Muốn sở hữu làn da trắng mướt như gái Hàn, tươi trẻ như gái Nhật, hãy thực hiện 7 bài tập yoga cho khuôn mặt này mỗi ngày

Dưới đây là 7 bài tập yoga cho khuôn mặt đơn giản, bạn có thể tự tập tại nhà.

Tập yoga cho khuôn mặt luôn là phương pháp trẻ hóa da mặt, kéo căng nếp nhăn, chống lão hóa được phần đông phụ nữ ưa chuộng vì dễ thực hiện nhưng hiệu quả mang đến cao.

Đầu tiên là vùng trán với chuyển động W, thẳng đứng. Tiếp đó, đặt hai bàn tay xoa bóp phần đầu. Di chuyển ngón tay theo chuyển động tròn sang má và cằm. Thông thường, mỗi lần mát xa có thể mất đến 3 - 5 phút.

Bạn có thể xoa bóp khuôn mặt theo những chuyển động đơn giản ngay tại nhà nếu không có khả năng đến các spa chuyên nghiệp. Mát xa mặt sẽ nâng cao, săn chắc các cơ trên khuôn mặt. Chúng cải thiện tuần hoàn máu, tăng liên kết của tế bào ở các cơ, từ đó giúp kéo căng các nếp nhăn.

Rửa tay và mặt trước khi mát xa.

2. Mát xa bằng khăn bông

Với chiếc khăn ấm và vài bài tập đơn giản, da mặt sẽ luôn săn chắc - Ảnh: Internet

Mát xa mặt bằng khăn là phương pháp giúp nâng cơ khuôn mặt cực kỳ hiệu quả. Để thực hiện bạn cần khăn tắm, nước lạnh.

Gấp khăn làm đôi và làm ướt nó trong nước lạnh, vắt đến khi còn hơi ẩm. Sau đó, dùng khăn nhẹ nhàng vỗ vào cằm, từng vùng da mặt. Thực hiện 10 lần, sau đó làm điều tương tự với chiếc khăn ấm.

3. Bảng chữ cái

Bài tập yoga này sẽ làm xóa mờ các nếp nhăn, vết sạm hai bên khóe miệng hiệu quả - Ảnh: Brightside

Để tăng cường cơ mặt, xóa mờ các nếp nhăn hai bên khóe miệng, bạn có thể đọc bảng chữ cái. Ví dụ, những âm thanh đơn giản như X và O, nhớ đọc rõ âm, mở khẩu hình thật rõ ràng. Bằng cách phát âm trong vài phút mỗi ngày, da mặt sẽ săn chắc sau thời gian ngắn.

4. Di chuyển cơ mặt

Bài tập yoga này di chuyển toàn bộ cơ mặt, nhờ đó nếp nhăn bị xóa mờ hết sức nhanh chóng - Ảnh: Brightside

Bài tập này giúp di chuyển toàn bộ cơ mặt, nhưng quan trọng nhất là khóe mắt, cằm và cổ vì đây là nơi bắt đầu chảy xệ rất sớm.

Đứng trước gương, đặt tay phải lên khu vực thái dương trái, chú ý nên đặt các ngón tay ôm lấy khóe mắt và mép lông mày. Nhấn nhẹ và kéo da sang phải. Đầu cũng dần nghiêng sang phải, đến khi toàn bộ cơ bị kéo căng hết.

Giữ vững tư thế này, bắt đầu thè lưỡi theo hướng của đầu. Tiếp đó, vừa thở ra và kêu "ha" rồi quay trở về vị trí ban đầu. Lặp lại các thao tác tương tự ở phía đối diện.

5. Bài tập mắt và má

Bài tập yoga này vừa giảm nếp nhăn, ngăn lão hóa vừa tạo cảm giác thư giãn - Ảnh: Brightside

Hạ thấp mí mắt, nhắm lại trong 10 giây. Sau đó đặt tay lên mắt đang nhắm, ấn nhẹ và cố gắng di chuyển nhãn cầu theo chiều kim đồng hồ. Bài tập này có thể giúp bạn loại bỏ các nếp nhăn quanh mắt và mũi.

Tiếp theo thử phồng má lên, hít vào và giữ không khí trong miệng của bạn. Bắt đầu đưa khí từ má này sang má kia, lặp lại trong 10 giây. Bằng cách này, bạn có thể loại bỏ các nếp nhăn gần miệng, kéo căng má chảy xệ.

6. Mặt cười

Bài tập yoga này tạo cảm giác thư thái, tươi tắn và tràn đầy sức sống cho khuôn mặt - Ảnh: Brightside

Với những bài tập này, bạn có thể tận hưởng cảm giác vui nhộn, hoặc có thể tập cùng với bạn bè.

Mở rộng miệng, cố gắng mở rộng xương hàm và cằm. Tiếp đó, lè lưỡi ra, đồng thời nâng cao lông mày đến khi có thể, giữ nguyên vị trí này 3 - 5 giây thì quay về tư thế chuẩn bị.

7. Mặt chú hề

Bài tập yoga chú hề - Ảnh: Brightside

Bạn chỉ cần mỉm cười một cách "điên cuồng", miệng mở rộng hết cỡ. Sau đó, nhăn mũi và nâng cao lông mày trong vòng 10 giây. Tiếp đó ngừng cười, đồng thời hạ thấp cằm trong 5 giây rồi quay về tư thế ban đầu. Lặp lại bài tập này 3 lần.

Tập yoga cho khuôn mặt sẽ đạt được hiệu quả chống lão hóa cao hơn việc sử dụng các loại mặt nạ, kem dưỡng. Bằng cách tập luyện các động tác trên một cách chăm chỉ, chính xác, bạn sẽ nhận thấy một sự thay đổi mạnh mẽ của các nếp nhăn, bọng mắt, da chảy xệ.