Trộn bột trà xanh với thứ này đắp mặt 3 lần/tuần, lỗ chân lông to cỡ nào cũng se khít cực nhanh giúp da mịn màng, trắng hồng

Chăm sóc da 20/08/2018 10:17

Lỗ chân lông to là tình trạng thường thấy trên da dầu nhờn, để điều trị hoàn toàn vấn đề này, hãy theo dõi các phương pháp sau đây từ Boldsky.

Lỗ chân lông tắc nghẽn thường xảy ra khi bã nhờn tích tụ quá mức. Điều này làm làn da trông sần sùi và thiếu sức sống. Vì vậy, để da mặt trông mềm mịn, tươi sáng, bạn cần làm sạch và se khít lại các lỗ chân lông to. 

Có rất nhiều phương pháp hỗ trợ hiệu quả trong việc phục hồi làn da dầu nhờn với lỗ chân lông to từ mỹ phẩm đóng gói đến công thức từ nguyên liệu tự nhiên.

Phương pháp tự nhiên se khít lỗ chân lông

1. Trà xanh 

Trà xanh chứa các enzyme giúp kiểm soát quá trình bài tiết bã nhờn vượt trội, do đó ngăn ngừa tình trạng tắc nghẽn lỗ chân lông. Thêm vào đó, các catechin trong loại thảo mộc này có khả năng kháng khuẩn, tiêu diệt tất cả các vi khuẩn, tác nhân gây mụn. 

Đặc biệt, trà xanh cũng có tác dụng làm săn chắc da, từ đó làm hạn chế sự nới rộng của các lỗ chân lông.

Thành phần:

- 1 muỗng canh bột trà xanh 

- 1 muỗng canh nước chanh 

- 1 muỗng canh mật ong 

- 1 muỗng cà phê đường

Cách thực hiện:

Trộn đều bột trà xanh, mật ong, nước cốt chanh tươi và đường trong chiếc bát sạch. Tiếp đó, vệ sinh kỹ càng da mặt rồi thoa hỗn hợp đạt được lên. Hãy dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng mát xa trong ít nhất 1 - 2 phút theo chuyển động tròn. 

Để yên trong 15 - 20 phút thì rửa sạch bằng nước bình thường.

Trộn bột trà xanh với thứ này đắp mặt 3 lần/tuần, lỗ chân lông to cỡ nào cũng se khít cực nhanh giúp da mịn màng, trắng hồng - Ảnh 1
Mặt nạ từ bột trà xanh vừa điều hòa quá trình tiết dầu nhờn vừa kích thích se khít các lỗ chân lông hữu hiệu - Ảnh: Internet

2. Gel nha đam và quế

Sự kết hợp giữa nha đam và bột quế sẽ tạo thành hỗn hợp có khả năng làm sạch sâu da mặt, ngay cả những lớp bụi bẩn, bã nhờn nằm sâu trong lỗ chân lông. Đồng thời, hai nguyên liệu này cung cấp lượng dưỡng chất dồi dào, phong phú góp phần đẩy mạnh tái tạo tế bào, phục hồi làn da mềm mịn, căng hồng.

Thành phần: 

- 2 muỗng canh gel nha đam

- 1 muỗng cà phê bột quế

- 1 muỗng canh mật ong

Cách thực hiện: 

Cho gel nha đam, bột quế, mật ong vào chiếc bát nhỏ, dùng muỗng trộn đều đến khi tất cả hòa quyện vào nhau. Thoa đều chúng lên da mặt, thư giãn khoảng 15 - 20 phút thì rửa lại bằng nước mát. Sau cùng, hãy thoa lên một ít kem dưỡng ẩm.

Trộn bột trà xanh với thứ này đắp mặt 3 lần/tuần, lỗ chân lông to cỡ nào cũng se khít cực nhanh giúp da mịn màng, trắng hồng - Ảnh 2
Hỗn hợp gel nha đam, bột quế và mật ong giúp che khít lỗ chân lông cực kỳ nhanh chóng - Ảnh: Internet

3. Đu đủ chín và bí đỏ

Đu đủ và bí đỏ chứa các enzyme có khả năng tẩy tế bào chết hiệu quả, ngăn ngừa tình trạng tắc nghẽn lỗ chân lông. Các hoạt chất này còn phá vỡ protein keratin giúp làn da mềm mịn, săn chắc hơn.

Thành phần:

- 1 muỗng canh đu đủ chín

- 2 muỗng canh bí đỏ nghiền mịn

- 2 muỗng cà phê bột cám gạo

Cách thực hiện:

Cho tất cả các nguyên liệu đã chuẩn bị vào chiếc bát nhỏ, dùng muỗng trộn đều đến khi tạo thành hỗn hợp đồng nhất, sánh mịn. Thoa đều chúng lên khắp da mặt, sau 20 phút hãy dùng tay nhẹ nhàng mát xa theo chuyển động tròn để làm lớp hỗn hợp khô bong tróc. Cuối cùng, rửa bằng nước ấm là hoàn thành.

Trộn bột trà xanh với thứ này đắp mặt 3 lần/tuần, lỗ chân lông to cỡ nào cũng se khít cực nhanh giúp da mịn màng, trắng hồng - Ảnh 3
Không chỉ giúp se khít lỗ chân lông, mặt nạ từ bí đỏ và đu đủ chín còn dưỡng trắng da hữu hiệu - Ảnh: Internet

Kiên trì áp dụng các công thức mặt nạ từ nguyên liệu tự nhiên trên 3 - 4 lần mỗi tuần, tốt nhất là vào buổi tối trước khi đi ngủ, chắc chắn các lỗ chân lông to sẽ se khít lại đáng kể giúp làn da mịn màng, trắng hồng hơn hẳn.

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