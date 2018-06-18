5 bài tập yoga buổi sáng chỉ cần nằm trên giường: Người lười cỡ nào cũng giảm cân thành công

Sau đây là bài tập yoga gồm 5 động tác đơn giản, có thể thực hiện ngay trên giường nên mọi người đều áp dụng được.

Nếu muốn giảm cân nhanh chóng, đồng thời trẻ hóa cơ thể, thư giãn tinh thần, tập yoga mỗi buổi sáng là lựa chọn tuyệt vời nhất dành cho bạn.

Tập yoga vào buổi sáng, sau khi bạn thức dậy rất tốt cho tâm trí và cơ thể. Do đó, chỉ cần dành ra khoảng 10 đến 20 phút lúc sáng sớm để tập bộ môn này, sức khỏe sẽ dẻo dai, vóc dáng sẽ thon gọn vô cùng,

Yoga là bộ môn có nhiều động tác từ đơn giản đến phức tạp, trong đó có mốt số bài tập bạn có thể thực hành bất cứ nơi nào.

Bởi vì, khi tập yoga, cơ thể sẽ tăng cường chuyển hóa, trao đổi chất giúp trẻ hóa làn da, tăng cường thể lực, hỗ trợ giảm cân, tạo dựng cơ săn chắc. Tập luyện lúc sáng sớm sẽ làm tăng mức độ tập trung, cải thiện trí nhớ giúp ngày làm việc mới hiệu quả hơn rất nhiều.

Yoga còn giúp kéo giãn cơ bắp, giảm căng thẳng ở các khớp xương nhờ đó ngăn ngừa tình trạng thoái hóa sớm.

Bài tập yoga trên giường buổi sáng

Động tác 1:

Tư thế yoga thai nhi trong bụng mẹ hỗ trợ giảm cân, trẻ hóa cơ thể - Ảnh: Internet

Nằm yên trên giường, dang chân thẳng và để cơ thể thoải mái, hít thở đều đặn. Sau đó dần gập chân lên cao sao cho hai đầu gối đặt sát ngực, lúc này, hai tay nắm chặt vòng qua giữ chân lại. Thở đều đặn và ổn định, nâng cổ và đầu lên cao. Giữ yên tư thế này khoảng 30 giây thì quay về vị trí ban đầu.

Thực hiện tương tự khoảng 5 - 7 nhịp là hoàn thành.

Động tác 2:

Động tác yoga xoắn người này giúp giảm mỡ bụng hiệu quả - Ảnh: Internet

Nằm ngửa trên giường, sau đó gấp đầu gối lên cao, đồng thời xoay phần dưới cơ thể về phía bên trái tương tự như hình minh họa trên. Lúc này tay trái đặt lên đùi phải, tay phải đặt lên mặt phẳng ngang với tầm mắt. Đồng thời, mắt cũng hướng về phía tay phải. Giữ vững tư thế này, kéo căng cơ thể càng nhiều càng tốt, trong vòng 30 giây thì quay về tư thế ban đầu.

Lặp lại động tác tương tự với hướng còn lại.

Động tác 3:

Động tác yoga này giúp giảm mỡ quanh bắp chân, đùi và cánh tay rất nhanh - Ảnh: Internet

Ngồi trên giường với tư thế thoải mái và giữ thẳng lưng. Tiếp đó, đưa chân thẳng ra trước. Giữ hơi thở ổn định, hạ người lấy tay nắm chặt hai mũi bàn chân, dần dần nghiêng người ra phía sao đến khi tạo thành tư thế hình chữ V. Kéo căng cơ hai tay và hai chân, giữ yên, thở từng nhịp đều đặn khoảng 20 - 30 giây thì dừng lại.

Động tác 4:

Động tác yoga này tác động vào phần bụng giúp đốt cháy mỡ quanh vòng 2 nhanh chóng - Ảnh: Internet

Nằm ngửa trên giường, mắt nhắm lại, tinh thần thư giãn. Đưa hai tay lên cao, vòng qua đầu, đồng thời gập chân lên trên đặt bàn chân hai bên đùi như hình minh họa. Tiếp đó, dùng lực ở hông và ngực nâng phần giữa cơ thể lên cao hết mức có thể. Lưu ý, đầu, tay và hai chân vẫn áp sát giường. Giữ yên tư thế, hít thở đều đặn khoảng 30 giây thì dừng lại nghỉ ngơi.

Động tác 5:

Động tác yoga thư giãn mỗi buổi sáng - Ảnh: Internet

Nằm ngả lưng lên giường, nhắm mắt lại, giữ hơi thở nhịp nhàng, tinh thần thư giãn. Đặt hai bàn tay bên cạnh cơ thể ở vị trí thoải mái nhất. Hai chân dang rộng, đặt ở khoảng cách thoải mái nhất. Nằm yên như vậy nghỉ ngơi, thư giãn khoảng 2 - 3 phút.

Bắt đầu mỗi ngày mới với bài tập yoga này, sau khoảng thời gian ngắn kiên trì, bạn sẽ cảm thấy tinh thần thư thái, thoải mái và vóc dáng cũng trở nên thon gọn, săn chắc trông thấy.