Thời khóa biểu làm đẹp giúp da mặt căng bóng, trắng bóc, không khuyết điểm trong 7 ngày

Boldsky đã đưa ra 7 công thức mặt nạ chăm sóc da cho từng ngày trong tuần, việc bạn cần làm chỉ là áp dụng theo và tận hưởng thành quả sau đó.

Bạn không thể sở hữu làn da hoàn hảo chỉ bằng cách chăm sóc cẩu thả theo hứng thú. Theo đó, điều trị đúng cách và nuông chiều thường xuyên là cần thiết giúp làn da trông hoàn hảo mà chẳng cần tốn kém đến spa hay dùng mỹ phẩm đắt tiền.

Thứ hai cần một mặt nạ bổ dưỡng để bổ sung năng lượng làm bạn trông tươi mới sau hai ngày cuối tuần lười biếng. Và mặt nạ từ bột yến mạch chính là lựa chọn tuyệt vời nhất - Ảnh: Internet

- 2 - 3 muỗng canh bột yến mạch

- Mật ong và nước ấm

Cách làm:

Trộn bột yến mạch để tạo thành bột mịn cùng với mật ong và nước ấm. Thoa đều chúng lên khuôn mặt đã được vệ sinh sạch sẽ, để trong khoảng 30 phút. Sau đó, rửa sạch bằng nước mát.

Thứ ba - Sữa chua

So với ngày đầu tuần, vẻ ngoài có vẻ ít mệt mỏi hơn vào ngày thứ ba, nhưng vẫn cần phải duy trì sức khỏe làn da trong suốt cả tuần, do đó mặt nạ từ sữa chua sẽ giúp đỡ bạn - Ảnh: Internet

Thành phần:

- 2-3 muỗng canh sữa chua

Cách làm:

Điều này sẽ giúp loại bỏ dầu dư thừa làm cho làn da trông tươi tắn và trắng mịn hơn. Bạn chỉ cần lấy một ít sữa chua thoa lên mặt, đợi 15 - 20 phút rồi rửa sạch bằng nước mát là hoàn thành.

Thứ tư - Đất sét

Giữa tuần là thời điểm cần loại bỏ các tạp chất, tẩy tế bào chết để da khỏe mạnh. Mặt nạ đất sét sẽ bạn làm diều này, đồng thời làm mờ đi những đốm đen, vết sạm da - Ảnh: Internet

Thành phần:

- 2 muỗng canh đất sét xanh

Cách làm:

Trộn đất sét màu xanh với một ít nước hoặc sữa tươi không đường để tạo ra hỗn hợp nhão mịn. Thoa đều chúng lên toàn bộ khuôn mặt. Để nguyên cho đến khi khô, khoảng 20 đến 30 phút. Sau đó rửa sạch với nước mát bằng các chuyển động tròn.

Thứ năm - Mật ong

Thứ năm là khoảng thời gian bạn nên làm sạch khuôn mặt bằng cách loại bỏ bụi bẩn tích tụ. Hỗn hợp từ mật ong và chanh được xem là tuyệt vời nhất - Ảnh: Internet

Thành phần:

- 1 muỗng canh mật ong

- Vài giọt nước cốt chanh

Cách làm:

Trộn đều mật ong với vài giọt nước cốt chanh, thoa lên da và chờ khoảng 15 phút. Sau đó, rửa sạch bằng nước ấm và vỗ nhẹ. Cuối cùng, bạn có thể xoa bóp khuôn mặt nhẹ nhàng với kem dưỡng ẩm yêu thích.

Thứ sáu - Dưa leo

Cuối tuần là lúc cần làm mới làn da, nguồn dưỡng chất và vitamin dồi dào trong dưa leo sẽ giúp bạn làm điều này hiệu quả - Ảnh: Internet

Thành phần:

- 1 quả dưa leo

- Sữa tươi

Cách làm:

Đầu tiên, gọt vỏ dưa chuột xay nhuyễn, đổ ra bát cùng một ít sữa tươi, trộn đều. Lấy bông mềm thoa hỗn hợp lên da mặt và để yên trong khoảng 20 phút rồi rửa sạch. Bạn có thể làm điều này trước khi đi ngủ.

Thứ bảy - Bơ chín

Thứ bảy là ngày nghỉ, làn da không phải tiếp xúc nhiều với bụi bẩn và mỹ phẩm trang điểm. Do đó, đây là thời điểm tuyệt vời để cấp dưỡng chất làm trắng từ bơ chín - Ảnh: Internet

Thành phần:

- ½ quả bơ chín

Cách thực hiện:

Nghiền bơ chín trong chiếc bát nhỏ, thoa trực tiếp lên mặt và để trong 15 - 20 phút. Sau đó, rửa sạch bằng nước bình thường. Bạn có thể thêm mật ong hoặc sữa chua vào mặt nạ này.

Chủ nhật - Tinh dầu

Chủ nhật là thời gian để cho làn da thư giãn, nghỉ ngơi. Do đó, tinh dầu tự nhiên là thành phần phù hợp nhất - Ảnh: Internet

Thành phần:

- Một vài giọt dầu hoa oải hương

Cách làm:

Nhúng miếng bông vào dầu oải hương và thoa lên mặt. Đợi 30 phút để làn da hấp thụ chất chiết xuất từ ​​hoa oải hương, sau đó lau sạch bằng khăn ẩm.

Dựa vào lịch trình chăm sóc trong vòng 7 ngày trên cùng với các công thức mặt nạ tương ứng, chỉ sau 1 tuần, bạn sẽ nhận về làn da căng mướt, tươi tắn và khỏe đẹp.