăn uống 'thả ga' - Ảnh 3
Son dưỡng sẽ cấp thêm ẩm ngăn ngừa nứt nẻ, bong tróc, thâm sạm, đồng thời giữ màu son bền lâu hơn - Ảnh: Internet

Bước 2: Lót môi

Đầu tiên, chọn một loại kem lót môi thích hợp, có thể trùng với màu son dự định sử dụng hoặc có tông màu nude. 

Thoa đều chúng lên môi dưới theo chuyển động vòng cung. Đánh dấu X ở giữa môi trên rồi bắt đầu thoa đều ra. Sau đó, mím nhẹ môi lại và thư giãn khoảng vài phút. Ngoài ra, để lớp lót môi trông tự nhiên nhất, bạn có thể sử dụng cọ mềm. 

Là phụ nữ nhất định phải nhớ 3 bước son môi lên màu chuẩn như quảng cáo, bền lâu suốt ngày dù ăn uống 'thả ga' - Ảnh 4
Bạn có thể chọn kem lót màu nude để làm son môi lên đúng màu nhất - Ảnh: Internet
Là phụ nữ nhất định phải nhớ 3 bước son môi lên màu chuẩn như quảng cáo, bền lâu suốt ngày dù ăn uống 'thả ga' - Ảnh 5
Hoặc sử dụng kem lót môi màu hồng nhạt để tạo vẻ tự nhiên - Ảnh: Internet

Bước 3: Son môi

Thoa son thật cẩn thận lên đôi môi. Bạn có thể chọn cách thoa trực tiếp hoặc sử dụng cọ đều được. 

Cuối cùng, khi lớp son môi đã khô dần, dùng tờ giấy mỏng đặt lên đôi, dùng phấn phủ rắc lên phía trên là hoàn thành. 

Thực hiện theo 3 bước này, sau khi hoàn thành, màu son lên sẽ cực kỳ đẹp, đúng và tự nhiên. Hơn nữa, đây cũng là phương pháp giúp đôi môi thêm đầy đặn, căng mọng quyến rũ - Ảnh: Internet
Là phụ nữ nhất định phải nhớ 3 bước son môi lên màu chuẩn như quảng cáo, bền lâu suốt ngày dù ăn uống 'thả ga' - Ảnh 6
Phấn phủ sẽ giúp màu son chống nước, bền lâu suốt cả ngày dù bạn ăn uống thả ga - Ảnh: Internet

Trên đây là 3 bước tô son giúp bạn sở hữu đôi môi tự nhiên, căng mọng và quyến rũ một cách tức thì.

3 phong cách trang điểm tự nhiên với son môi hồng cho nàng nữ tính

3 phong cách trang điểm tự nhiên với son môi hồng cho nàng nữ tính

Lối trang điểm nền tự nhiên, dùng màu mắt và màu son cùng tone mang đến diện mạo nhẹ nhàng, tươi tắn.

Xem thêm
Từ khóa:   các bước tô son môi lâu trôi cách thoa son môi lâu trôi

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 1 giờ 53 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 2 giờ 23 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 3 giờ 23 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 4 giờ 23 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 4 giờ 29 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 35 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 53 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 4 giờ 54 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay