Đắp mặt nạ này đến lúc khô, lột đến đâu mụn đầu đen bong ra đến đó, da trắng mịn ngỡ ngàng

Vì vậy, loại bỏ tế bào chết, bụi bẩn, bã nhờn là điều rất quan trọng để làn da rạng rỡ và trắng hồng rạng rỡ. Dưới đây là các mặt nạ lột từ nguyên liệu tự nhiên giải quyết vấn đề này một cách hiệu quả, đồng thời còn điều trị triệt để mụn đầu đen.

Da trông mờ và có xu hướng nhăn nheo, xuất hiện mụn, thâm sạm bởi các tế bào chết tích tụ lâu ngày. Điều này còn dẫn đến lỗ chân lông bị tắc làm tình trạng mụn trứng cá trở nên trầm trọng hơn.

Cải thiện tuần hoàn máu, tăng sản sinh tế bào mới giúp ngăn ngừa nếp nhăn. Đồng thời, loại bỏ các điểm, vết sạm trên da.

Công thức mặt nạ này làm cho làn da của bạn khỏe đẹp, trắng mịn hiệu quả không thua kém gì việc chăm dùng mỹ phẩm. Ngoài ra, nhờ sử dụng nguyên liệu tự nhiên giàu dưỡng chất, các công thức này cải thiện quá trình sản xuất collagen giúp làn da trẻ hóa, ngăn ngừa tối đa quá trình lão hóa.

Ngoài ra, tùy thuộc vào công thức mà mỗi mặt nạ còn mang đến những tác dụng đặc trưng của từng nguyên liệu.

Mặt nạ lột từ nguyên liệu tự nhiên có khả năng loại sạch mụn đầu đen, mụn cám, bụi bẩn giúp làn da mịn màng, khỏe đẹp - Ảnh: Internet

Công thức làm mặt nạ lột tự nhiên

Đối với da dầu nhờn

Da dầu cần phải được làm sạch sâu và giảm độ nhờn rít. Vì vậy các thành phần được sử dụng trong mặt nạ này đều có đặc tính kiểm soát quá trình sản xuất dầu dư thừa (bã nhờn).

Thành phần:

- Đường cát

- Gel nha đam

- Vỏ chanh

Cách thực hiện:

Nghiền nhuyễn nha đam trong chiếc bát nhỏ, thêm đường và vỏ chanh băm nhuyễn vào rồi trộn thật đều.

Thoa hỗn hợp thu được lên khắp khuôn mặt, nhớ làm sạch cẩn thận trước đó. Giữ mặt nạ trong 15 - 20 phút. Sau đó, dùng tay lột nhẹ nhàng ra rồi rửa sạch bằng nước mát.

Bạn có thể lặp lại phương pháp này ít nhất 2 lần mỗi tháng.

Cách nguyên liệu trong công thức mặt nạ lột sạch mụn, dưỡng trắng da - Ảnh: Internet

Đối với da bị mụn trứng cá

Nếu sở hữu làn da dễ nổi mụn trứng cá, kích ứng, bạn cần chọn nguyên liệu diệu nhẹ, lành mạnh và có tác dụng giảm viêm, kháng khuẩn.

Thành phần:

- Gel nha đam

- Dầu dừa

- Một vài giọt tinh dầu trà

- 1 muỗng canh bột gelatin

Cách thực hiện:

Cho gel nha đam, dầu dừa và một vài giọt dầu trà vào chiếc bát thủy tinh, đặt trên nồi nước đang sôi. Đến khi các nguyên liệu hòa tan vào nhau và bắt đầu sôi, thêm bột gelatin vào rồi khuấy đều. Đợi thêm 10 giây thì tắt bếp, để nguội.

Thoa hỗn hợp thu được lên da mặt đến khi khô thì lột ra, sau đó rửa sạch với nước mát.

Mặt nạ lột mụn, dưỡng trắng da từ gel nha đam, gelatin, tinh dầu tự nhiên - Ảnh: Internet

Kiên trì sử dụng các công thức mặt nạ lột từ tự nhiên này, bạn sẽ sớm tiêu diệt tận gốc vấn đề mụn đầu đen, đồng thời sở hữu làn da trắng mịn, mềm mại.