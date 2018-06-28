Nhân ngày Gia đình Việt Nam, chị em học ngay mẹo chọn màu son môi này, đảm bảo chồng mê như 'điếu đổ'

Trang điểm 28/06/2018 10:32

Bí quyết chọn màu son môi sau đây sẽ giúp chị em vô cùng tỏa sáng, nhờ đó mà cuộc hẹn nhân ngày Gia đình Việt Nam với tổ ấm nhỏ sẽ thêm tươi mới.

Vẻ bề ngoài không quyết định tất cả, tuy nhiên, đây lại là yếu tố quan trọng giúp cuộc hẹn với người thân, bạn bè trở nên chỉn chu, tươi mới hơn. Với chồng cũng vậy, mặc dù đã chung sống cùng nhau suốt thời gian dài nhưng trong cuộc hẹn quan trọng, bạn không thể xuất hiện với diện mạo lôi thôi, kém sắc. Do đó, mọi phụ nữ đều phải trang bị cho bản thân những bí quyết làm đẹp cần thiết để luôn tỏa sáng. 

Dưới đây là những màu son môi phù hợp nhất giúp chị em trở nên xinh đẹp hơn trong buổi họp mặt gia đình hay bữa tối ấm áp bên tổ ấm nhỏ. 

Son môi màu đỏ cam

Đây là sự hòa quyện hoàn hảo giữ tông đỏ và cam tạo nên một màu sắc vừa rực rỡ vừa tươi mới.

Chọn màu son này sẽ giúp phái đẹp trông tươi tắn, tràn đầy sức sống và vui vẻ hơn hẳn. Hơn thế, sắc đỏ cam còn tôn lên làn da trắng ngần, mịn màng của phụ nữ.

Nhân ngày Gia đình Việt Nam, chị em học ngay mẹo chọn màu son môi này, đảm bảo chồng mê như 'điếu đổ' - Ảnh 1
Son màu đỏ cam giúp tôn lên làn da trắng mịn cho phụ nữ - Ảnh: Internet
Nhân ngày Gia đình Việt Nam, chị em học ngay mẹo chọn màu son môi này, đảm bảo chồng mê như 'điếu đổ' - Ảnh 2
Chọn cách tô son nhạt bên ngoài, đậm bên trong sẽ giúp phụ nữ trông trẻ trung hơn - Ảnh: Internet
Nhân ngày Gia đình Việt Nam, chị em học ngay mẹo chọn màu son môi này, đảm bảo chồng mê như 'điếu đổ' - Ảnh 3
Hay tô son đỏ cam theo phong cách full môi sẽ mang để vẻ ngoài quyến rũ, thu hút - Ảnh: Internet

Son môi màu đỏ đất

Bạn là cô nàng ưa chuộng phong cách nữ tính và mang nét bí ẩn, hãy chọn ngay cho bản thân thỏi son màu đỏ trầm hay còn gọi là đỏ đất. Màu sắc son này sẽ tôn lên vẻ đẹp như bạn mong muốn. 

Nhân ngày Gia đình Việt Nam, chị em học ngay mẹo chọn màu son môi này, đảm bảo chồng mê như 'điếu đổ' - Ảnh 4
Màu son đỏ đất mang đến sự quyến rũ - Ảnh: Internet
Nhân ngày Gia đình Việt Nam, chị em học ngay mẹo chọn màu son môi này, đảm bảo chồng mê như 'điếu đổ' - Ảnh 5
Bên cạnh đó, khi son môi màu này, đôi môi sẽ trông căng mọng cực kỳ thu hút - Ảnh: Internet
Nhân ngày Gia đình Việt Nam, chị em học ngay mẹo chọn màu son môi này, đảm bảo chồng mê như 'điếu đổ' - Ảnh 6
Dùng son môi màu đỏ đất, phụ nữ nên kết hợp với phong cách trang điểm gợi cảm - Ảnh: Internet

Son môi màu đỏ rượu

Nếu bạn có cuộc hẹn với ông xã vào buổi tối, hãy chọn cho bản thân thỏi son môi màu đỏ rượu. Đây là màu sắc cực kỳ ma mị, cuốn hút đối với nam giới. 

Nhân ngày Gia đình Việt Nam, chị em học ngay mẹo chọn màu son môi này, đảm bảo chồng mê như 'điếu đổ' - Ảnh 7
Son môi màu đỏ rượu thu hút, quyến rũ và cực kỳ lôi cuốn - Ảnh: Internet
Nhân ngày Gia đình Việt Nam, chị em học ngay mẹo chọn màu son môi này, đảm bảo chồng mê như 'điếu đổ' - Ảnh 8
Son môi màu đỏ rượu kết hợp với mái tóc bồng bềnh sẽ là vũ khí giúp phái đẹp tỏa sáng - Ảnh: Internet
Nhân ngày Gia đình Việt Nam, chị em học ngay mẹo chọn màu son môi này, đảm bảo chồng mê như 'điếu đổ' - Ảnh 9
Hiện nay, son môi màu đỏ rượu cũng là xu hướng cực kỳ hot và được rất nhiều người ưa chuộng - Ảnh: Internet

Ngoài việc chọn lựa màu son phù hợp với tính cách và hình ảnh mong muốn, phụ nữ cần biết thêm cách để giữ son lâu trôi hơn. Rất đơn giản, dùng phấn bột hay phấn rôm phủ nhẹ lên sau khi son, màu son sẽ bền lâu hơn dù bạn có ăn uống "thả ga".

Hy vọng với những mẹo chọn màu son đơn giản trên, cuộc hẹn bên người thân, gia đình của chị em phụ nữ sẽ thêm phần hoàn hảo. 

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Dù không phải tín đồ son môi thì con gái vẫn nên biết 10 mẹo 'cực đỉnh' này, điều số 7 khiến ai cũng ngỡ ngàng khi thấy

Hội con gái nên bỏ túi những mẹo này để thỉnh thoảng còn dùng khi rơi vào những hoàn cảnh rắc rối với son môi nhé!

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