Bật mí 11 mặt nạ tự nhiên điều trị mọi vấn đề, 'tái sinh' làn da trắng hồng như em bé sau vài ngày

Brightside vừa chia sẻ các công thức mặt nạ đơn giản nhất giúp phục hồi làn da mắc các khuyết điểm trở nên trắng hồng, căng mịn nhanh chóng ngay tại nhà.
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Da mặt của chúng ta luôn phải đối mặt với vô số các tác nhân xấu từ môi trường như ánh nắng, tia tử ngoại, nhiệt độ thất thường, bụi bẩn... Cộng thêm các yếu tố không ổn định bên trong cơ thể như chỉ số độc tố, nội tiết tố giới tính, vi khuẩn... Do đó, làn da rất dễ bị quá tải, xuất hiện mụn, viêm, nhược điểm...
Để chăm sóc và sở hữu làn da căng mịn, trắng hồng không tì vết không phải là việc đơn giản, tuy nhiên, chỉ cần bạn có được những phương pháp khoa học, mọi chuyện sẽ nhanh chóng được giải quyết.
Brightside vừa đăng tải các công thức mặt nạ dường như có thể "tái sinh" lại làn da hư tổn trong thời gian ngắn.
1. Giảm viêm
Thành phần:
- 1 quả chuối
- 1 muỗng canh sữa chua
- 1 muỗng cà phê soda
Cách thực hiện:
Nghiền chuối, sau đó thêm soda và sữa chua vào, dùng muỗng trộn đều để có được hỗn hợp sánh mịn. Thoa đều chúng lên khắp khuôn mặt trong 10 - 15 phút thì rửa sạch.
Mặt nạ này rất hữu ích vì chuối rất tốt cho việc giảm viêm và mụn trứng cá, vết thương cháy nắng.
2. Se khít lỗ chân lông
Thành phần:
- 2 muỗng canh sữa chua
- 1 muỗng canh đất sét
- 1/2 muỗng cà phê mật ong
Cách thực hiện:
Trộn đất sét với sữa chua và mật ong để tạo thành hỗn hợp. Thoa chúng lên mặt, giữ trong 15 - 20 phút. Sau đó, rửa sạch bằng nước mát.
Mặt nạ này rất tuyệt vời vì sữa chua giúp loại bỏ các lỗ chân lông lớn và làm sáng các đốm sắc tố khiến da không đều màu.
3. Đối với da khô
Thành phần:
- 1/2 quả bơ chín
- 1 muỗng canh sữa tươi (không đường)
- 1 muỗng canh mật ong
Cách thực hiện:
Trộn đều bơ chín với sữa tươi và mật ong. Thoa hỗn hợp lên mặt trong 10 - 15 phút, rửa sạch bằng nước ấm.
Quả bơ chứa chất béo lành mạnh có khả năng giữ ẩm cho làn da khô, đặc biệt nguồn dưỡng chất trong loại quả này hoạt động tuyệt vời cho việc giảm ảnh hưởng của ánh sáng tia cực tím. Ngoài ra, bơ còn có tác dụng chống viêm giúp cải thiện mụn trứng cá .
4. Loại bỏ quầng thâm
Thành phần:
- 1 muỗng cà phê bột cà phê
- 1 ít tiêu đen
- 1 muỗng cà phê dầu dừa
Cách thực hiện:
Trộn tất cả các thành phần đã chuẩn bị để tạo thành hỗn hợp và thoa lên da quanh mắt trong vòng 5 - 10 phút và rửa sạch bằng nước ấm.
Mặt nạ này rất tuyệt vì chứa caffein làm hẹp mạch giúp giảm sưng và quầng thâm .
5. Dưỡng trắng da
Thành phần:
- 1 quả cà chua chín
Cách thực hiện:
Cắt cà chua và đắp trực tiếp lên khắp da mặt. Bạn có thể rửa sạch da mặt sau khoảng 10 phút bằng nước ấm.
