Chăm chỉ rửa mặt theo cách này trước khi ngủ, làn da sẽ khỏe đẹp, không nhờn rít hay nổi mụn dù lười thoa mỹ phẩm

Sau một ngày mệt mỏi, nếu có thể dành ra khoảng 15 phút cho làn da trước khi đi ngủ, bạn vẫn sẽ sở hữu vẻ ngoài tươi tắn dù không trang điểm vào sáng mai. Bên cạnh đó, việc đi ngủ với lớp makeup đậm sẽ khiến da bị lão hóa trầm trọng.

Do cuộc sống bận rộn, chúng ta có xu hướng ít quan tâm hơn đến làn da, đặc biệt là công đoạn làm sạch. Phần lớn phụ nữ chỉ chú trọng đến việc giữ độ ẩm, sử dụng thật nhiều mỹ phẩm, đồng thời nhờ đến sự trợ giúp của make-up để làm tăng vẻ đẹp bên ngoài mà quên đi công đoạn cực kỳ quan trọng là làm sạch da đúng cách trước khi đi ngủ.

Làm sạch cho phép làn da có đủ không gian để thở vì được loại bỏ tất cả các tạp chất từ sâu trong lỗ chân lông.

Bài viết sẽ hướng dẫn bạn cách rửa mặt trước khi đi ngủ để sở hữu làn da khỏe đẹp, mềm mịn và ngăn ngừa mụn dù lười sử dụng mỹ phẩm.

Nếu kết hợp một vài động tác mát xa nhẹ nhàng trong quá trình rửa mặt, quá trình lưu thông máu sẽ được gia tăng giúp da tươi tắn, mềm mại hơn.

Rửa mặt, loại bỏ tạp chất cũng là phương pháp điều trị, ngăn ngừa mụn trứng cá và mụn đầu đen giúp làm làn da trông khỏe đẹp hơn.

Làm sạch da là công đoạn bắt buộc mỗi tối vì nếu để bụi bẩn, cặn bã tích tụ trên mặt suốt đêm, quá trình lão hóa sẽ được đẩy mạnh, nguy cơ nổi mụn, viêm da cũng tăng cao - Ảnh: Internet

Những lưu ý khi làm sạch da mặt ban đêm

Dành thời gian

Trước khi đi ngủ, hãy dành ra ít nhất 15 phút để loại bỏ tất cả các tạp chất khỏi da mặt, lỗ chân lông.

Việc làm sạch đúng cách giúp làn da thực hiện quá trình chuyển hóa, trao đổi chất cũng như cải thiện lưu thông máu hiệu quả hơn.

Ngoài ra, làn da không còn tạp chất sẽ hấp thụ mỹ phẩm dưỡng một cách triệt để. Khoảng thời gian từ 15 - 20 phút là lý tưởng để chăm sóc da trước khi đi ngủ.

Không sử dụng xà phòng

Chúng ta đều biết rằng các hóa chất chứa trong xà phòng sẽ làm hỏng da. Tuy có thể làm sạch sâu và nuôi dưỡng làn da nhưng sản phẩm này có thể làm da khô ráp, nứt nẻ vì mất đi độ ẩm.

Thay vì xà phòng, bạn có thể sử dụng các thành phần tự nhiên như tinh dầu, nước ép hoa quả để làm sạch khuôn mặt trước khi đi ngủ.

Tránh dùng các sản phẩm làm sạch chứa chất tẩy, cồn để rửa mặt vào ban đêm - Ảnh: Internet

Rửa mặt bằng nước ấm

Rửa mặt bằng nước ấm là phương pháp có rất nhiều ưu điểm đối với làn da. Nước ấm giúp làm sạch sâu bằng giãn nở lỗ chân lông, giải phóng toàn bộ độc tố và tạp chất tích lũy trong suốt cả ngày.

Hãy chắc chắn rằng nước không phải là quá nóng, nhiệt độ từ 37 đến 39 độ C là lý tưởng nhất để làm sạch da. Bên cạnh đó, hãy kết hợp mát xa để làm tăng hiệu quả.

Làm khô khuôn mặt

Sau khi rửa mặt bằng nước ấm, hãy làm khô khuôn mặt thật nhẹ nhàng. Bước này rất quan trọng vì đây là thời điểm làn da dễ tổn thương nhất. Hãy dùng khăn mềm để lau khô mặt. Ngoài ra, bạn không làm khô da bằng lực quá mạnh để tránh làm trầy xước, bong tróc.

Độ ẩm

Đây là bước cuối cùng giúp nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh. Bạn cần chọn kem dưỡng ẩm phù hợp với tính chất da và nhẹ nhàng xoa bóp da mặt theo chuyển động tròn với sự giúp đỡ của các ngón tay.

Nếu sở hữu làn da dầu, hãy chọn dung dịch dưỡng ẩm thay vì kem chiết xuất từ dầu tự nhiên.

Sau khi làm sạch khuôn mặt cẩn thận, hãy lau khô nhẹ nhàng và cuối cùng là thoa kem dưỡng ẩm hoặc dung dịch cân bằng ẩm. Sau đó, hãy đi ngủ đúng giờ để làn da khỏe mạnh, tươi tắn - Ảnh: Internet

Áp dụng ngay những hướng dẫn trên vào công đoạn rửa mặt mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, bạn sẽ nhanh chóng sở hữu làn da mịn màng, khỏe đẹp.