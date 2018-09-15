Thời khóa biểu làm đẹp giúp da mặt căng bóng, trắng bóc, không khuyết điểm trong 7 ngày

Dưới đây là các công thức mặt nạ chăm sóc làn da suốt 7 ngày cực kỳ phù hợp với phụ nữ bận rộn.
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Bạn không thể sở hữu làn da hoàn hảo chỉ bằng cách chăm sóc cẩu thả theo hứng thú. Theo đó, điều trị đúng cách và nuông chiều thường xuyên là cần thiết giúp làn da trông hoàn hảo mà chẳng cần tốn kém đến spa hay dùng mỹ phẩm đắt tiền.
Boldsky đã đưa ra 7 công thức mặt nạ chăm sóc da cho từng ngày trong tuần, việc bạn cần làm chỉ là áp dụng theo và tận hưởng thành quả sau đó.
Thứ hai - Yến mạch
Thành phần:
- 2 - 3 muỗng canh bột yến mạch
- Mật ong và nước ấm
Cách làm:
Trộn bột yến mạch để tạo thành bột mịn cùng với mật ong và nước ấm. Thoa đều chúng lên khuôn mặt đã được vệ sinh sạch sẽ, để trong khoảng 30 phút. Sau đó, rửa sạch bằng nước mát.
Thứ ba - Sữa chua
Thành phần:
- 2-3 muỗng canh sữa chua
Cách làm:
Điều này sẽ giúp loại bỏ dầu dư thừa làm cho làn da trông tươi tắn và trắng mịn hơn. Bạn chỉ cần lấy một ít sữa chua thoa lên mặt, đợi 15 - 20 phút rồi rửa sạch bằng nước mát là hoàn thành.
Thứ tư - Đất sét
Thành phần:
- 2 muỗng canh đất sét xanh
Cách làm:
Trộn đất sét màu xanh với một ít nước hoặc sữa tươi không đường để tạo ra hỗn hợp nhão mịn. Thoa đều chúng lên toàn bộ khuôn mặt. Để nguyên cho đến khi khô, khoảng 20 đến 30 phút. Sau đó rửa sạch với nước mát bằng các chuyển động tròn.
Thứ năm - Mật ong
Thành phần:
- 1 muỗng canh mật ong
- Vài giọt nước cốt chanh
Cách làm:
Trộn đều mật ong với vài giọt nước cốt chanh, thoa lên da và chờ khoảng 15 phút. Sau đó, rửa sạch bằng nước ấm và vỗ nhẹ. Cuối cùng, bạn có thể xoa bóp khuôn mặt nhẹ nhàng với kem dưỡng ẩm yêu thích.
Thứ sáu - Dưa leo
Thành phần:
- 1 quả dưa leo
- Sữa tươi
Cách làm:
Đầu tiên, gọt vỏ dưa chuột xay nhuyễn, đổ ra bát cùng một ít sữa tươi, trộn đều. Lấy bông mềm thoa hỗn hợp lên da mặt và để yên trong khoảng 20 phút rồi rửa sạch. Bạn có thể làm điều này trước khi đi ngủ.
Thứ bảy - Bơ chín
Thành phần:
- ½ quả bơ chín
Cách thực hiện:
Nghiền bơ chín trong chiếc bát nhỏ, thoa trực tiếp lên mặt và để trong 15 - 20 phút. Sau đó, rửa sạch bằng nước bình thường. Bạn có thể thêm mật ong hoặc sữa chua vào mặt nạ này.
Chủ nhật - Tinh dầu
Thành phần:
- Một vài giọt dầu hoa oải hương
Cách làm:
Nhúng miếng bông vào dầu oải hương và thoa lên mặt. Đợi 30 phút để làn da hấp thụ chất chiết xuất từ hoa oải hương, sau đó lau sạch bằng khăn ẩm.
Dựa vào lịch trình chăm sóc trong vòng 7 ngày trên cùng với các công thức mặt nạ tương ứng, chỉ sau 1 tuần, bạn sẽ nhận về làn da căng mướt, tươi tắn và khỏe đẹp.