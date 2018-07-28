Vào bếp lấy 1 muỗng bơ nhạt trộn với thứ này làm mặt nạ, da trắng lên từng ngày, mềm mịn như em bé

Chăm sóc da 28/07/2018 09:27

Bơ nhạt là nguồn axit béo, Vitamin A dồi dào nuôi dưỡng làn da mềm mại, giữ ẩm, trắng mịn và dẻo dai. Do đó, sử dụng nguyên liệu này để làm mặt nạ là một ý tưởng tuyệt vời.

Dưới đây là 3 cách để sử dụng bơ nhạt để làm mặt nạ dưỡng trắng da từ Boldsky mà bạn có thể thực hiện tại nhà. 

Bơ nhạt không chỉ là một loại gia vị quen thuộc trong căn bếp, kết hợp chúng với một số nguyên liệu tự nhiên khác sẽ mang đến những hỗn hợp giàu dưỡng chất mang đến vô vàn tác dụng trong việc làm đẹp làn da, cải thiện nhan sắc.

Vào bếp lấy 1 muỗng bơ nhạt trộn với thứ này làm mặt nạ, da trắng lên từng ngày, mềm mịn như em bé - Ảnh 1
Bơ nhạt là nguồn axit béo, Vitamin A dồi dào rất tốt trong quá trình cải thiện tông da - Ảnh: Internet

1. Mặt nạ bơ và chuối

Sự kết hợp của chuối và bơ sẽ mang lại hỗn hợp dưỡng trắng cực kỳ hiệu quả và nhanh chóng.

Thành phần:

- 1 quả chuối chín 

- 1 muỗng cà phê bơ nhạt

Cách làm:

Lấy chuối chín nghiền thành bột nhão mịn. Bây giờ, thêm bơ vào chuối và trộn đều đến khi tạo thành hỗn hợp đồng nhất.

Việc áp dụng mặt nạ này cũng rất đơn giản, thoa hỗn hợp lên da mặt. Thư giãn khoảng 10 - 15 phút để da bạn có thể hấp thụ dưỡng chất. Sau 15 phút, rửa mặt bằng nước lạnh. Lau khô và thoa kem dưỡng ẩm. 

Lặp lại phương pháp này mỗi tuần 2 lần để có kết quả tốt nhất.

Vào bếp lấy 1 muỗng bơ nhạt trộn với thứ này làm mặt nạ, da trắng lên từng ngày, mềm mịn như em bé - Ảnh 2
Mặt nạ dưỡng trắng da từ bơ nhạt và chuối chín - Ảnh: Internet

2. Mặt nạ dưa leo và bơ

Ngoài dưỡng trắng vượt trội, mặt nạ này sẽ hoạt động hiệu quả trong việc điều trị kích ứng da, mẩn đỏ hoặc dị ứng.

Thành phần:

- ½ quả dưa leo 

- 1 muỗng cà phê bơ nhạt

Cách làm:

Lấy dưa leo cắt thành từng miếng nhỏ cho vào máy xay nhuyễn hoặc dùng muỗng nghiền mịn. Thêm bơ nhạt vào hỗn hợp dưa leo trộn đều lên. Thoa đều hỗn hợp vừa thực hiện lên mặt để yên trong khoảng 20 phút. Sau đó, rửa da mặt với nước mát. 

Lặp lại phương pháp này từ 2 - 3 lần trong 1 tuần để sớm nhận về làn da mềm mịn, trắng hồng.

Vào bếp lấy 1 muỗng bơ nhạt trộn với thứ này làm mặt nạ, da trắng lên từng ngày, mềm mịn như em bé - Ảnh 3
Mặt nạ dưỡng trắng da, điều trị kích ứng, mẩn đỏ bằng bơ nhạt và dưa leo - Ảnh: Internet

3. Nước hoa hồng và bơ

Nếu bạn có làn da xỉn màu, mặt nạ này sẽ giúp loại bỏ các tế bào chết, sắc tố tối cực kỳ nhanh chóng. Thêm nước hoa hồng cũng sẽ giúp cho làn da ngậm nước, duy trì độ ẩm.

Thành phần:

- 1 muỗng canh nước hoa hồng

- 1 muỗng cà phê bơ nhạt

Cách làm:

Trộn nước hoa hồng và bơ nhạt trong một cái bát sạch đến khi tạo thành hỗn hợp đồng nhất. 

Vào bếp lấy 1 muỗng bơ nhạt trộn với thứ này làm mặt nạ, da trắng lên từng ngày, mềm mịn như em bé - Ảnh 4
Mặt nạ từ bơ nhạt và nước hoa hồng vừa dưỡng trắng vừa duy trì độ ẩm hữu hiệu - Ảnh: Internet

Lấy một miếng bông nhúng vào hỗn hợp vừa thực hiện thoa đều lên da mặt, cổ. Để lại mặt nạ này trong 15 phút. Sau đó, rửa mặt với nước lạnh và lau khô. Hãy thoa kem dưỡng ẩm, mát xa nhẹ nhàng sau khi đắp mặt nạ này. 

Điều này có thể được thực hiện 3 - 4 lần/tuần, tốt nhất là vào ban đêm trước khi đi ngủ.

Nếu thấy hữu ích, hãy áp dụng ngay các công thức mặt nạ từ bơ nhạt trên để sở hữu làn da mềm mịn, trắng hồng như em bé một cách dễ dàng.

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