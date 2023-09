Để ngăn ngừa dấu hiệu lão hóa, duy trì làn da tươi trẻ tuổi 20, hãy bổ sung loại chất này mỗi ngày

Một số chất chống oxy hóa phổ biến mà chúng ta tiêu thụ thông qua chế độ ăn uống là vitamin C, E, β-carotene, lycopene, lutein và zeaxanthin. Những thành phần hoạt tính sinh học này tương tác với các loại hóa chất phản ứng có hại được gọi là các gốc tự do, từ đó ngăn ngừa tác hại của chúng. Các gốc tự do này chính là kết quả của quá trình thoái hóa tế bào, gây ra các dấu hiệu như nếp nhăn, chảy xệ.

Không chỉ ngăn ngừa lão hóa da, chất chống oxy hóa còn tốt cho gan, tim mạch - Ảnh: Internet

Tác dụng của chất chống oxy hóa

Giống như các cơ quan khác, da liên tục tạo ra các gốc tự do như peroxit, superoxit và oxy đơn. Điều này xảy ra vì các hoạt động trao đổi chất và thói quen tiếp xúc với tia UV của ánh sáng mặt trời. Những gốc tự do cần phải được loại bỏ khỏi cơ thể của bạn, vì chúng có tính phản ứng cao gây tổn thương tế bào, đẩy nhanh lão hóa, gây ung thư (u ác tính), viêm, hắc sắc tố và mụn trứng cá.