Pha nước muối ấm theo cách này rửa mặt 2 lần/ngày, mụn nhiều cỡ nào cũng trị dứt điểm, làn da mịn màng, căng mướt

Muối biển giàu magnesium có khả năng tăng cường sự chuyển hóa tế bào, chữa lành nhanh chóng các mô da bị hư tổn. Bên cạnh đó, lượng lớn sulphur trong loại nguyên liệu này góp phần thúc đẩy sự phát triển của tóc, làm sạch da, loại bỏ độc tố một cách triệt để.

Muối biển chứa 21 khoáng chất bao gồm natri, canxi, kẽm, magiê, lưu huỳnh, bromua, i-ốt, kali... Những loại chất này đóng vai trò quan trọng trong cơ thể con người. Không chỉ cải thiện tình trạng sức khỏe , muối biển còn mang đến các tác dụng làm đẹp cho làn da sau đây.

Đặc biệt, chất bromide giúp phục hồi làn da xỉn màu, làm dịu các dây thần kinh trên bề mặt da. Kẽm có tác dụng bảo vệ da khỏi các tác nhân của ánh nắng mặt trời. Sodium giúp giảm đau và co thắt cơ, đồng thời khử độc mạnh giúp làn da tươi trẻ, thư giãn.

Canxi có trong muối biển thúc đẩy hydrat hóa, tăng cường sức khỏe của hệ xương và răng, đồng thời làm sạch các lỗ chân lông. Trong khi đó, kali làm giảm bọng nước tích trữ dưới day, chẳng hạn như bọng mắt, đồng thời giữ ẩm tuyệt vời.

Muối biển giàu khoáng chất tự nhiên mang đến vô vàn tác dụng làm đẹp cho làn da - Ảnh: Internet

Cách làm đẹp bằng muối biển

Làm sạch lỗ chân lông

Muối biển làm sạch các lỗ chân lông bằng cách tẩy tế bào chết, bụi bẩn, bã nhờn và vi khuẩn, nhờ đó ngăn ngừa hình thành mụn trứng cá, mụn đầu đen và mụn đầu trắng.

Hãy trộn 1 muỗng cà phê muối biển với 1 muỗng cà phê mật ong. Trộn đều và thoa lên mặt, sau đó, rửa bằng nước ấm. Hãy kết hợp mát xa nhẹ nhàng theo chuyển động tròn để làn da bị làm sạch triệt để.

Muối biển và mật ong mang đến tác dụng làm sạch da mặt tuyệt vời - Ảnh: Internet

Trị mụn trứng cá

Muối biển cung cấp lưu huỳnh, kẽm có tác dụng điều trị mụn trứng cá cực kỳ hiệu quả. Bên cạnh đó, lượng natri clorua mang đến công dụng diệt khuẩn, kháng viêm giúp chữa thành các nốt mụn, giảm thiểu thâm sẹo cực kỳ nhanh chóng.

Cách thực hiện rất đơn giản, thêm muối biển vào nước ấm khoảng 37 - 40 độ C rồi dùng để rửa mặt 2 lần mỗi ngày. Kiên trì khoảng 5 - 7 ngày, tình trạng mụn sẽ giảm đi trông thấy.

Dùng nước muối ấm để rửa mặt 2 lần mỗi ngày có tác dụng điều trị mụn hiệu quả - Ảnh: Internet

Giảm nếp nhăn

Một lợi ích đáng kinh ngạc của muối biển là chống lão hóa. Các nghiên cứu cho thấy rằng khoáng chất trong loại nguyên liệu này làm giảm khoảng 40% các nếp nhăn trên khuôn mặt. Nhờ đó, làn da trở nên mềm mịn, căng mướt và tươi trẻ.

Bạn có thể thêm muối biển vào các hỗn hợp tự nhiên để đắp mặt nạ định kì 2 - 3 lần mỗi tuần, đặc biệt là vào buổi tối. Thói quen này sẽ hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa cực hiệu nghiệm.

Muối biển còn có tác dụng ngăn ngừa lão hóa da - Ảnh: Internet

Ngoài các tác dụng đặc trưng trên, muối biển còn giúp làm giảm da kích ứng, kích thích tóc, điều trị gàu, nấm da, chữa các bệnh về viêm... cực kỳ hiệu quả.