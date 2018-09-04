6 bài tập ngăn ngừa lão hóa, cải thiện sức khỏe giúp phụ nữ trung niên sở hữu nhan sắc cùng cơ thể tươi trẻ

Mantak Chia, Đạo sư Khí công nổi tiếng cho biết, thực hành thường xuyên các động tác này không chỉ cải thiện sức khỏe thể chất, tinh thần mà còn kéo dài tuổi trẻ, ngăn ngừa lão hóa vượt trội.

Bài tập gồm 6 động tác này có nguồn gốc từ môn Khí công, bộ môn kết hợp các bài tập thể chất và thiền định rất đặc biệt của Trung Quốc.

Đầu tiên, hít vào từ từ bằng mũi và giữ trong vòng 2 - 3 giây. Tiếp đó, hít vào một lần nữa để lấp đầy phổi một cách tối đa, giữ trong 1 - 2 giây và thở ra bằng miệng. Thở theo hơi dài và chậm rãi.

Việc hít thở bằng một kỹ thuật đặc biệt sẽ cải thiện sức khỏe, ngăn ngừa lão hóa, làm tinh thần cân bằng, thoải mái.

Kỹ thuật hô hấp này sẽ cân bằng toàn bộ cơ thể, làm chậm quá trình lão hóa đáng kể.

Hít thở với một kỹ thuật đặc biệt, chẳng hạn như cách trong tập luyện Khí công này, bạn sẽ cân bằng cơ thể, ngăn ngừa lão hóa hữu hiệu - Ảnh: Internet

Làm nóng cơ thể

Trong Khí công, làm nóng cơ thể đặc biệt quan trọng, đồng thời là công đoạn không thể thiếu trước khi bắt đầu thực hành các bài tập cường độ cao hơn.

Đầu tiên, bạn cần phải giữ toàn bộ cơ thể trong trạng thái thư giãn, tinh thần thoải mái. Sau đó, hơi hạ đầu gối, cố gắng đặt hết trọng lượng cơ thể đều lên cả hai chân. Bắt đầu vung cánh tay về phía trước, thả rơi tự do ra phía sau, thực hiện khoảng 1 - 2 phút. Sau đó, chuyển hướng từ trái sang phải.

Bài tập làm nóng cơ thể trong Khí công hỗ trợ tăng tuần hoàn máu, kết hợp cùng hơi thở nhịp nhàng giúp ngăn ngừa thoái hóa tế bào hiệu quả - Ảnh: Brightside

Động tác cải thiện thận và lưng

Bài tập này giúp tăng cường sức khỏe, kích thích chức năng thận và cải thiện cột sống lưng hiệu quả.

Bắt đầu với tư thế đứng thẳng, khép hai bàn chân vào nhau hoặc dang rộng bằng vai. Lưu ý, tách ngón chân ra.

Tiếp đó, từ từ cúi người về phía trước, không uốn cong đầu gối, đến khi hai tay chạm đất thì dừng lai. Lúc này, hướng mắt nhìn lên trên sao cho vùng thắt lưng có cảm giác bị kéo căng. Giữ yên vị trí này trong 10 giây, sau đó từ từ quay trở về từ thế ban đầu, lặp lại tương tự 6 lần.

Động tác ngăn ngừa thoái hóa cột sống, cải thiện hoạt động thận - Ảnh: Brightside

Động tác cải thiện tư thế, thị giác

Đứng thẳng, hai tay đặt thoải mái, duy trì hơi thở đều đặn. Từ từ ngửa đầu ra sau, hướng mắt lên cao, giữ tư thế này trong 15 giây và hít thở sâu. Sau đó, quay về tư thế ban đầu. Lặp lại 6 lần, bạn có thể thực hiện động tác này vài lần trong ngày.

Bài tập này điều chỉnh tư thế, tăng cường thị giác và cải thiện quá trình lưu thông máu giúp ngăn ngừa lão hóa, duy trì sự tươi trẻ của tế bào - Ảnh: Brightside

Động tác giảm căng thẳng

Đứng thẳng lưng trên mặt phẳng, hai chân dang rộng bằng vai. Nâng hai tay lên ngang ngực, đầu gối hơi khụy. Tiếp đó, xoay lòng bàn tay ra trước, di chuyển hai tay theo chiều ngang từ trái sang phải rồi ngược lại. Lặp lại khoảng 6 lần, nhớ duy trì hơi thở nhịp nhàng.

Động tác này giúp giảm thiểu căng thẳng, cân bằng toàn bộ cơ thể - Ảnh: Brightside

Động tác vươn vai

Đứng thẳng, hai chân khép sát nhau, hai tay nắm lại đặt phía trước. Tiếp đó, hít vào và từ từ giơ hai tay lên khỏi đầu với lòng bàn tay hướng lên trên. Đồng thời, nhón chân lên sao cho toàn bộ trọng lượng dồn lên các đầu ngón chân. Thở ra, từ từ hạ tay xuống và quay về tư thế ban đầu. Bạn nên lặp lại động tác 6 lần.

Động tác vươn vai làm tăng khả năng phổi, cung cấp cho cơ thể năng lượng, cải thiện chức năng của gan, thận, dạ dày và ruột - Ảnh: Brightside

Kiên trì dành ra khoảng 10 phút mỗi ngày để thực hành 6 động tác trong Khí công này, bạn không chỉ ngăn ngừa lão hóa, cải thiện tình trạng sức khỏe và các cơ quan bên trong cơ thể mà còn duy trì tinh thần thoải mái, thư giãn.