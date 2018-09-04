6 bài tập ngăn ngừa lão hóa, cải thiện sức khỏe giúp phụ nữ trung niên sở hữu nhan sắc cùng cơ thể tươi trẻ

Tập luyện 6 động tác sau đây từ Brightside mỗi ngày là phương pháp ngăn ngừa lão hóa hiệu quả, đơn giản ngay tại nhà.
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Bài tập gồm 6 động tác này có nguồn gốc từ môn Khí công, bộ môn kết hợp các bài tập thể chất và thiền định rất đặc biệt của Trung Quốc.
Mantak Chia, Đạo sư Khí công nổi tiếng cho biết, thực hành thường xuyên các động tác này không chỉ cải thiện sức khỏe thể chất, tinh thần mà còn kéo dài tuổi trẻ, ngăn ngừa lão hóa vượt trội.
Thở
Việc hít thở bằng một kỹ thuật đặc biệt sẽ cải thiện sức khỏe, ngăn ngừa lão hóa, làm tinh thần cân bằng, thoải mái.
Đầu tiên, hít vào từ từ bằng mũi và giữ trong vòng 2 - 3 giây. Tiếp đó, hít vào một lần nữa để lấp đầy phổi một cách tối đa, giữ trong 1 - 2 giây và thở ra bằng miệng. Thở theo hơi dài và chậm rãi.
Kỹ thuật hô hấp này sẽ cân bằng toàn bộ cơ thể, làm chậm quá trình lão hóa đáng kể.
Làm nóng cơ thể
Trong Khí công, làm nóng cơ thể đặc biệt quan trọng, đồng thời là công đoạn không thể thiếu trước khi bắt đầu thực hành các bài tập cường độ cao hơn.
Đầu tiên, bạn cần phải giữ toàn bộ cơ thể trong trạng thái thư giãn, tinh thần thoải mái. Sau đó, hơi hạ đầu gối, cố gắng đặt hết trọng lượng cơ thể đều lên cả hai chân. Bắt đầu vung cánh tay về phía trước, thả rơi tự do ra phía sau, thực hiện khoảng 1 - 2 phút. Sau đó, chuyển hướng từ trái sang phải.
Động tác cải thiện thận và lưng
Bài tập này giúp tăng cường sức khỏe, kích thích chức năng thận và cải thiện cột sống lưng hiệu quả.
Bắt đầu với tư thế đứng thẳng, khép hai bàn chân vào nhau hoặc dang rộng bằng vai. Lưu ý, tách ngón chân ra.
Tiếp đó, từ từ cúi người về phía trước, không uốn cong đầu gối, đến khi hai tay chạm đất thì dừng lai. Lúc này, hướng mắt nhìn lên trên sao cho vùng thắt lưng có cảm giác bị kéo căng. Giữ yên vị trí này trong 10 giây, sau đó từ từ quay trở về từ thế ban đầu, lặp lại tương tự 6 lần.
Động tác cải thiện tư thế, thị giác
Đứng thẳng, hai tay đặt thoải mái, duy trì hơi thở đều đặn. Từ từ ngửa đầu ra sau, hướng mắt lên cao, giữ tư thế này trong 15 giây và hít thở sâu. Sau đó, quay về tư thế ban đầu. Lặp lại 6 lần, bạn có thể thực hiện động tác này vài lần trong ngày.
Động tác giảm căng thẳng
Đứng thẳng lưng trên mặt phẳng, hai chân dang rộng bằng vai. Nâng hai tay lên ngang ngực, đầu gối hơi khụy. Tiếp đó, xoay lòng bàn tay ra trước, di chuyển hai tay theo chiều ngang từ trái sang phải rồi ngược lại. Lặp lại khoảng 6 lần, nhớ duy trì hơi thở nhịp nhàng.
Động tác vươn vai
Đứng thẳng, hai chân khép sát nhau, hai tay nắm lại đặt phía trước. Tiếp đó, hít vào và từ từ giơ hai tay lên khỏi đầu với lòng bàn tay hướng lên trên. Đồng thời, nhón chân lên sao cho toàn bộ trọng lượng dồn lên các đầu ngón chân. Thở ra, từ từ hạ tay xuống và quay về tư thế ban đầu. Bạn nên lặp lại động tác 6 lần.
Kiên trì dành ra khoảng 10 phút mỗi ngày để thực hành 6 động tác trong Khí công này, bạn không chỉ ngăn ngừa lão hóa, cải thiện tình trạng sức khỏe và các cơ quan bên trong cơ thể mà còn duy trì tinh thần thoải mái, thư giãn.