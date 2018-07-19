Mỗi ngày chỉ cần rửa mặt theo 5 bước này 2 lần, da không bao giờ nổi mụn, lão hóa hay sạm đen dù không xài nhiều mỹ phẩm

Để sở hữu làn da trẻ trung, khỏe mạnh và sạch sẽ, bạn cần có thói quen rửa mặt tốt, đúng và đủ. Vì nếu bụi bẩn, độc tố, cặn bã vẫn còn tồn đọng trong lỗ chân lông, làn da sẽ mắc phải vô số vấn đề như mụn, viêm, mẩn ngứa, lão hóa nhanh...

Tất cả chúng ta đều rửa mặt mỗi buổi sáng bởi vì đây là việc mọi người cần làm để bắt đầu một ngày mới. Nhưng bạn có thực sự chú ý đến thói quen này không? Trên thực tế, chỉ có khoảng 2 - 3 người trong 10 người chú tâm đến công đoạn nhỏ nhưng quan trọng này.

Mỗi ngày, khuôn mặt tiếp xúc với không khí ô nhiễm, khói bụi, mồ hôi, cộng thêm dầu nhờn tiết ra. Vì vậy, rửa mặt sẽ loại hoàn toàn các tác nhân ấy giúp bảo vệ, duy trì sức khỏe cho làn da. Rửa mặt sẽ giúp làn da của bạn trông tươi mới, sạch sẽ và dẻo dai.

Ngược lại, nếu hoàn thành tốt công đoạn làm sạch làn da này, bạn sẽ nhận về 6 lợi ích tuyệt vời sau đây.

Nếu trang điểm mỗi ngày, bạn cần phải tẩy trang thật kỹ trước khi đi ngủ. Có thể sử dụng bất kỳ loại rửa mặt nào phù hợp với loại da của bạn.

Duy trì độ pH trên da

Làm sạch da đều đặn và đúng cách sẽ giúp duy trì độ pH giúp da mềm mại, dẻo dai và trẻ trung. Ngoài ra, rửa mặt mỗi ngày với loại sữa phù hợp, dưỡng chất trong chúng còn góp phần nuôi dưỡng làn da, đặc biệt là các sản phẩm chiết xuất từ nguyên liệu tự nhiên.

Rửa mặt, làm sạch đúng cách, chỉ số pH, độ ẩm sẽ được cân bằng - Ảnh: Internet

Tẩy tế bào chết

Rửa mặt không chỉ giúp da sạch sẽ, loại bỏ dầu và bụi bẩn ra khỏi da mà còn quét sạch các tế bào khô, chết. Điều này giúp tế bào mới tăng cường sản sinh phục hồi làn da tươi mới. Khuôn mặt của bạn sẽ trở nên mịn màng, trắng hồng rạng rỡ.

Kích thích lưu thông máu

Rửa kết hợp với mát xa mặt bằng các loại gel, tinh dầu giúp tăng lưu lượng máu lên mặt giúp da trắng hồng tự nhiên. Vì vậy, mỗi buổi sáng, hãy dành ra thêm 2 - 3 phút để mát xa da mặt kèm theo việc làm sạch.

Giúp làn da tươi trẻ

Loại bỏ tế bào chết kích thích các tế bào da mới sản sinh, làn da sẽ trông tươi trẻ, hồng hào hơn. Đặc biệt, điều này còn ngăn chặn các dấu hiệu lão hóa hiệu quả.

Làm sạch, rửa mặt 2 lần mỗi ngày đúng cách sẽ đẩy lùi quá trình lão hóa - Ảnh: Internet

Hỗ trợ dưỡng chất thẩm thấu

Nếu muốn kem chống lão hóa và các sản phẩm khác thẩm thấu tốt hơn, bạn nên làm sạch làn da mỗi tối. Làn da sạch sẽ sẽ hấp thụ được lượng dưỡng chất hơn rất nhiều. Vì vậy, mỗi ngày bạn phải làm sạch khuôn mặt 2 lần vào buổi sáng và tối.

5 bước rửa mặt đúng cách

Bước 1: Rửa sach da tay trước. Sau đó, loại bỏ hoàn toàn lớp trang điểm bằng sản phẩm chuyên dụng.

Bước 2: Hãy rửa mặt bằng nước ấm, tốt nhất là ở khoảng từ 37 - 40 độ C. Điều này sẽ giúp giữ cho làn da ngậm nước.

Bước 3: Tẩy tế bào chết, nhưng đừng lạm dụng mà chỉ thực hiện khoảng 2 lần mỗi tuần.

Bước 4: Sử dụng sữa rửa mặt dạng dịu nhẹ để làm sạch một lần nữa.

Bước 5: Thoa toner, dung dịch cân bằng ẩm.

Rửa mặt phải đúng cách, đúng quy trình thì hiệu quả đạt được mới cao - Ảnh: Internet

Ngoài ra, làm sạch da mặt còn giúp duy trì kích thước của lỗ chân lông, đồng thời hạn chế sản xuất dầu nhờn bằng cách cân bằng độ ẩm.

Với những lợi ích tuyệt vời trên, từ hôm nay, bạn nên áp dụng ngay 5 bước rửa mặt đúng cách trên để sở hữu làn da mềm mịn, trắng hồng rạng rỡ.