Lịch trình chăm sóc trong vòng 7 ngày giúp làn da hư tổn, đen xỉn trở nên trắng bóc, mềm mịn

Chăm sóc da 12/09/2018 16:10

Stylecraze đã thu thập ý kiến từ các chuyên gia để đưa ra hướng dẫn chi tiết giúp phụ nữ sở hữu làn da trắng mịn, hồng hào chỉ sau 7 ngày.

Để cải thiện tình trạng da, bạn phải cố gắng chống lại mụn, quầng thâm, sắc tố, những mảng da khô, đốm đen, mụn đầu đen...

Dưới đây là quy trình chăm sóc trong vòng 7 ngày vừa giúp khắc phục những vấn đề trên vừa dưỡng trắng da hiệu nghiệm từ các chuyên gia.

7 ngày phục hồi làn da trắng mịn

Ngày thứ nhất: Thay đổi thói quen làm sạch

Mỗi ngày, da mặt phải tiếp xúc nhiều với không khí ô nhiễm, bụi bẩn. Do đó, bạn cần rửa mặt đúng cách bằng một số loại chất tẩy rửa nhẹ nhàng. Điều này sẽ loại bỏ cặn bã, ngăn ngừa tắc nghẽn lỗ chân lông, hạn chế khả năng nổi mụn, kích ứng da.

Sau khi rửa mặt với chất tẩy, sử dụng tinh dầu làm sạch da một lần nữa bằng bông mềm để đảm bảo bụi bẩn đã được loại bỏ hoàn toàn.

Khi da đã được làm sạch, bạn cần thoa toner như nước hoa hồng, trà xanh và giấm trắng để phục hồi độ pH, siết chặt lỗ chân lông. 

Vào buổi tối, bạn cần phải loại bỏ lớp trang điểm trước khi đi ngủ vì làn da cần không gian thở vào ban đêm. 

Lịch trình chăm sóc trong vòng 7 ngày giúp làn da hư tổn, đen xỉn trở nên trắng bóc, mềm mịn - Ảnh 1
Để sở hữu làn da khỏe đẹp, trắng mịn sau 7 ngày, bạn cần thay đổi thói quen làm sạch ngay bây giờ. Cụ thể là rửa mặt sạch sâu 2 bước vào buổi sáng và tối - Ảnh: Intenret

Ngày thứ 2: Cải thiện sức khỏe làn da

Cải thiện sức khỏe làn da bằng cách kiểm soát chế độ ăn uống. Cụ thể, đồ ngọt, dầu mỡ và tinh bột chính là những loại chất không tốt với làn da. 

Giữ cho làn da mềm mịn, đủ ẩm bằng cách uống nhiều nước và thức uống dinh dưỡng mỗi ngày. Điều này sẽ giúp kiểm soát việc sản xuất dầu nhờn trên da mặt và thắt chặt lỗ chân lông.

Ngày thứ ba: Tẩy tế bào chết

Điều này sẽ khiến làn da mềm mại và rạng rỡ hơn rất nhiều. Ngoài ra, tẩy sạch tế bào chết sẽ giúp làn da hấp thụ dưỡng chất nha và sâu hơn.

Đầu tiên, làm sạch khuôn mặt với hỗn hợp tẩy tế bào chết với sự trợ giúp của bọt biển. Sau đó, rửa lại bằng nước mát là hoàn thành.

Sau khi tẩy tế bào chết, để giữ ẩm cho làn da, bạn nên sử dụng kem dưỡng. Ngoài ra, không bao giờ quên kem chống nắng. 

Lịch trình chăm sóc trong vòng 7 ngày giúp làn da hư tổn, đen xỉn trở nên trắng bóc, mềm mịn - Ảnh 2
Nếu không tẩy tế bào chết định kỳ, làn da sẽ mãi chẳng cải thiện nổi - Ảnh: Internet

Ngày thứ tư: Đào thải độc tố cho da

Xông hơi là một trong những phương pháp thải độc tố cho làn da hiệu quả nhất. Điều này còn làm thông thoáng lỗ chân lông giúp làm sạch sâu làn da hơn.

Đặc biệt, sau khi xông hơi khoảng 10 phút, hãy đắp mặt nạ đất sét thêm vài phút, đây là nguyên liệu thấm hút độc tố, bụi bẩn mạnh mẽ. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng hỗn hợp mật ong và bột yến mạch để thay thế.

Ngày thứ năm: Mát xa da mặt

Phương pháp này cải thiện lưu thông máu đến mặt hỗ trợ nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh, đồng thời trẻ hóa và ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa sớm. Mát xa cũng giúp loại bỏ độc tố, xóa mờ quầng thâm mắt. 

Sau khi mát xa, thoa kem dưỡng ẩm hoặc lotion và kem chống nắng trước khi ra ngoài. Vào buổi tối, hãy đắp mặt nạ tự nhiên yêu thích trước khi đi ngủ.

Lịch trình chăm sóc trong vòng 7 ngày giúp làn da hư tổn, đen xỉn trở nên trắng bóc, mềm mịn - Ảnh 3
Mát xa mặt sẽ giúp bạn sở hữu làn da trắng mịn, tươi trẻ - Ảnh: Internet

Ngày thứ sáu: Tẩy tế bào chết một lần nữa

Theo các chuyên gia da liễu, tốt nhất là bạn nên tẩy tế bào chết hai lần mỗi tuần để giữ cho làn da khỏe mạnh và rạng rỡ. Thực hiện theo các bước tẩy tế bào chết đã làm từ ngày thứ 3.

Thường xuyên uống nước và nước ép từ trái cây, rau xanh là điều cần thiết trong suốt cả tuần để cải thiện tình trạng da từ sâu bên trong.

Ngày thứ bảy: Mặt nạ trái cây tươi

Đây là thời gian để thư giãn và cung cấp cho da nguồn dưỡng chất, kháng khuẩn từ mặt trái cây tươi hoặc chứa dưỡng chất từ các loại quả. Trước khi đắp mặt nạ, nhớ áp dụng quy trì làm sạch sâu da 2 công đoạn. 

Ngoài ra, uống nhiều nước hoặc thức uống lành mạnh trong suốt cả ngày để duy trì độ đàn hồi, mềm mịn của làn da.

Lịch trình chăm sóc trong vòng 7 ngày giúp làn da hư tổn, đen xỉn trở nên trắng bóc, mềm mịn - Ảnh 4
Mặt nạ chứa tinh chất từ trái cây tươi sẽ giúp làn da bật tông trở nên trắng mịn nhanh chóng - Ảnh: Internet

Kiên trì áp dụng theo các hướng dẫn chăm sóc trên trong vòng 7 ngày, tình trạng da sẽ cải thiện đáng kể. 

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