Nhờ lycopene trong cà chua, mặt nạ này cải thiện sắc tố giúp làm trắng hồng rạng rỡ hơn.
6. Da mẩn cảm
Thành phần:
- 1 quả dưa leo lớn
Cách thực hiện:
Gọt vỏ dưa leo và cắt thành từng miếng, đắp trực tiếp lên da mặt trong 15 phút và rửa sạch bằng nước sau đó.
Đây mặt nạ rất tốt cho da bởi vì dưa chuột chứa rất nhiều vitamin như K, B5, A, và C, khi chúng kết hợp với nhau mang đến vô vàn tác dụng làm đẹp tuyệt vời.
7. Phục hồi da
Thành phần:
- Nửa củ cà rốt
- Nước lọc
Cách thực hiện:
Gọt sạch cà rốt và xay cùng với một ít nước lọc, đổ hỗn hợp ra bát. Thoa đều chúng lên da mặt trong 15 - 20 phút thì rửa sạch.
Các beta-carotene trong cà rốt giúp chữa lành vết thương nhỏ trên khuôn mặt và làm cho làn da trông khỏe mạnh .
8. Giữ ẩm
Thành phần:
- 1/2 chén bột yến mạch
- 1/3 ly nước
- 5 giọt vitamin E
Cách thực hiện:
Đun sôi bột yến mạch trong nước và để nguội. Thêm vitamin E vào rồi trộn đều. Sau đó, thoa hỗn hợp lên mặt trong 15 - 20 phút, rửa sạch bằng nước.
Nhờ cấu trúc mềm của bột yến mạch, mặt nạ này rất tốt cho làn da nhạy cảm. Nguồn dưỡng chúng sẽ loại bỏ tế bào chết và dưỡng ẩm hiệu quả.
9. Loại bỏ dầu nhờn
Thành phần:
- 1/2 củ khoai tây
- 1 muỗng cà phê nước cốt chanh
Cách thực hiện:
Cách 1: Cắt khoai tây, chà xát lên mặt, để trong 10 phút và rửa sạch sau đó.
Cách 2: Xay khoai tây tươi, thêm 1 muỗng cà phê nước cốt chanh và trộn đều. Thoa đều hỗn hợp lên mặt khoảng 10 phút thì rửa sạch bằng nước mát. Mặt nạ này rất tốt cho việc giảm độ bóng nhờn.
10. Vẻ ngoài tươi tắn
Thành phần:
- Nước gel nha đam
- 4 muỗng canh đất sét hồng
Cách thực hiện:
Trộn đất sét với lô hội. Thoa hỗn hợp lên mặt trong 15 - 20 phút nhưng đừng để khô. Bạn có thể rắc một ít nước nóng lên mặt khi bạn nhận thấy rằng mặt nạ đã khô. Rửa sạch bằng nước ấm.
Mặt nạ này có thể được sử dụng với những người có làn da nhạy cảm.
11. Loại bỏ mụn đầu đen
Thành phần:
- 1 muỗng canh chanh
- 1 muỗng canh mật ong
Cách thực hiện:
Trộn chanh với mật ong đều trong chiếc bát nhỏ. Rửa mặt bằng nước ấm, thoa hỗn hợp lên. Rửa sạch bằng nước ấm sau 20 phút.
Mật ong có tác dụng giữ ẩm tốt và chanh rất tốt cho việc thanh lọc, kháng khuẩn.
Trước khi sử dụng bất kỳ mặt nạ, hãy thử nó trên một phần của cơ thể của bạn mà mọi người không thể nhìn thấy. Đây là một cách hay để kiểm tra xem bạn có phản ứng dị ứng hay không.
Bạn có sử dụng mặt nạ tự chế hoặc bạn có thích chăm sóc chuyên nghiệp không? Chia sẻ những gì bạn nghĩ trong phần bình luận bên dưới.