Dùng mẹo này 5 phút trước khi ngủ, môi thâm đen, xỉn màu cỡ nào cũng trở nên hồng hào, căng mọng như tô son sau vài ngày

Làm đẹp cùng chuyên gia 01/07/2018 09:27

Một số biện pháp chăm sóc từ nguyên liệu tự nhiên sau đây sẽ giúp bạn sở hữu đôi môi căng bóng, hồng hào và mềm mại tự nhiên.

Bên cạnh làn da trắng mịn, đôi môi căng bóng, hồng hào và mềm mại là yếu tố quan trọng giúp vẻ đẹp của phụ nữ trở nên hoàn hảo. Tuy nhiên, với tần suất sử dụng son cao, đa phần chị em đều gặp phải vấn đề thâm, môi xỉn màu. Điều này làm thói quen dùng son tăng lên, tình trạng cũng ngày càng nặng hơn. Do đó, trước khi sở hữu được đôi môi hồng hào, bạn cần xóa mờ vết thâm, xỉn màu. 

Các công thức từ trang Stylecrze sẽ giúp bạn tích hợp hai bước này, từ đó sở hữu đôi môi hồng nhuận nhanh chóng, dễ dàng.

Giấm táo

Giấm táo giúp loại bỏ sắc tố sạm màu làm cho đôi môi trở nên bóng loáng, hồng hào.

Cách thực hiện:

Pha loãng vài giọt giấm táo với nước lọc. Dùng tăm bông thoa lên môi và để yên trong 10 - 15 phút. Sau đó, rửa sạch bằng nước ấm.

Dùng mẹo này 5 phút trước khi ngủ, môi thâm đen, xỉn màu cỡ nào cũng trở nên hồng hào, căng mọng như tô son sau vài ngày - Ảnh 1
Giấm táo chứa lượng men vi sinh, dưỡng chất rất có hiệu quả trong việc trị thâm, dưỡng hồng môi - Ảnh: Internet

Baking soda

Baking soda có khả năng giảm sắc tố, làm sáng đôi môi xỉn màu cực kỳ nhanh chóng.

Cách thực hiện:

Thêm một ít nước lọc và 1 muỗng cà phê baking soda vào chiếc bát nhỏ, dùng muỗng trộn đều đến khi tạo thành hỗn hợp sền sệt. Thoa chúng lên môi và nhẹ nhàng mát xa theo chuyển động tròn. Để yên trong 3 phút và rửa sạch với nước mát. Bạn có thể áp dụng phương pháp này mỗi ngày.

Nước hoa hồng

Bên cạnh các tác dụng tuyệt vời trong việc dưỡng da, nước hoa hồng làm mờ vết xỉn màu, đồng thời tăng sắc tố giúp môi hồng hào tràn đầy sức sống.

Cách thực hiện:

Cho nước hoa hồng vào tủ lạnh khoảng 30 phút thì lấy ra thoa đều lên môi, đợi đến khi khô thì thoa lên một lần nữa. Thực hiện 3 - 4 lần mỗi ngày.

Dùng mẹo này 5 phút trước khi ngủ, môi thâm đen, xỉn màu cỡ nào cũng trở nên hồng hào, căng mọng như tô son sau vài ngày - Ảnh 2
Không chỉ nuôi dưỡng da, nước hoa hồng còn có khả năng dưỡng hồng môi nhanh chóng - Ảnh: Internet

Gel nha đam

Nha đam giúp trẻ hóa làn da, nhờ đó đôi môi sẽ trông tươi sáng, rạng rỡ hơn.

Cách thực hiện:

Cắt lá nha đam, lấy phần thịt phía trong cho vào chiếc bát nhỏ. Thoa lên môi và mát xa nhẹ nhàng đợi đến khi khô thì rửa lại bằng nước lạnh. 

Nên thực hiện phương pháp này mỗi ngày để đạt được hiệu quả tối ưu.

Đường

Đường được biết đến là một trong những chất tẩy tế bào chết tự nhiên tốt nhất. Từ đó, quá trình sản sinh tế bào mới sẽ trở nên hiệu quả hơn giúp đôi môi hồng hào nhanh chóng.

Cách thực hiện:

Trộn đều 1 muỗng canh đường và một ít mật ong, sau đó thoa lên đôi môi của bạn và nhẹ nhàng mát xa theo chuyển động tròn. Áp dụng cách này mỗi ngày trước khi đi ngủ để đạt được kết quả nhanh hơn.

Dùng mẹo này 5 phút trước khi ngủ, môi thâm đen, xỉn màu cỡ nào cũng trở nên hồng hào, căng mọng như tô son sau vài ngày - Ảnh 3
Hỗn hợp đường và mật ong vừa tẩy tế bào chết vừa dưỡng hồng môi hữu hiệu - Ảnh: Internet

Trái lựu

Lựu chứa nguồn dưỡng chất giúp làm sáng đôi môi bị xỉn màu, thâm đen ngay sau thời gian ngắn.

Cách thực hiện:

Tất cả những gì bạn cần là cho 1 muỗng canh nước ép lựu và 1 muỗng canh nước ép cà rốt vào chiếc bát, dùng muỗng trộn đều. Thoa hỗn hợp này lên môi và để qua đêm. Sau đó, rửa sạch vào sáng hôm sau.

Dầu hạnh nhân

Dầu hạnh nhân chứa các chất có đặc tính ngăn ngừa sự thay đổi sắc tố, do đó làm cho đôi môi xỉn màu trở nên sáng hơn nhanh chóng.

Cách thực hiện:

Lấy một ít dầu hạnh nhân và nhẹ nhàng xoa lên môi, để qua đêm và vệ sinh lại vào sáng hôm sau. Làm điều này mỗi ngày trước khi đi ngủ, sau khoảng 7 ngày, hiệu quả sẽ khiến bạn vô cùng bất ngờ.

Dùng mẹo này 5 phút trước khi ngủ, môi thâm đen, xỉn màu cỡ nào cũng trở nên hồng hào, căng mọng như tô son sau vài ngày - Ảnh 4
Dầu hạnh nhân là phương pháp tuyệt vời để trị thâm, môi nứt nẻ, bong tróc - Ảnh: Internet

Chanh và mật ong

Chanh và mật ong là hỗn hợp có tác dụng cấp ẩm giúp đôi môi hồng hào, căng mướt suốt cả ngày. 

Cách thực hiện:

Tất cả những gì bạn cần là trộn đều mật ong với nước cốt chanh theo tỉ lệ 2:1. Sau đó, thoa hỗn hợp lên môi, để nguyên trong 1 giờ, sau đó lau sạch bằng khăn ướt.

Chăm chỉ sử dụng các hỗn hợp trên mát xa mỗi tối, đôi môi sẽ nhanh chóng phục hồi, trở nên hồng hào, căng bóng mà chẳng cần đến son.

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