Nấu nước lá trà xanh để rửa mặt 2 lần mỗi ngày, da bật tông trắng mịn như bông bưởi mà chẳng cần mỹ phẩm

Làm đẹp cùng chuyên gia 01/08/2018 16:24

Lá trà xanh mang đến vô vàn tác dụng tuyệt vời cho làn da, chỉ cần bạn đun chúng với nước để rửa mặt mỗi ngày, hiệu quả mang đến đã cực kỳ cao.

Chỉ cần làm theo hướng dẫn dưới đây, bạn sẽ sở hữu loại nước rửa mặt từ trà xanh mang đến rất nhiều tác dụng đối với làn da. 

Rửa mặt bằng nước trà xanh có tác dụng gì?

Tinh chất tiết ra từ lá trà xanh không chỉ điều trị, ngăn ngừa nhiễm trùng đối với vết thương mà còn thúc đẩy chữa lành bằng cách giảm viêm. Loại lá này chứa hàm lượng lớn các chất kháng khuẩn tự nhiên giúp điều trị các vấn đề về viêm da.

Vi khuẩn từ bên ngoài dễ xâm nhập vào da, lỗ chân lông gây ra nhiễm trùng mà dưỡng chất trong trà xanh hoạt động tốt trong việc khử trùng, ngăn ngừa vấn đề này một cách hiệu quả. 

Nấu nước lá trà xanh để rửa mặt 2 lần mỗi ngày, da bật tông trắng mịn như bông bưởi mà chẳng cần mỹ phẩm - Ảnh 1
Trà xanh giàu dưỡng chất, đặc biệt là chất chống oxy hóa có tác dụng ngăn ngừa lão hóa vượt trội - Ảnh: Internet

Nếu có làn da nhạy cảm, dễ nổi mụn trứng cá, dùng nước trà xanh để rửa mặt là một phương pháp làm đẹp tuyệt vời. 

Một số nghiên cứu đã cho thấy, các khoáng chất có đặc tính chống viêm, chữa lành vết thương có trong loại lá này có công dụng điều trị và ngăn ngừa mụn trứng cá, viêm hiệu nghiệm.

Ngoài ra, lượng lớn chất chống oxy hóa trong lá trà xanh kích thích tái tạo tế bào mới, xóa tế bào chết giúp làn da trắng mịn cực kỳ nhanh. Điều này còn ngăn ngừa sản sinh, làm mờ hắc sắc tố melanin - nguyên nhân gây nên nám, tàn nhang, đồi mồi tối ưu. Do đó, dùng nước đun từ thành phần này để rửa mặt mỗi ngày là phương pháp điều trị dấu hiệu của lão hóa cực hiệu nghiệm.

Cách nấu nước trà xanh để rửa mặt

Chuẩn bị nguyên liệu:

- 10 lá trà xanh

- 1 viên vitamin E

- 1 lít nước lọc

- 2 lát chanh tươi

Cách thực hiện:

Lá trà xanh sau khi mua về mang ngâm với nước muối loãng vài phút, rửa thật sạch với nước lạnh rồi vớt ra rổ cho ráo.

Đổ nước vào nồi, đun sôi rồi thêm lá trà xanh vò dập và chanh tươi vào. Đợi hỗn hợp trong nồi sôi khoảng 2 phút thì tắt bếp, đến khi còn ấm thì trích vitamin E vào, khuấy đều là có thể sử dụng. 

Nấu nước lá trà xanh để rửa mặt 2 lần mỗi ngày, da bật tông trắng mịn như bông bưởi mà chẳng cần mỹ phẩm - Ảnh 2
Rửa mặt bằng nước lá trà xanh mỗi ngày vừa có tác dụng làm đẹp vừa giúp làn da sạch thoáng - Ảnh: Internet

Cách sử dụng:

Buổi sáng: 

Sau khi thức dậy, dùng tẩy tế bào chết dạng gel thoa đều lên mặt để lấy đi cặn bã mà lỗ chân lông tiết ra trong đêm. Tiếp đó, dùng nước và sữa rửa mặt không tạo bọt làm sạch thêm một lần nữa.

Sau cùng, lấy hỗn hợp nước trà xanh rửa lại, giữ trên da 3 phút, dùng bông lau nhẹ nhàng là hoàn thành. 

Buổi tối: 

Nếu có trang điểm, bạn cần tẩy trang rồi rửa mặt với sữa chuyên dụng. Tiếp đó, dùng hỗn hợp nước trà xanh rửa lại một lần nữa là hoàn thành. Lúc này hãy để da khô tự nhiên mà không cần lau bằng khăn. 

Nấu nước lá trà xanh để rửa mặt 2 lần mỗi ngày, da bật tông trắng mịn như bông bưởi mà chẳng cần mỹ phẩm - Ảnh 3
Rửa mặt bằng nước lá trà xanh 2 lần mỗi ngày sẽ mang đến nhiều tác dụng tuyệt vời - Ảnh: Internet

Mỗi ngày, hãy áp dụng phương pháp rửa mặt bằng nước đun lá trà xanh này 2 lần vào sáng và tối, sau thời gian ngắn, sự cải thiện của làn da sẽ khiến bạn cực kỳ kinh ngạc.

Mặt nạ trà xanh thích hợp cho phụ nữ U30

Mặt nạ trà xanh thích hợp cho phụ nữ U30

Là chất chống oxy hóa và chứa vitamin K, trà xanh có thể giảm thâm quầng mắt. Ngoài ra, mặt nạ trà xanh với nghệ và sữa chua chống lão hóa da hiệu quả.

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