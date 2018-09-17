10 phương pháp loại bỏ nếp nhăn trên từng vùng da giúp phụ nữ trung niên trẻ ra vài tuổi

Chăm sóc da 17/09/2018 10:20

Brightside vừa đăng tải 10 phương pháp tự nhiên làm giảm các dấu hiệu lão hóa, loại bỏ nếp nhăn, quầng thâm giúp da mặt căng mịn, trẻ hóa.

Nếp nhăn, bọng mắt hay quầng thâm là một số dấu hiệu phổ biến của quá trình lão hóa, chăm sóc da sai cách và lối sống không lành mạnh. 

Mặc dù không thể đảo ngược lão hóa nhưng chúng ta có thể trì hoãn sự xuất hiện của các dấu hiệu như nếp nhăn, bọng mắt, quầng thâm... Bên cạnh rất nhiều loại kem dưỡng và chất bổ sung có sẵn trên thị trường, có một số liệu pháp tự nhiên giúp bạn chống lại quá trình lão hóa hiệu quả. 

Dưới đây là 10 cách sử dụng nguyên liệu tự nhiên để kéo căng, ngăn ngừa nếp nhăn trên từng vùng da giúp khuôn mặt trẻ hóa hiệu quả.

Loại bỏ nếp nhăn trên da mặt

Lòng trắng trứng

10 phương pháp loại bỏ nếp nhăn trên từng vùng da giúp phụ nữ trung niên trẻ ra vài tuổi - Ảnh 1

Lấy một ít lòng trắng trứng rồi đánh tơi chúng trong chiếc bát nhỏ. Rửa sạch da mặt, thoa trứng vừa làm lên thật đều, mát xa nhẹ nhàng và đợi khô trong ít nhất 15 phút. Sau đó, rửa sạch bằng nước ấm. Vitamin A và vitamin B giúp giảm, loại bỏ dần nếp nhăn trong thời gian ngắn giúp da mặt trở nên tươi tắn, mịn màng hơn - Ảnh: Brightside

Chăm dùng dầu ô liu

10 phương pháp loại bỏ nếp nhăn trên từng vùng da giúp phụ nữ trung niên trẻ ra vài tuổi - Ảnh 2

Dầu ô liu giữ làn da mềm mại và dẻo dai. Trước khi đi ngủ, hãy mát xa mặt nhẹ nhàng bằng một vài giọt dầu ô liu, sau đó làm sạch bằng khăn mềm. Bạn sẽ thức dậy với làn da mịn màng và khỏe mạnh ngay vào sáng hôm sau - Ảnh: Brightside

Nước cốt chanh

10 phương pháp loại bỏ nếp nhăn trên từng vùng da giúp phụ nữ trung niên trẻ ra vài tuổi - Ảnh 3

Xoa bóp nước cốt chanh nhẹ nhàng trên vùng da xuất hiện nếp nhăn trước khi đi ngủ. Axit tự nhiên, vitamin C trong loại quả này làm giảm sự xuất hiện của nếp nhăn, đồng thời giúp làn da sáng hơn - Ảnh: Brightside

Hoa quả và rau

10 phương pháp loại bỏ nếp nhăn trên từng vùng da giúp phụ nữ trung niên trẻ ra vài tuổi - Ảnh 4

Trái cây tươi và rau quả chứa đầy dưỡng chất, trong đó có vitamin A và D có khả năng phục hồi vẻ trắng mịn của làn da, đồng thời trẻ hóa hiệu nghiệm - Ảnh: Brightside

Loại bỏ bọng mắt, quầng thâm

Túi lọc trà

10 phương pháp loại bỏ nếp nhăn trên từng vùng da giúp phụ nữ trung niên trẻ ra vài tuổi - Ảnh 5

Trà chứa tannin tự nhiên có tác dụng tốt trên làn da đang lão hóa. Ngoài ra, đây còn là phương pháp giảm sưng mắt, quầng thâm hiệu quả. Ngâm 2 túi trà vào nước ấm, sau đó làm lạnh chúng trong vài phút rồi đặt lên hai mắt trong 5 phút. Ngay sau khi thực hiện, bạn sẽ cảm nhận được hiệu quả - Ảnh: Brightside

Bơ chín

10 phương pháp loại bỏ nếp nhăn trên từng vùng da giúp phụ nữ trung niên trẻ ra vài tuổi - Ảnh 6

Mệt mỏi thường gây ra quầng thâm dưới mắt, để làm chúng biến mất nhanh chóng, hãy đắp bơ chín quanh mắt mỗi tối. Ngoài ra, dầu hạnh nhân và sữa cũng là phương pháp tuyệt vời - Ảnh: Brightside

Dưa leo

10 phương pháp loại bỏ nếp nhăn trên từng vùng da giúp phụ nữ trung niên trẻ ra vài tuổi - Ảnh 7

Nếu mắt nổi vân đỏ và sưng húp, hãy dùng 2 lát dưa leo lạnh đắp trực tiếp lên, nằm nằm trong 30 phút, vấn đề sẽ được giải quyết ngay - Ảnh: Brightside

Mát xa bằng muỗng

10 phương pháp loại bỏ nếp nhăn trên từng vùng da giúp phụ nữ trung niên trẻ ra vài tuổi - Ảnh 8

Lấy 2 chiếc muỗng kim loại cho vào tủ lạnh khoảng 10 - 15 phút. Sau đó, hãy đặt chúng lên mí mắt trong 30 đến 60 giây. Độ lạnh của kim loại sẽ đánh bay vẻ mệt mỏi của đôi mắt làm bạn cảm thấy sảng khoái hơn - Ảnh: Brightside

Loại bỏ nếp nhăn quanh miệng

Dưa leo và lòng trắng trứng

10 phương pháp loại bỏ nếp nhăn trên từng vùng da giúp phụ nữ trung niên trẻ ra vài tuổi - Ảnh 9

Ép nước của nửa quả dưa leo cho ra chiếc bát cùng 1 muỗng canh lòng trắng trứng và khuấy đều. Xoa hỗn hợp này lên mặt, đặc biệt là quanh miệng. Để yên trong 15 phút thì rửa sạch bằng nước - Ảnh: Brightside

Bắp cải 

10 phương pháp loại bỏ nếp nhăn trên từng vùng da giúp phụ nữ trung niên trẻ ra vài tuổi - Ảnh 10

Đặt một chút bắp cải tươi hoặc luộc chín lên vùng xuất hiện nếp nhăn trong 10 phút và sau đó rửa sạch. Ngoài ra, bổ sung cải bắp thường xuyên cũng là cách tốt để ngăn ngừa nếp nhăn vì đây là nguồn cung cấp dồi dào vitamin A cực kỳ tốt cho làn da - Ảnh: Brightside

Với 10 phương pháp loại bỏ nếp nhăn trên từng vùng da của khuôn mặt trên, bạn sẽ lấy lại làn da căng mịn và trẻ ra vài tuổi một cách tự nhiên.

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