Chỉ cần làm 2 điều này vào buổi tối trước khi ngủ, da mặt đen nhẻm bật tông trắng bóc, mịn màng cực nhanh

Chăm sóc da 02/09/2018 14:10

Tận dụng bí đỏ để thực hiện 2 bước chăm sóc da buổi tối theo công thức của Boldsky, sau vài ngày, điều kì diệu sẽ đến với bạn.

Không chỉ là loại thực phẩm quen thuộc với nhiều lợi ích cho sức khỏe mà bí đỏ còn hoạt động hiệu quả trên da mặt. Cùng với chất chống oxy hóa bí ngô còn chứa Vitamin A, C và E có lợi cho da nếu sử dụng theo từng cách khác nhau.

Dưới đây là 2 bước chăm sóc da buổi tối bằng bí đỏ tuy đơn giản nhưng mang đến hiệu quả vô cùng vượt trội.

Bước 1: Tẩy tế bào chết

Công thức 1:

Thành phần:

- ¼ chén bí đỏ nghiền

- 2 muỗng canh đường cát

- 2 muỗng cà phê bột cà phê

- 1 muỗng cà phê gừng băm nhuyễn

Bí ngô giàu chất chống oxy hóa khi kết hợp với cà phê, đường sẽ tạo ra hỗn hợp có tác dụng loại bỏ tế bào chết hữu hiệu. Gừng có đặc tính kháng viêm giúp điều trị làn da xỉn màu, nhiễm trùng, mắc mụn trứng cá.

Chỉ cần làm 2 điều này vào buổi tối trước khi ngủ, da mặt đen nhẻm bật tông trắng bóc, mịn màng cực nhanh - Ảnh 1
Hỗn hợp tẩy tế bào chết từ bí đỏ nghiền mịn cực kỳ an toàn đối với da nhạy cảm - Ảnh: Internet

Cách thực hiện:

Trộn tất cả các thành phần đã chuẩn bị để tạo thành hỗn hợp đồng nhất. Thoa đều chúng lên khắp da mặt và cổ, dùng hai bàn tay mát xa với lực vừa phải trong khoảng 2 - 3 phút. Sau đó, rửa lại bằng nước ấm là hoàn thành.

Công thức 2:

Thành phần:

- 2 muỗng canh nước ép bí đỏ

- 2 muỗng canh bột cám gạo

- 1 muỗng cà phê mật ong

- 1 muỗng canh sữa chua

Hỗn hợp từ nước ép bí ngô, bột cám gạo, mật ong và sữa chua giúp loại bỏ các tế bào hết, giữ lại độ ẩm của da.

Cách thực hiện:

Trộn nước ép bí ngô, bột cám gạo, mật ong và sữa chua để tạo thành hỗn hợp đặc sệt. Thoa đều hỗn hợp này trên khuôn mặt, nhẹ nhàng chà theo chuyển động tròn trong vài phút. Để yên trong 15 phút, sau đó rửa sạch bằng nước lạnh.

Chỉ cần làm 2 điều này vào buổi tối trước khi ngủ, da mặt đen nhẻm bật tông trắng bóc, mịn màng cực nhanh - Ảnh 2
Hỗn hợp nước ép bí đỏ và sữa chua vừa tẩy tế bào chết vừa nuôi dưỡng làn da - Ảnh: Internet

Bước 2: Dưỡng da

Dành cho da khô

Thành phần:

- ½ bát bí ngô nghiền nhuyễn

- ½ bát sữa chua (không đường)

- 1 muỗng canh mật ong

Đặc tính tẩy tế bào chết của axit lactic trong sữa chua cùng và các đặc tính dưỡng ẩm của mật ong giúp điều trị da khô và cung cấp độ ẩm dồi dào.

Chỉ cần làm 2 điều này vào buổi tối trước khi ngủ, da mặt đen nhẻm bật tông trắng bóc, mịn màng cực nhanh - Ảnh 3
Mặt nạ từ bí đỏ và sữa chua cực kỳ tuyệt vời để trị mụn, dưỡng da vào ban đêm - Ảnh: Internet

Cách thực hiện:

Trộn bí đỏ, sữa chua, mật ong thành hỗn hợp rồi thoa đều lên khắp khuôn mặt, tránh vùng mắt. Để yên khoảng 15 - 20 phút, rửa sạch bằng nước ấm và lau khô.

Dưỡng trắng da

Thành phần:

- 2 muỗng canh nước ép bí đỏ

- 1 muỗng cà phê mật ong

- 1 muỗng cà phê giấm táo

Bí ngô có chứa các enzym và axit hydroxy alpha hỗ trợ cải thiện sắc tố giúp làn da mịn màng. Trong khi đó, mật ong có đặc tính làm sáng da. Giấm táo khử trùng, ngăn ngừa nổi mụn.

Chỉ cần làm 2 điều này vào buổi tối trước khi ngủ, da mặt đen nhẻm bật tông trắng bóc, mịn màng cực nhanh - Ảnh 4
Bí đỏ và giấm táo cũng là sự kết hợp tuyệt vời để chăm sóc da mặt vào ban đêm - Ảnh: Internet

Cách thực hiện:

Lấy chiếc bát sạch, thêm nước ép bí đỏ, mật ong và giấm táo vào, dùng muỗng trộn tất cả các thành phần. Thoa đều hỗn hợp thu được lên da mặt và cổ đã làm sạch, nhẹ nhàng mát ax trong 2 phút. Để hỗn hợp 20 phút, sau đó rửa sạch với nước mát.

Chỉ với 2 bước chăm sóc đơn giản trên mỗi tối trước khi đi ngủ, bạn sẽ nhanh chóng sở hữu làn da mềm mịn, trắng hồng mà mọi phụ nữ đều ao ước.

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