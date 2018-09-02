3 thời điểm uống nước trà xanh tốt nhất để giảm cân, ngăn ngừa lão hóa giúp phụ nữ đẹp bất chấp tuổi tác

Làm đẹp cùng chuyên gia 02/09/2018 13:37

Nếu uống trà xanh đúng cách, đúng thời điểm, bạn sẽ sở hữu vóc dáng thon gọn cùng làn da tươi trẻ vô cùng dễ dàng.

Theo Boldsky, trà xanh mang đến vô vàn lợi ích cho sức khỏe, vóc dáng và làn da của phái đẹp. Đây cũng là thức uống phổ biến đối với mọi người, mọi lứa tuổi. Tuy nhiên, để đạt được hầu hết các tác dụng tuyệt vời từ loại nước này, bạn nên uống chúng vào những thời điểm phù hợp.

Tại sao nên uống trà xanh thường xuyên?

Không giống như các loại trà khác, trà xanh không bị oxy hóa. Loại thảo mộc này có đặc tính giảm cholesterol xấu và chất béo trung tính trong cơ thể một cách vượt trội.

Loại nước uống này cũng chứa các chất chống oxy hóa như flavonoid, polyphenol làm tăng khả năng miễn dịch, chống cảm lạnh, cảm cúm. Bên cạnh đó, những chất chống oxy hóa này cũng tốt cho làn da và mái tóc của mọi người.

Dưới đây là những thời điểm uống trà xanh tốt nhất đối với sức khỏe, làn da lẫn vóc dáng, bạn nên tham khảo ngay để đạt được hiệu quả tối đa.

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Nước trà xanh cực kỳ tốt đối với người đang giảm cân, bị máu nhiễm mỡ, thừa cholesterol - Ảnh: Internet

Không uống trà xanh vào sáng sớm

Uống trà xanh khi dạ dày rỗng vào buổi sáng có thể mang đến nhiều tác hại đối với gan vì hàm lượng caffeine cao.

Một nghiên cho thấy, việc uống loại nước này khi dạ dày trống rỗng gây ra tác dụng phụ trên gan. Vì trà xanh có chứa các hợp chất gọi chứa nồng độ catechin cao.

Nên uống trà xanh vào buổi sáng khoảng 10 đến 11 giờ hoặc vào đầu buổi tối. Uống vào thời gian này sẽ thúc đẩy sự trao đổi chất, tăng hiệu quả giảm cân.

3 thời điểm uống nước trà xanh tốt nhất để giảm cân, ngăn ngừa lão hóa giúp phụ nữ đẹp bất chấp tuổi tác - Ảnh 2
Nước trà xanh giàu chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa lão hóa da, ngăn chặn tích trữ chất béo. Tuy nhiên bạn không được uống loại nước này vào lúc sáng sớm - Ảnh: Internet

Uống trà xanh trước và sau các bữa ăn

Bạn có thể uống một ly trà xanh trước và sau các bữa ăn, tốt nhất là hai giờ trước hoặc sau khi ăn để tối đa hóa lượng chất dinh dưỡng, tăng hấp thu sắt.

Nếu bạn là một bệnh nhân thiếu máu, tránh uống trà xanh trong lúc ăn. Theo nghiên cứu, các catechin chống oxy hóa hiện diện trong trà xanh ức chế sự tiêu hóa và hấp thu sắt từ thực phẩm nếu bạn uống chúng cùng lúc ăn.

Uống trà xanh trước khi tập luyện

Trước khi tập luyện, uống trà xanh có thể giúp đốt cháy nhiều chất béo hơn vì bổ sung caffeine. Loại chất này tăng cường năng lượng giúp bạn tập thể dục trong một thời gian dài hơn, từ đó tiêu hao nhiều calo hơn.

3 thời điểm uống nước trà xanh tốt nhất để giảm cân, ngăn ngừa lão hóa giúp phụ nữ đẹp bất chấp tuổi tác - Ảnh 3
Nước trà xanh cực kỳ tốt nếu uống trước khi tập luyện vì chứa caffein - Ảnh: Internet

Uống trà xanh 2 giờ trước khi đi ngủ

Uống trà xanh quá gần giờ đi ngủ sẽ khiến bạn bồn chồn, khó ngủ yên giấc. Đó là bởi vì loại nước này chứa caffein, một chất kích thích làm gián đoạn giấc ngủ vào ban đêm. Trà xanh cũng chứa một axit amin gọi là L-Theanine khiến bạn tỉnh táo và tập trung tốt hơn, đó là lý do tại sao bạn không nên uống trà xanh trước giờ đi ngủ quá gần.

Tuy nhiên, dùng trà xanh vừa phải trước khi đi ngủ từ 2 đến 3 giờ đồng hồ sẽ giúp quá trình trao đổi chất tăng tốc, đào thải và chuyển hóa được nhiều độc tố, chất béo hơn.

Nên uống bao nhiêu trà xanh mỗi ngày?

Theo Trung tâm Y tế của Đại học Maryland, một người trưởng thành mỗi ngày có thể uống 2 - 3 ly nước trà xanh hoặc 100 đến 750 mg chiết xuất trà xanh mỗi ngày. Nếu tiêu thụ quá mức, loại nước này sẽ gây ra một số vấn đề về sức khỏe.

Sau khi đã hiểu rõ thời điểm nên và không nên uống trà xanh trong ngày, chắc chắn bạn sẽ có kế hoạch cực kỳ đúng đắn và giảm cân nhanh chóng, cũng như sở hữu làn da tươi trẻ lâu dài.

Nấu nước lá trà xanh để rửa mặt 2 lần mỗi ngày, da bật tông trắng mịn như bông bưởi mà chẳng cần mỹ phẩm

Nấu nước lá trà xanh để rửa mặt 2 lần mỗi ngày, da bật tông trắng mịn như bông bưởi mà chẳng cần mỹ phẩm

Lá trà xanh mang đến vô vàn tác dụng tuyệt vời cho làn da, chỉ cần bạn đun chúng với nước để rửa mặt mỗi ngày, hiệu quả mang đến đã cực kỳ cao.

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