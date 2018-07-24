Ngâm vài cánh hoa này trong mật ong 7 ngày để rửa mặt, làm sạch cặn bã, độc tố giúp dưỡng da khỏe đẹp, trắng mịn không tì vết

Chăm sóc da 24/07/2018 14:50

Boldsky vừa đăng tải công thức sữa rửa mặt tự nhiên từ hỗn hợp hoa cúc và mật ong, nếu muốn áp dụng, hãy tham khảo cách làm dưới đây.

Rửa mặt là công đoạn chăm sóc da thiết yếu mà hầu hết chúng ta đều thực hiện ít nhất hai lần mỗi ngày. Nước cùng các sản phẩm chuyên dụng sẽ làm sạch bề mặt da để ngăn ngừa nhiễm trùng và các tác nhân gây mụn.

Mặc dù trên thị trường hiện nay có rất nhiều dòng sản phẩm sữa rửa mặt nhưng chúng phần lớn đều chứa các chất tẩy mang đến tác dụng tức thời nhưng sẽ gây hại nếu sử dụng lâu dài. Đây là lí do các chuyên gia da liễu khuyên bạn nên thay đổi sữa rửa mặt định kì. Điều này cũng minh chứng cho việc ngày càng có nhiều phụ nữ tìm đến các công thức sữa rửa mặt bằng nguyên liệu tự nhiên. 

Boldsky đã cung cấp công thức sữa rửa mặt từ hoa cúc và mật ong vừa dễ làm vừa hiệu quả vì cả 2 thành phần này đều cung cấp vô số lợi ích cho làn da.

Cách làm sữa rửa mặt tự nhiên

Nguyên liệu cần có: 

- 5g hoa cúc tươi 

- 60ml mật ong

Cách thực hiện: 

Hoa cúc sau khi làm sạch, phơi ráo nước thì xếp vào lọ thủy tinh. Tiếp đó, đổ mật ong đã chuẩn bị vào đến khi ngập thì đậy nắp, đặt nơi khô thoáng, tránh ánh nắng mặt trời sau 7 ngày thì có thể sử dụng. Bạn nên lọc lấy phần nước cốt của hỗn hợp này ra chiếc lọ mới để tiện dùng. 

Cách sử dụng:

Rửa mặt bằng nước ấm rồi thoa đều sữa rửa mặt tự nhiên đã làm lên da. Dùng các ngón tay xoa bóp nhẹ nhàng trong vài giây. Dùng chiếc khăn bông mỏng, mềm thấm nước nóng, vắt khô rồi phủ lên mặt trong vòng 20 giây. Tiếp đó, dùng khăn lau sạch hỗn hợp trên da. Dùng nước ấm để rửa sạch phần cặn còn lại. Làm khô và thoa kem dưỡng ẩm.

Ngâm vài cánh hoa này trong mật ong 7 ngày để rửa mặt, làm sạch cặn bã, độc tố giúp dưỡng da khỏe đẹp, trắng mịn không tì vết - Ảnh 1
Hỗn hợp từ hoa cúc tươi và mật ong sau khi để trong vòng 7 ngày có thể sử dụng thay thế sữa rửa mặt - Ảnh: Internet

Tác dụng của sữa rửa mặt tự nhiên

Hoa cúc

Hoa cúc có đặc tính kháng viêm giúp chữa lành, điều trị mụn hoặc mẩn ngứa. Ngoài ra, loại hoa này rất phù hợp để chăm sóc da nhạy cảm, vì nguồn dưỡng chất làm dịu kích thích hiệu quả.

Hoa cúc có chứa các chất có tác dụng se khít lỗ chân lông tự nhiên giúp làn da săn chắc, mềm mịn. Loại nguyên liệu này được biết đến là phương thuốc hiệu quả giúp giữ độ ẩm tự nhiên trên da. 

Ngâm vài cánh hoa này trong mật ong 7 ngày để rửa mặt, làm sạch cặn bã, độc tố giúp dưỡng da khỏe đẹp, trắng mịn không tì vết - Ảnh 2
Hoa cúc mang đến vô vàn tác dụng cho làn da, đồng thời rất dịu nhẹ và không gây kích ứng - Ảnh: Internet

Mật ong

Mật ong là phương pháp làm sạch da, ngăn ngừa sự tích tụ các chất bẩn và độc tố. Đặc biệt, loại mật tự nhiên này chứa nguồn chất chống oxy hóa có đặc tính trẻ hóa, phục hồi làn da tổn thương. Đồng thời bảo vệ da trước tác hại của các gốc tự do và tia UV từ ánh nắng mặt trời.

Lượng chất chống vi khuẩn, kháng viêm dồi dào của mật ong điều trị, ngăn ngừa mụn trứng cá. 

Ngâm vài cánh hoa này trong mật ong 7 ngày để rửa mặt, làm sạch cặn bã, độc tố giúp dưỡng da khỏe đẹp, trắng mịn không tì vết - Ảnh 3
Mật ong vừa làm sạch vừa nuôi dưỡng làn da, do đó, hoàn toàn có thể thay thế các dòng sữa rửa mặt thông thường - Ảnh: Internet

Các chất có đặc tính giữ ẩm trong mật ong phục hồi độ mềm mịn cho làn da. Ngoài ra, chúng còn giúp dưỡng trắng da hiệu quả.

Chỉ cần dùng sữa rửa mặt tự chế từ hoa cúc và mật ong này ít nhất 2 lần mỗi tuần, bạn đã có thể sở hữu làn da trắng mịn và khỏe mạnh.

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Để sở hữu làn da khỏe đẹp, căng mịn bất chấp tuổi tác, bạn chỉ cần áp dụng theo phương pháp rửa mặt vào mỗi buổi sáng dưới đây.

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