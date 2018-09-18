Để tường tận hơn về phương pháp chăm sóc, phục hồi làn da này, bạn hãy theo dõi các thông tin sau đây của Boldsky.

Da rám nắng là một trong những vấn đề khó giải quyết nhất. Tất nhiên, dù bạn có sử dụng kem chống nắng, nhưng tiếp xúc quá lâu với ánh nắng, làn da vẫn sẽ bỏng rát, xỉn màu. Và một trong những biện pháp khắc phục vấn đề này hiệu quả mà đơn giản nhất là dầu dừa.

Khi thoa lên da, loại dầu tự nhiên này hoạt động như một lớp bảo vệ da, chống lại các tác động có hại từ ánh nắng mặt trời. Điều này ngăn ngừa da khỏi tình trạng rám nắng, sạm đen. Tuy nhiên, nếu da đã mắc phải tình trạng rám nắng, dầu dừa vẫn có thể giúp bạn điều trị nhanh chóng vấn đề này.

Hầu hết mọi người lưu trữ dầu dừa trong nhà với mục đích làm đẹp , chăm sóc làn da.

Dầu dừa là nguyên liệu làm đẹp quen thuộc và cực kỳ lành mạnh với làn da - Ảnh: Internet

Dầu dừa là lựa chọn tuyệt vời trong việc nuôi dưỡng làn da vì tác dụng duy trì độ ẩm tuyệt vời. Loại nguyên liệu này còn ngăn ngừa nếp nhăn xuất hiện trên da. Loại tinh dầu này tạo ra một lớp bảo vệ da khỏi bụi bẩn, không khí ô nhiễm cũng như các tia UV có hại.

Dầu dừa cũng bảo vệ làn da khỏi bất kỳ loại nhiễm trùng nào vì tính năng kháng khuẩn, chống viêm mạnh mẽ. Loại dầu này còn chứa các đặc tính kháng nấm giúp điều trị các vết thương, nhiễm trùng hay mụn trứng cá nhanh chóng.

Thương xuyên sử dụng dầu dừa sẽ mang đến cho bạn làn da mềm mịn, trắng hồng rạng rỡ. Ngoài ra, vì khả năng thẩm thấu dễ dàng, dầu dừa ngăn ngừa sản xuất melanin, nhờ đó giúp bạn thoát khỏi tình trạng da rám nắng, xỉn màu.

Dầu dừa là liệu pháp tuyệt vời để làm sáng các vết rám nắng, xỉn màu giúp làn da trắng mịn - Ảnh: Internet

Quy trình điều trị da rám nắng bằng dầu dừa

Bước 1: Lấy một lượng lớn dầu dừa cho vào chiếc bát. Để có kết quả tốt nhất, bạn có thể sử dụng dầu dừa nguyên chất, hữu cơ.

Bước 2: Thoa dầu dừa lên vùng da gặp phải vấn đề, nếu muốn bạn có thể áp dụng cho toàn cơ thể. Sau đó, mát xa nhẹ nhàng theo các chuyển động tròn trong vòng ít nhất 20 phút.

Bước 3: Thư giãn để dầu dừa thẩm thấu vào làn da một cách triệt để.

Bước 4: Tắm lại với nước mát như bình thường.

Dầu dừa sẽ nhanh chóng mang lại cho bạn làn da trắng hồng, mềm mịn - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, nếu làn da không bị tổn thương nặng, bạn có thể kết hợp dầu dừa với một số nguyên liệu dạng rắn để tạo thành hỗn hợp tẩy tế bào chết. Phương pháp này sẽ làm tăng hiệu quả, nhanh chóng đánh bay lớp sạm đen, xỉn màu.

Chúc bạn thành công!