Để ngăn ngừa dấu hiệu lão hóa, duy trì làn da tươi trẻ tuổi 20, hãy bổ sung loại chất này mỗi ngày

Chăm sóc da 08/09/2018 10:37

Hiểu rõ về lợi ích cũng như cách bổ sung chất chống oxy hóa mỗi ngày, bạn sẽ đạt được hiệu quả tối ưu trong việc đẩy lùi lão hóa, duy trì làn da tươi trẻ.

Chất chống oxy hóa bao gồm vitamin, enzyme, khoáng chất... cực kỳ tốt trong việc ngăn ngừa quá trình lão hóa, ức chế sự xuất hiện của các dấu hiệu tuổi tác. Nhờ đó, duy trì làn da căng mịn, hồng hào và tràn đầy sức sống.

Chất chống oxy hóa là gì?

Chống oxy hóa là các chất tự nhiên hoặc nhân tạo có thể ngăn ngừa hoặc trì hoãn một số loại tổn thương đến tế bào. Rau và hoa quả là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa tuyệt vời. Chế độ ăn uống bao gồm loại chất này tăng cường khả năng miễn dịch và tăng tuổi thọ.

Một số chất chống oxy hóa phổ biến mà chúng ta tiêu thụ thông qua chế độ ăn uống là vitamin C, E, β-carotene, lycopene, lutein và zeaxanthin. Những thành phần hoạt tính sinh học này tương tác với các loại hóa chất phản ứng có hại được gọi là các gốc tự do, từ đó ngăn ngừa tác hại của chúng. Các gốc tự do này chính là kết quả của quá trình thoái hóa tế bào, gây ra các dấu hiệu như nếp nhăn, chảy xệ.

Để ngăn ngừa dấu hiệu lão hóa, duy trì làn da tươi trẻ tuổi 20, hãy bổ sung loại chất này mỗi ngày - Ảnh 1
Không chỉ ngăn ngừa lão hóa da, chất chống oxy hóa còn tốt cho gan, tim mạch - Ảnh: Internet

Tác dụng của chất chống oxy hóa

Giống như các cơ quan khác, da liên tục tạo ra các gốc tự do như peroxit, superoxit và oxy đơn. Điều này xảy ra vì các hoạt động trao đổi chất và thói quen tiếp xúc với tia UV của ánh sáng mặt trời. Những gốc tự do cần phải được loại bỏ khỏi cơ thể của bạn, vì chúng có tính phản ứng cao gây tổn thương tế bào, đẩy nhanh lão hóa, gây ung thư (u ác tính), viêm, hắc sắc tố và mụn trứng cá.

Cơ thể tạo ra các enzym để chống lại quá trình oxy hóa, đây là quá trình sản sinh các gốc tự do. Nhưng bằng cách bổ sung chất chống oxy hóa thông qua chế độ ăn uống, bạn có thể sở hữu, duy trì làn da trẻ trung, trắng hồng và rạng rỡ.

Để ngăn ngừa dấu hiệu lão hóa, duy trì làn da tươi trẻ tuổi 20, hãy bổ sung loại chất này mỗi ngày - Ảnh 2
Chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa lão hóa, duy trì làn da tươi trẻ - Ảnh: Internet

Cách bổ sung chất chống oxy hóa

Thiên nhiên cho chúng ta vô vàn loại thực phẩm chứa chất chống oxy hóa. Do đó, chế độ ăn hàng ngày về cơ bản bao gồm các loại trái cây, rau sống, các loại thịt hoàn toàn có thể cung cấp đầy đủ chất chống oxy hóa. Ngược lại, thức ăn đã qua chế biến, chiên rán, dầu mỡ hầu như không có bất kỳ chất chống oxy hóa nào.

Điều này đòi hỏi bạn phải chuyển sang ăn uống lành mạnh gồm rau xanh, trái cây, thịt cá béo, thịt nạc, các loại đậu, sữa lên men... Các chất chống oxy hóa mạnh mẽ trong nhóm thực phẩm kể trên sẽ duy trì cho bạn nhan sắc tươi trẻ, tràn đầy sức sống.

Để ngăn ngừa dấu hiệu lão hóa, duy trì làn da tươi trẻ tuổi 20, hãy bổ sung loại chất này mỗi ngày - Ảnh 3
Không có gì tốt hơn việc bổ sung chất chống oxy hóa thông qua chế độ dinh dưỡng hàng ngày - Ảnh: Internet

Sau khi đã hiểu hết tường tận về tác dụng, cũng như cách bổ sung chất chống oxy hóa thông qua chế độ ăn uống hàng ngày, bạn nên thay đổi chế độ dinh dưỡng ngay để luôn sở hữu làn da căng mịn, hồng hào và trẻ lâu.

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