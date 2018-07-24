Theo bác sĩ da liễu Malissa Levin tại New York (Mỹ), lượng polyphenols dồi dào trong trà xanh có tác dụng chống lại tác hại từ các gốc tự do cực kỳ hiệu nghiệm. Đồng thời, loại chất này hoạt động mạnh mẽ trên làn da với tính năng chống viêm, kháng khuẩn giúp điều trị, phục hồi làn da nhiễm khuẩn, mẩn ngừa, nổi mụn. Hơn thế, đây là nguyên liệu dịu nhẹ, không gây kích ứng dù là da nhạy cảm.

Dưỡng chất, đặc biệt là chất chống oxy hóa cực kỳ quan trọng trong việc nuôi dưỡng làn da trắng mịn, tươi trẻ. Tuy nhiên, bạn đã thực sự biết rằng làn da cần nhất những loại khoáng chất hay Vitamin nào? Cụ thể, da của bạn cần Vitamin A , C, E và nguồn chất từ trà xanh.

Tuy nhiên, việc làm đẹp từ bên ngoài bằng trà chưa mang đến hiệu quả tốt nhất, do đó, bạn có thể bổ sung trà xanh qua các món ăn, thức uống.

Lượng chất khoáng tự nhiên trong trà xanh không chỉ ngăn lão hóa, kháng khuẩn mạnh mẽ mà còn làm dịu tình trạng da kích ứng, mẩn đỏ, nấm.

Vitamin C tăng cường sản sinh collagen

Tương tự như nguồn dưỡng chất trong trà xanh, Vitamin C cũng có tác dụng xoa dịu làn da đang bị kích ứng, đồng thời cấp ẩm nhanh chóng. Nhưng loại Vitamin này còn góp phần quan trọng trong quá trình sản sinh collagen trong cơ thể. Điều này hỗ trợ việc chống lão hóa, duy trì vẻ mềm mịn, giảm thiểu nếp nhăn trên da.

Bên cạnh đó, Vitamin C còn có khả năng cải thiện sắc tố giúp làn da nâng tông và trở nên trắng mịn, hồng hào vượt trội. Theo nghiên cứu, bổ sung loại Vitamin này trong vòng 6 - 8 tháng, các vết sạm đen, thâm do mụn hay đốm nâu sẽ mờ hẳn đi một cách tự nhiên.



Vitamin C hỗ trợ sản xuất collagen giúp đẩy lùi lão hóa, duy trì vẻ mềm mịn, trắng hồng của làn da - Ảnh: Internet

Vitamin A chống lão hóa da vượt trội

Vitamin A có tên gọi thông dụng khác trên các bao bì mỹ phẩm là retinol, đây là một loại dưỡng chất mang đến hiệu quả tuyệt vời trong việc chống lão hóa da. Theo đó, sử dụng Vitamin A thường xuyên, làn da sẽ nhận được các tác dụng như xóa mờ nếp nhăn, tăng độ đàn hồi, trở nên mềm mịn, đánh bay sẹo mụn...

Thời gian ban đầu khi sử dụng sản phẩm chứa retinol, bề mặt da sẽ gặp phải tình trạng bong tróc, khô và lên mụn. Tuy nhiên, các chuyên gia da liễu khuyên bạn nên kiên trì dùng khoảng 3 - 6 tháng để nhận được kết quả như mong muốn.

Vitamin A hay còn gọi là retinol cực kỳ cần thiết để ngăn ngừa lão hóa da - Ảnh: Internet

Vitamin E duy trì độ ẩm giúp da mềm mịn

Bên cạnh công dụng chống lão hóa tế bào, Vitamin E còn có khả năng vượt trội khác là duy trì độ ẩm, độ pH trên da. Ngoài ra, loại chất này còn có tác dụng chống viêm, bảo vệ làn da trước tác hại của các gốc tự nhiên, ngăn ngừa dấu hiệu của tuổi tác.

Các chuyên gia kiến nghị, để đạt được làn da khỏe đẹp như mong muốn, bạn nên sử dụng các loại sản phẩm kết hợp Vitamin E và Vitamin C.

Vitamin E là loại dưỡng chất có tác dụng làm đẹp da toàn diện - Ảnh: Internet

Do đó, nếu muốn sở hữu làn da khỏe đẹp, tươi trẻ và trắng hồng rạng rỡ, bạn nên thêm 4 loại dưỡng chất có khả năng ngăn ngừa lão hóa trên vào quy trình chăm sóc hàng ngày.