Là con gái nhất định phải biết cách son môi lên màu đẹp như quảng cáo, lâu trôi suốt cả ngày này

Trang điểm 24/05/2018 10:57

Áp dụng mẹo tô son này, dù bạn có ăn uống thoải mái hay hoạt động suốt cả ngày, lớp son vẫn sẽ giữ màu mịn đẹp, không hề trôi hay bong tróc.

Son là vật dụng bất li thân đối với phụ nữ, tuy nhiên, việc tô son làm sao cho đều màu, đẹp và lâu trôi suốt cả ngày không ai cũng làm được. Nếu cảm thấy việc cứ 3 - 4 tiếng đồng hồ lại tô son một lần vô cùng mất thời gian, hãy áp dụng các bước sau đây. 

Bước 1: Tẩy tế bào chết

Đầu tiên, để lớp son môi bám chặt vào da, lâu trôi, bạn cần phải tẩy tế bào chết, loại sạch lớp da bong tróc, khô ráp phía trên.

Để đạt được hiệu quả cao, bạn nên cho một ít mật ong lên bàn chải đánh răng, sau đó, chà nhẹ nhàng lên môi rồi rửa lại với nước ấm là hoàn thành. 

Là con gái nhất định phải biết cách son môi lên màu đẹp như quảng cáo, lâu trôi suốt cả ngày này - Ảnh 1
Tẩy tế bào chết cho môi là bước đầu tiên giúp son lên màu đẹp, đồng thời lâu trôi hơn - Ảnh: Cắt từ clip

Bước 2: Đánh kem lót/nền cho môi

Mỗi người sẽ có một sắc tố da khác nhau, đối với môi cũng vậy, do đó, cùng tô một thỏi son nhưng màu lên sẽ khác nhau. Để son lên đúng màu, bạn cần phải dùng kem nền, kem lót cho môi trước. Bước này còn giúp bảo vệ, ngăn ngừa tình trạng thâm môi khi dùng son thường xuyên. Để kem nền được đều, mịn và tự nhiên, bạn nên dùng cọ để thực hiện. 

Là con gái nhất định phải biết cách son môi lên màu đẹp như quảng cáo, lâu trôi suốt cả ngày này - Ảnh 2
Kem nền, kem lót giúp son môi lên màu đẹp, chuẩn và lâu trôi hơn - Ảnh: Cắt từ clip

Bước 3: Son dưỡng

Son dưỡng mang đến rất nhiều tác dụng như dưỡng môi mềm, không khô ráp suốt cả ngày. Bên cạnh đó, son dưỡng sẽ làm lớp son có màu phía trên luôn mịn, không bong tróc.

Là con gái nhất định phải biết cách son môi lên màu đẹp như quảng cáo, lâu trôi suốt cả ngày này - Ảnh 3
Son dưỡng giúp màu son phía trên không bóc tróc, giúp giữ son lâu trôi hơn - Ảnh: Cắt từ clip

Bước 4: Kẻ viền môi

Đường kẻ viền môi giúp định hình đôi môi trở nên hoàn hảo hơn, đồng thời phù hợp với từng phong cách trang điểm mà bạn muốn áp dụng. Công đoạn này còn giúp đôi môi sau khi tô son đạt tính thẩm mỹ cao. 

Là con gái nhất định phải biết cách son môi lên màu đẹp như quảng cáo, lâu trôi suốt cả ngày này - Ảnh 4
Đường viền giúp đôi môi sau khi tô son trông hoàn hảo, quyến rũ hơn - Ảnh: Cắt từ clip

Bước 5: Son môi

Sau khi xác định dáng môi bằng đường viền, hãy tô son đều, phủ kín đôi môi. 

Là con gái nhất định phải biết cách son môi lên màu đẹp như quảng cáo, lâu trôi suốt cả ngày này - Ảnh 5
Son môi theo đường viền đã xác định sẵn - Ảnh: Cắt từ clip

Bước 6: Che khuyết điểm (nếu có)

Nếu lỡ tay tô son bị lem ra khỏi đường viền môi, hãy dùng cọ và kem che khuyết điểm để đôi môi trông đẹp nhất có thể. 

Là con gái nhất định phải biết cách son môi lên màu đẹp như quảng cáo, lâu trôi suốt cả ngày này - Ảnh 6
Che khuyết điểm tuy không giúp đôi môi bền màu, nhưng mang tính quyết định về mặt thẩm mỹ - Ảnh: Cắt clip

Bước 7: Phủ phấn

Đây là bước cuối cùng cực kỳ quan trọng, phấn phủ giúp son môi không trôi và giữ màu cực kỳ hiệu nghiệm. Loại phấn này còn giúp nước không thấm vào và rửa trôi son môi. 

Là con gái nhất định phải biết cách son môi lên màu đẹp như quảng cáo, lâu trôi suốt cả ngày này - Ảnh 7
Phủ phấn là bước quan trọng giúp son môi không bị trôi do nước hay thức ăn - Ảnh: Internet

Phương pháp này có vẻ cầu kỳ vì có nhiều bước, tuy nhiên, chúng sẽ giúp lớp son môi của bạn đẹp bền lâu, giữ màu suốt cả ngày mà không cần phải dậm lại định kỳ vài tiếng một lần.

Video hướng dẫn cụ thể cách son môi lâu trôi:

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