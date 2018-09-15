Chăm chỉ đắp mặt nạ từ trà xanh này, da trắng mướt, trẻ hóa và đẩy lùi đến hơn 10 năm lão hóa

Chăm sóc da 15/09/2018 09:56

Hãy tham khảo và chọn ra mặt nạ phù hợp trong 3 công thức từ trà xanh sau đây của Stylecraze, bạn sẽ đẩy lùi tối đa lão hóa, duy trì làn da căng mịn, trắng hồng rạng rỡ.

Bạn không cần mỹ phẩm hoặc huyết thanh nhưng vẫn có thể trì hoãn lão hóa nếu có thói quen chăm sóc da bao gồm các thành phần giàu chất chống oxy hóa. Loại chất này đảm bảo cho làn da khỏe mạnh, không bị hư hại, ngăn ngừa tối đa lão hóa. Như hầu hết chúng ta đã biết, trà xanh là một trong những nguồn chất chống oxy hóa dồi dào nhất. 

Lợi ích của trà xanh cho da

Trà xanh là nguồn chất chống oxy hóa giúp chống lại các gốc tự do gây hại da và cơ thể. Điều này giúp duy trì hoạt động lành mạnh của các tế bào da, ngăn ngừa lão hóa.

Các thành phần dưỡng chất trong loại thảo mộc này giúp loại bỏ độc tố, cải thiện làn da hư tổn nhanh chóng. Đắp mặt nạ trà xanh cải thiện kết cấu giúp làn da khỏe mạnh.

Các chất chống oxy hóa và tannin trong loại lá này giúp giảm bọng mắt và quầng thâm bằng cách thu nhỏ mạch máu dưới da xung quanh mắt.

Chăm chỉ đắp mặt nạ từ trà xanh này, da trắng mướt, trẻ hóa và đẩy lùi đến hơn 10 năm lão hóa - Ảnh 1
Trà xanh giàu chất chống oxy hóa có khả năng trì hoãn lão hóa da mặt - Ảnh: Internet

Hoạt động lành mạnh của các dưỡng chất trong trà xanh giúp ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa như các đốm đồi mồi, nếp nhăn, da bị chảy xệ.

Catechin trong trà xanh có đặc tính kháng khuẩn giúp giảm mụn và ngăn ngừa mụn quay trở lại.

Trà xanh rút ra các tạp chất từ ​​lỗ chân lông, làm săn chắc da và giảm thiểu kích thước lỗ chân lông.

Gói trà xanh cho da thường và hỗn hợp

Mặt nạ nghệ và trà xanh

Nguyên liệu cần có:

- 1 muỗng cà phê bột đậu xanh

- ¼ muỗng canh bột nghệ

- 1 muỗng cà phê trà xanh

Cách thực hiện:

Kết hợp các thành phần đã chuẩn bị cho đến khi nhận được hỗn hợp nhão mịn. Thoa hỗn hợp này lên mặt, tránh để quá gần mắt và miệng. Để hỗn hợp trong khoảng 15 - 20 phút thì rửa sạch với nước mát và vỗ nhẹ cho da khô.

Củ nghệ là thành phần tuyệt vời để sử dụng trên da thường và hỗn hơp. Loại củ này không chỉ phù hợp với mọi loại da mà còn có tính chất chống oxy hóa, kháng khuẩn tuyệt vời giúp làm dịu làn da, chăm sóc các vấn đề như mụn trứng cá, loại bỏ thâm sạm.

Gói trà xanh cho da dầu nhờn

Mặt nạ trà xanh và chanh

Nguyên liệu:

- 2 muỗng canh bột gạo 

- 1 muỗng canh trà xanh

- 1 muỗng canh nước cốt chanh

Cách thực hiện:

Kết hợp các thành phần cho đến khi nhận được hỗn hợp sánh mịn. Thoa hỗn hợp này lên mặt, tránh xa mắt và miệng. Để hỗn hợp trong khoảng 15 phút hoặc cho đến khi chúng khô thì rửa sạch với nước mát và vỗ nhẹ cho da khô.

Nước cốt chanh giúp kiểm soát quá trình sản xuất bã nhờn trong quá trình chống lại mụn trứng cá và làm mờ vết sạm da. Bột gạo có tính chất hấp thụ dầu tốt, đồng thời cũng là một chất tẩy tế bào chết tuyệt vời cho da nhờn.

Gói trà xanh cho da khô và nhạy cảm

Mặt nạ trà xanh và bơ

Nguyên liệu cần có:

- 1 quả bơ chín 

- 2 muỗng canh trà xanh

Cách thực hiện:

Nghiền nhuyễn bơ đã chuẩn bị trong chiếc bát nhỏ, thêm trà xanh vào rồi trộn đều. Thoa hỗn hợp này lên mặt, tránh vùng mắt và miệng. Để hỗn hợp trong khoảng 15 - 20 phút, sau đó rửa sạch với nước mát và vỗ nhẹ cho da khô.

Bơ là nguồn chất chống oxy hóa dồi dào không kém trà xanh. Loại quả này còn giàu vitamin B và các axit béo giúp dưỡng ẩm và nuôi dưỡng làn da hoàn hảo. Gói mặt này không chỉ giúp làm ẩm mà còn nuôi dưỡng làn da, tăng cường sức khỏe tổng thể.

Chọn và áp dụng ngay mặt nạ từ trà xanh phù hợp nhất, bạn sẽ nhanh chóng sở hữu làn da căng mịn, đẩy lùi lão hóa.

Nấu nước lá trà xanh để rửa mặt 2 lần mỗi ngày, da bật tông trắng mịn như bông bưởi mà chẳng cần mỹ phẩm

Nấu nước lá trà xanh để rửa mặt 2 lần mỗi ngày, da bật tông trắng mịn như bông bưởi mà chẳng cần mỹ phẩm

Lá trà xanh mang đến vô vàn tác dụng tuyệt vời cho làn da, chỉ cần bạn đun chúng với nước để rửa mặt mỗi ngày, hiệu quả mang đến đã cực kỳ cao.

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