3 công thức mặt nạ tự nhiên lột sạch nhân mụn đầu đen, bụi bẩn trong lỗ chân lông giúp da trắng mịn, khỏe đẹp

Chăm sóc da 06/08/2018 16:23

Bằng cách kết hợp các nguyên liệu tự nhiên quen thuộc như lòng trắng trứng, bột vỏ cam, gelatin, bạn sẽ sở hữu mặt nạ vừa dưỡng da vừa loại sạch bụi bẩn, mụn đầu đen trong lỗ chân lông.

Thay vì mua các loại mặt nạ lột mụn có sẵn trên thị trường với giá cả khá đắt đỏ, bạn hoàn toàn có thể tự làm chúng tại nhà bằng một số nguyên liệu tự nhiên lành mạnh.

Loại mặt nạ này có tác dụng giải độc, loại bỏ nhân mụn đầu đen, đồng thời làm sáng da hiệu quả. Nhờ sạch thoáng, không độc tố, làn da trở nên tươi trẻ, giảm thiểu khả năng nổi mụn, viêm hay mẩn ngứa. Loại mặt nạ lột này làm thông thoáng các lỗ chân lông, thắt chặt da, ngăn ngừa những dấu hiệu lão hóa sớm.

Mặt nạ từ lòng trắng trứng

Lòng trứng trắng dưỡng ẩm, thu nhỏ lỗ chân lông và làm săn chắc da. Nếu mắc phải vấn đề mụn đầu đen "cứng đầu", đây là công thức mặt nạ cực kỳ tuyệt vời dành cho bạn.

Cách thực hiện:

Tách lấy lòng trắng trứng gà cho vào chiếc bát, dùng muỗng đánh thật đều tay đến khi tạo thành hỗn hợp bọt trắng. Thoa 1 - 2 lớp bọt trắng này lên khắp da mặt. Dùng chiếc mặt nạ giấy khô phủ đều lên da. Sau đó, dùng cọ thoa lên trên một lớp lòng trắng trứng nữa. Chờ cho đến mặt nạ khô hoàn toàn, dùng tay nhẹ nhàng bóc chúng ra và rửa mặt bằng nước ấm.

3 công thức mặt nạ tự nhiên lột sạch nhân mụn đầu đen, bụi bẩn trong lỗ chân lông giúp da trắng mịn, khỏe đẹp - Ảnh 1
Mặt nạ lòng trắng trứng giúp loại bỏ sạch nhân mụn đầu đen, đồng thời nuôi dưỡng làn da mềm mịn - Ảnh: Internet

Mặt nạ từ nước cam và gelatin

Cam giàu vitamin C, axit tự nhiên cùng các đặc tính chống oxy hóa giúp trẻ hóa làn da. Ngoài ra, loại quả này còn bảo vệ làn da của bạn khỏi những dấu hiệu lão hóa sớm.

Cách thực hiện:

Vắt lấy nước cốt của 1 quả cam tươi cho ra chiếc bát. Thêm 2 muỗng canh bột gelatin vào, dùng muỗng trộn đều, đổ hỗn hợp vào nồi đun sôi đến khi tạo thành dung dịch đặc sệt. Để hỗn hợp nguội hẳn rồi thoa đều lên da mặt, nằm thư giãn đến khi khô hoàn toàn. Sau đó, dùng tay nhẹ nhàng lột bỏ chúng và rửa sạch bằng nước ấm.

3 công thức mặt nạ tự nhiên lột sạch nhân mụn đầu đen, bụi bẩn trong lỗ chân lông giúp da trắng mịn, khỏe đẹp - Ảnh 2
Mặt nạ gelatin và nước cam giúp điều trị mụn, làm sạch da - Ảnh: Internet

Mặt nạ từ getain và sữa tươi

Sự kết hợp giữa sữa và gelatin giúp chống lại các nếp nhăn và thắt chặt da.

Cách thực hiện:

Tất cả những gì bạn cần làm là trộn đều 2 muỗng canh gelatin (không mùi) và 5 muỗng canh sữa tươi vào với nhau. Đun nóng hỗn hợp vừa làm đến khi tạo thành hỗn hợp sền sệt thì tắt bếp. Đợi hỗn hợp nguội thì thoa đều khắp mặt, nằm yên thư giãn đến khi chúng khô thì dùng tay lột ra và rửa lại bằng nước ấm. 

3 công thức mặt nạ tự nhiên lột sạch nhân mụn đầu đen, bụi bẩn trong lỗ chân lông giúp da trắng mịn, khỏe đẹp - Ảnh 3
Mặt nạ từ sữa tươi và gelatin vừa loại bỏ mụn đầu đen vừa dưỡng trắng da - Ảnh: Internet

Lưu ý khi sử dụng 3 công thức mặt nạ trên

Trước khi áp dụng các loại mặt nạ trên, bạn cần dùng bông thấm vào nước ấm lau nhẹ nhàng khuôn mặt. Ngoài ra, để làm tăng hiệu quả tẩy sạch bụi bẩn, bạn có thể thực hiện xông hơi với nước thảo dược, tinh dầu trước tiên. 

Hãy dùng bàn chải, cọ để thoa các hỗn hợp mặt nạ lên da. Trong quá trình đắp mặt nạ, đừng di chuyển cơ mặt, trò chuyện, cười đùa vì điều này có thể gây ra nếp nhăn, sần sùi da. Bên cạnh đó, khi bóc lớp mặt nạ ra, hãy thực hiện ngược hướng phát triển của lông. 

Tiếp đó, luôn rửa sạch mặt trước bằng nước ấm rồi đến nước lạnh. Điều này sẽ giúp thu nhỏ lỗ chân lông rất hiệu quả. Sau khi làm sạch mặt, đừng quên lau khô và thoa kem dưỡng ẩm da. Đặc biệt, không nên sử dụng các loại mặt nạ trên hàng ngày, tốt nhất là 1 - 2 lần/tuần.

Áp dụng 3 công thức mặt nạ có khả năng lột mụn đầu đen trên, làn da sẽ trở nên mềm mịn, không tì vết và trắng hồng rạng rỡ.

Vào bếp lấy 1 muỗng bơ nhạt trộn với thứ này làm mặt nạ, da trắng lên từng ngày, mềm mịn như em bé

Vào bếp lấy 1 muỗng bơ nhạt trộn với thứ này làm mặt nạ, da trắng lên từng ngày, mềm mịn như em bé

Bơ nhạt là nguồn axit béo, Vitamin A dồi dào nuôi dưỡng làn da mềm mại, giữ ẩm, trắng mịn và dẻo dai. Do đó, sử dụng nguyên liệu này để làm mặt nạ là một ý tưởng tuyệt vời.

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