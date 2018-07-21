Trong trường hợp này, bổ sung dưỡng chất, khoáng chất, Vitamin để hỗ trợ cơ thể đào thải độc tố, cặn bã ra ngoài, đồng thời nuôi dưỡng, phục hồi làn da từ sâu bên trong là phương pháp mang đến hiệu quả tuyệt vời, nhanh chóng nhất. Nước ép từ lá diếp cá chính là lựa chọn hoàn hảo nhất.

Các vấn đề như mụn, sần sùi, viêm da... thường bắt nguồn bởi độc tố tồn đọng quá nhiều trong cơ thể. Nghiêm trọng hơn, điều này còn gây ra rối loạn nội tiết tố khiến lão hóa bị đẩy nhanh hơn làm nhan sắc phụ nữ xuống cấp trầm trọng.

Nguồn chất xơ dồi dào trong lá diếp cá chính là chất xúc tác hỗ trợ quá trình tiêu hóa nhanh hơn, điều này giúp cải thiện trao đổi, chuyển hóa chất. Do đó, tăng cường đào thải độc tố ra khỏi cơ thể nhanh và nhiều hơn bình thường.

Hàm lượng các axit tự nhiên, chất kháng khuẩn trong diếp cá hỗ trợ tiêu diệt các loại vi khuẩn có khả năng xâm nhập vào lỗ chân lông gây ra mụn, viêm hữu hiệu.

Nước ép từ lá diếp cá còn giàu các loại tinh dầu tự nhiên cấp ẩm, nuôi dưỡng làn da mềm mịn, ngăn ngừa tình trạng khô, bong tróc, nứt nẻ.

Hơn thế, đây còn là "thần dược" ngăn ngừa hắc sắc tố melanin sản sinh bất thường, nhờ đó giúp điều trị nám, tàn nhang, đốm nâu cực kì hiệu quả, nhanh chóng.

Với những tác dụng tuyệt vời này, bạn nên uống mỗi ngày 1 ly nước ép diếp cá để thanh lọc cơ thể và nuôi dưỡng làn da từ sâu bên trong.

Cách làm nước ép từ lá diếp cá

Nguyên liệu cần có:

- 20 lá diếp cá

- Nước lọc

Cách thực hiện:

Lá diếp cá sau khi mua về mang ngâm với nước muối ấm khoảng 2 phút để loại bỏ hết bụi bẩn, thuốc trừ sâu còn bám bên ngoài. Tiếp đó, rửa lại với nước lạnh 2 lần, vớt ra rổ cho ráo nước.

Khi lá diếp cá đã khô, cho vào máy xay sinh tố với 2 ly nước lọc rồi xay đến khi nhuyễn mịn là có thể thưởng thức ngay.

Bạn có thể uống ly nước này ở bất cứ thời điểm nào trong ngày trừ trước khi đi ngủ khoảng 1 - 2 giờ đồng hồ.



Nước từ lá diếp cá cực kỳ tốt cho sức khỏe lẫn làn da - Ảnh: Inernet

Chăm chỉ uống 1 ly nước diếp cá mỗi ngày, sức khỏe sẽ được cải thiện, độc tố được đào thải, cơ thể trở nên thanh lọc và làn da cũng mềm mịn, trắng hồng trông thấy.

*Thông tin mang tính tham khảo, nên hỏi ý kiến bác sĩ để đạt được kết quả tốt nhất.