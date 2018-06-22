Muốn đến lúc 40 tuổi da mặt vẫn căng mịn, không nếp nhăn, hãy thêm thứ này vào nước để rửa mặt mỗi buổi sáng

Chăm sóc da 22/06/2018 16:34

Để sở hữu làn da khỏe đẹp, căng mịn bất chấp tuổi tác, bạn chỉ cần áp dụng theo phương pháp rửa mặt vào mỗi buổi sáng dưới đây.

Loại sạch bụi bẩn, dầu nhờn dư thừa và cặn bã trong lỗ chân lông sẽ tạo điều kiện để da hạn chế nổi mụn, mẩn ngứa, lão hóa sớm, đồng thời hấp thu dưỡng chất tốt nhất. Do đó, rửa mặt đúng cách mỗi buổi sáng chính là điều cần thiết nhất để làn da luôn khỏe đẹp, căng mịn, đẩy lùi lão hóa tối ưu.

Rửa mặt đúng cách cho da khô

Da khô thường có kết cấu tế bào không chặt chẽ để các tình trạng như bong tróc, nứt nẻ, khô sạm xuất hiện. Nếu không chăm sóc cẩn thận sẽ gây ra nhiều vấn đề nguy hiểm khác như lở loét, mẩn ngứa, kích ứng khi sử dụng mỹ phẩm. 

Để chăm sóc làn da khô hữu hiệu nhất mà chẳng tốn kém, hãy thêm mật ong vào nước ấm để rửa mặt mỗi buổi sáng. Loại mật này là nguồn cấp độ ẩm tự nhiên dồi dào, cũng như các axit tự nhiên, khoáng chất thiết yếu khác giúp phục hồi làn da khô trở nên mềm mịn. 

Muốn đến lúc 40 tuổi da mặt vẫn căng mịn, không nếp nhăn, hãy thêm thứ này vào nước để rửa mặt mỗi buổi sáng - Ảnh 1
Mật ong là ý tưởng tuyệt vời để thêm vào nước rửa mặt cho da khô - Ảnh: Internet

Đầu tiên, làm ấm lượng nước vừa đủ, nhiệt đồ phù hợp nhất là trong khoảng 37 - 40 độ C. Tiếp đó, thêm 1 - 2 muỗng canh mật ong vào rồi hòa tan chúng là có thể dùng để rửa mặt như bình thường. 

Lưu ý, bạn nên dành riêng 1 bát nước ấm tinh khiết để làm sạch ở bước cuối cùng. 

Muốn đến lúc 40 tuổi da mặt vẫn căng mịn, không nếp nhăn, hãy thêm thứ này vào nước để rửa mặt mỗi buổi sáng - Ảnh 2
Bạn nên rửa mặt với nước mật ong ấm vào lúc sáng sớm - Ảnh: Internet

Rửa mặt đúng cách cho da nhờn

Da tiết ra nhiều dầu nhờn vì thiếu độ ẩm, cơ thể không được cung cấp đủ nước, do đó, ngoài việc vệ sinh đúng cách, bạn nên uống thật nhiều nước mỗi ngày. 

Loại da này thường rất dễ kích ứng, nhạy cảm, đồng thời lỗ chân lông luôn mở rộng nên lượng bụi bẩn, dầu nhờn tồn đọng khá nhiều. Để làm sạch triệt để chúng, bạn nên cho vài hạt muối biển vào nước ấm để rửa mặt mỗi buổi sáng. 

Muối biển giàu Natri clorua - loại chất khử trùng, kháng khuẩn cực kỳ hiệu quả giúp làn da sạch thoáng, căng mịn suốt cả ngày. Điều này hỗ trợ ngăn ngừa tối đa khả năng tạo thành mụn, viêm đỏ, mẩn ngứa do dầu nhờn tiết ra quá nhiều. 

Bạn vẫn nên rửa mặt bằng nước ấm ở khoảng 37 - 40 độ C.

Muốn đến lúc 40 tuổi da mặt vẫn căng mịn, không nếp nhăn, hãy thêm thứ này vào nước để rửa mặt mỗi buổi sáng - Ảnh 3
Nước muối ấm rửa mặt rất phù hợp với da nhờn - Ảnh: Internet

Rửa mặt đúng cách cho da nhạy cảm

Da nhạy cảm là một nhóm nhỏ của da nhờn, tuy nhiên khó chăm sóc hơn rất nhiều. Loại da này rất dễ dị ứng, kích ứng bởi mỹ phẩm, dù là loại đắt tiền hay hàng cao cấp. Do đó, nguyên liệu để chăm sóc phải cực kỳ lành tính. Điển hình như nước trà xanh, loại thực vật giàu axit tự nhiên, chất chống oxy hóa, khoáng chất tốt cho da.

Nếu muốn đạt được hiệu quả tốt nhất, hãy tự làm nước trà xanh ấm tại nhà để đảm bảo an toàn. Không nên dùng tay để chạm trực tiếp lên da nhạy cảm, hãy thực hiện bằng bông tẩy trang. 

Muốn đến lúc 40 tuổi da mặt vẫn căng mịn, không nếp nhăn, hãy thêm thứ này vào nước để rửa mặt mỗi buổi sáng - Ảnh 4
Trà xanh cực kỳ phù hợp để chăm sóc da nhạy cảm, do đó, hãy dùng loại nước đun với loại lá này để rửa mặt mỗi sáng - Ảnh: Internet

Chỉ cần chăm chỉ thêm một số nguyên liệu phù hợp vào nước để rửa mặt mỗi buổi sáng, bạn sẽ luôn sở hữu làn da mịn màng, không khuyết điểm bất chấp tuổi tác.

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