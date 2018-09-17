10 phương pháp loại bỏ nếp nhăn trên từng vùng da giúp phụ nữ trung niên trẻ ra vài tuổi

Nếp nhăn, bọng mắt hay quầng thâm là một số dấu hiệu phổ biến của quá trình lão hóa, chăm sóc da sai cách và lối sống không lành mạnh.

Mặc dù không thể đảo ngược lão hóa nhưng chúng ta có thể trì hoãn sự xuất hiện của các dấu hiệu như nếp nhăn, bọng mắt, quầng thâm... Bên cạnh rất nhiều loại kem dưỡng và chất bổ sung có sẵn trên thị trường, có một số liệu pháp tự nhiên giúp bạn chống lại quá trình lão hóa hiệu quả.