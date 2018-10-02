Chỉ mất vài phút để chuẩn bị nhưng hỗn hợp từ dầu dừa này có tác dụng xóa mờ quầng thâm, đốm đen và nám sạm 'siêu tốc'

Dầu dừa được sử dụng nhiều trong ngành công nghiệp mỹ phẩm vì đặc tính chữa bệnh về da vượt trội vốn có. Loại nguyên liệu này làm dịu, giữ ẩm cho da nhờ đó giúp loại bỏ các quầng thâm, đốm đen, nám sạm nhanh hơn.

Quầng thâm quanh mắt, các đốm đen, vùng da sạm nâu làm khuôn mặt của bạn trông thật kém sắc, mệt mỏi. Để những vấn đề liên quan đến sắc tố này biến mất hoàn toàn và nhanh chóng, dầu dừa được xem là một lựa chọn hoàn hảo nhất vì mang đến hiệu quả cao, an toàn và dễ tìm.

Hàm lượng lớn vitamin E trong loại dầu tự nhiên này ngăn ngừa thiệt hại bởi gốc tự do, hạn chế sản sinh hắc sắc tố melanin, đồng thời bảo vệ da khỏi các tia tử ngoại trong ánh nắng.

Các axit béo trong dầu dừa thâm nhập sâu vào da, phục hồi và nuôi dưỡng các tế bào. Hầu hết các vấn đề về da đều xuất hiện bởi thiếu ẩm, trong khi đó, dầu dừa có đặc tính giữ ẩm tuyệt vời.

Dầu dừa giàu chất chống oxy hóa, độ ẩm tự nhiên, vitamin E... mang đến tác dụng xóa mờ đốm đen, quầng thâm hiệu quả - Ảnh: Internet

Cách làm mờ đốm đen, quầng thâm từ dầu dừa

Dầu dừa

Mát xa mặt bằng dầu dừa là cách đơn giản để dưỡng ẩm cho da, từ đó ngăn ngừa xuất hiện quầng thâm, đốm đen.

Đầu tiên, làm sạch khu vực bị ảnh hưởng bằng nước, lau sạch. Lấy dầu dừa nguyên chất thoa đều lên, đồng thời mát xa nhẹ nhàng theo chuyển động tròn khoảng 5 phút. Để lại dầu dừa qua đêm và rửa sạch vào sáng ngày hôm sau. Tiếp tục sử dụng phương pháp này thường xuyên để có kết quả tốt hơn.

Dầu dừa và nghệ

Hỗn hợp này giúp cải thiện lưu lượng máu, tăng cường sản sinh tế bào mới, làm mờ nhanh chóng các khuyết điểm trên da.

Trong chiết bát, trộn đều 1 muỗng canh dầu dừa và 1 muỗng cà phê tinh bột nghệ. Áp dụng hỗn hợp thu được lên vùng da xuất hiện sắc tố tối trong khoảng 15 phút. Sau đó, lấy bông mềm lau sạch rồi rửa lại bằng nước mát.

Nên thực hiện phương pháp này 2 lần mỗi tuần.

Curcumin trong nghệ kết hợp cùng nguồn dưỡng chất tuyệt vời từ dầu dừa sẽ làm tăng hiệu quả việc điều trị nám sạm, đốm đen và quầng thâm - Ảnh: Internet

Dầu dừa và dầu hạnh nhân

Vitamin E trong dầu hạnh nhân ngăn ngừa các tổn thương gây ra bởi gốc tự do (sinh ra bởi quá trình lão hóa) trên da. Khi kết hợp với dầu dừa, bạn sẽ nhận về hỗn hợp có tác dụng điều trị các quầng thâm, đốm đen hiệu quả.

Trộn đều dầu dừa và dầu hạnh nhân theo tỉ lệ đồng đều đến khi chúng hòa lẫn vào nhau, dùng hỗn hợp thu được lên vùng da gặp vấn đề, giữ qua đêm. Sáng hôm sau bạn có thể rửa sạch bằng nước mát.

Dầu dừa và dầu hạnh nhân là công thức trị nám, đốm đen và quầng thâm phù hợp với da khô - Ảnh: Internet

Dầu dừa và tinh dầu tự nhiên

Bạn có thể kết hợp dầu dừa với bất kỳ loại tinh dầu tự nhiên nào để làm dịu và nuôi dưỡng làn da.

Trong chiếc bát, thêm 1 muỗng canh dầu dừa và khoảng 10 giọt tinh dầu tự nhiên bất kỳ như dầu gỗ đàn hương, dầu hạt nho, dầu hoa oải hương... Lấy bông mềm thoa hỗn hợp đạt được lên khắp da mặt, giữ trong 2 - 3 giờ. Bạn cũng có thể để qua đêm và rửa sạch vào sáng ngày hôm sau để có kết quả tốt hơn.

Sự kết hợp của dầu dừa và tinh dầu tự nhiên cũng là phương pháp điều trị nám sạm, quầng thâm tuyệt vời - Ảnh: Internet

Dành ra vài phút để chuẩn bị các hỗn hợp từ dầu dừa trên rồi áp dụng vào buổi tối, tình trạng đốm đen, nám sạm và quầng thâm mắt sẽ giảm đi trông thấy sau thời gian ngắn.