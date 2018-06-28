Nhân ngày Gia đình Việt Nam, chị em học ngay mẹo chọn màu son môi này, đảm bảo chồng mê như 'điếu đổ'

Bí quyết chọn màu son môi sau đây sẽ giúp chị em vô cùng tỏa sáng, nhờ đó mà cuộc hẹn nhân ngày Gia đình Việt Nam với tổ ấm nhỏ sẽ thêm tươi mới.
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Vẻ bề ngoài không quyết định tất cả, tuy nhiên, đây lại là yếu tố quan trọng giúp cuộc hẹn với người thân, bạn bè trở nên chỉn chu, tươi mới hơn. Với chồng cũng vậy, mặc dù đã chung sống cùng nhau suốt thời gian dài nhưng trong cuộc hẹn quan trọng, bạn không thể xuất hiện với diện mạo lôi thôi, kém sắc. Do đó, mọi phụ nữ đều phải trang bị cho bản thân những bí quyết làm đẹp cần thiết để luôn tỏa sáng.
Dưới đây là những màu son môi phù hợp nhất giúp chị em trở nên xinh đẹp hơn trong buổi họp mặt gia đình hay bữa tối ấm áp bên tổ ấm nhỏ.
Son môi màu đỏ cam
Đây là sự hòa quyện hoàn hảo giữ tông đỏ và cam tạo nên một màu sắc vừa rực rỡ vừa tươi mới.
Chọn màu son này sẽ giúp phái đẹp trông tươi tắn, tràn đầy sức sống và vui vẻ hơn hẳn. Hơn thế, sắc đỏ cam còn tôn lên làn da trắng ngần, mịn màng của phụ nữ.
Son môi màu đỏ đất
Bạn là cô nàng ưa chuộng phong cách nữ tính và mang nét bí ẩn, hãy chọn ngay cho bản thân thỏi son màu đỏ trầm hay còn gọi là đỏ đất. Màu sắc son này sẽ tôn lên vẻ đẹp như bạn mong muốn.
Son môi màu đỏ rượu
Nếu bạn có cuộc hẹn với ông xã vào buổi tối, hãy chọn cho bản thân thỏi son môi màu đỏ rượu. Đây là màu sắc cực kỳ ma mị, cuốn hút đối với nam giới.
Ngoài việc chọn lựa màu son phù hợp với tính cách và hình ảnh mong muốn, phụ nữ cần biết thêm cách để giữ son lâu trôi hơn. Rất đơn giản, dùng phấn bột hay phấn rôm phủ nhẹ lên sau khi son, màu son sẽ bền lâu hơn dù bạn có ăn uống "thả ga".
Hy vọng với những mẹo chọn màu son đơn giản trên, cuộc hẹn bên người thân, gia đình của chị em phụ nữ sẽ thêm phần hoàn hảo.