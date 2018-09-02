Học spa 5 công thức làm kem dưỡng da ban đêm, hiệu quả không thua kém mỹ phẩm đắt tiền

Chăm sóc da 02/09/2018 06:52

Dưới đây là 5 công thức kem dưỡng ban đêm từ nguyên liệu tự nhiên giúp bạn tiết kiệm được một khoản tiền lớn nhưng vẫn sở hữu món mỹ phẩm mang đến hiệu quả nuôi dưỡng làn da vượt trội.

Thật khó để tìm thấy một loại kem ban đêm nuôi dưỡng toàn diện làn da. Một số loại kem mang lại tác dụng làm trắng da, một số loại lại có lợi ích ngăn ngừa lão hóa, trong khi một số khác có công dụng đặc trị. Do đó, bạn cần phải tìm được vấn đề đang mắc phải, sau đó chọn lựa ra công thức kem dưỡng chứa các thành phần dưỡng chất phù hợp.

1. Kem dưỡng ẩm ban đêm từ dầu ô liu

Dầu ô liu là thành phần chính trong loại kem dưỡng ban đêm tự làm này. Loại dầu này khóa độ ẩm giúp làn da mềm mịn, ngăn ngừa nứt. Kết hợp với các thành phần hoạt tính khác trong dầu dừa, loại kem này bổ sung cả sức khỏe lẫn vẻ đẹp của làn da. Trong khi đó, vitamin E có tác dụng bảo vệ da.

Thành phần:

- Nửa ly dầu ô liu nguyên chất

- 2 muỗng dầu dừa

- 1 muỗng sáp ong

- 2 viên vitamin E

Chuẩn bị:

Trộn dầu ô liu, dầu dừa và sáp ong với nhau trong một chiếc nồi nhỏ, sạch. Đun chúng trên lửa nhỏ cho đến khi tan chảy thì tắt bếp. Trích viên nang vitamin E thêm vào, để nguội, đổ tất cả vào lọ thủy tinh nhỏ có nắp, bảo quản nhiệt độ phòng. Bạn có thể sử dụng lọ kem dưỡng ẩm ban đêm này trong 2 - 3 tháng.

Học spa 5 công thức làm kem dưỡng da ban đêm, hiệu quả không thua kém mỹ phẩm đắt tiền - Ảnh 1
Kem dưỡng từ dầu ô liu, dầu dừa và vitamin E cấp ẩm tự nhiên cho da một cách vượt trội - Ảnh: Internet

2. Kem dưỡng da ban đêm từ bơ ca cao

Đối với da khô, xỉn màu và nứt nẻ, bơ ca cao là nguyên liệu cực kỳ tuyệt vời. Đặc biệt, đây là loại kem ban đêm tự chế tốt nhất để kéo căng các nếp nhăn.

Thành phần:

- 2 muỗng canh bơ ca cao

- 1 muỗng canh dầu ô liu 

- 1 muỗng canh dầu dừa

Chuẩn bị:

Thêm tất cả nguyên liệu vào nồi, đun cách thủy cho đến khi nguyên liệu hòa quyện vào nhau. Tắt bếp, đợi nguội thì chuyển hỗn hợp ra lọ thủy tinh, bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh.

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Kem dưỡng ban đêm từ bơ ca cao giúp phục hồi làn da khô ráp, kéo căng nếp nhăn trở nên mềm mịn nhanh chóng - Ảnh: Internet

3. Kem giải độc da ban đêm từ trà xanh

Loại kem này cung cấp nguồn dưỡng chất từ trà xanh, hạnh nhân, nước hoa hồng, tinh dầu và nha đam giúp loại bỏ các tạp chất và tác nhân xấu môi trường. Đồng thời, dưỡng trắng và ngăn ngừa lão hóa tuyệt vời.

Thành phần:

- 1 muỗng cà phê nước trà xanh (bột trà xanh)

- 1 muỗng canh dầu hạnh nhân

- 1 muỗng canh nước hoa hồng

- 1 muỗng cà phê tinh dầu (tùy chọn)

- 1 muỗng canh nước ép nha đam

- 1 muỗng canh sáp ong

Chuẩn bị:

Trộn sáp ong và dầu hạnh nhân trong chiếc bát thủy tinh, đặt trong nồi đun cách thủy đến khi tan chảy hoàn toàn. Lấy hỗn hợp ra ngoài, thêm gel nha đam, trà xanh, tinh dầu và nước hoa hồng vào rồi dùng muỗng trộn đều lên. Cho chúng vào lọ, đậy kín nắp và bảo quản trong nhiệt độ phòng.

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Trà xanh là thành phần tự nhiên giúp da khỏe đẹp nhờ tác dụng đào thải độc tố - Ảnh: Internet

4. Kem dưỡng ngăn ngừa lão hóa da

Nuôi dưỡng làn da với loại kem ban đêm từ nước ép táo sẽ mang đến kết quả tuyệt vời. Vì loại quả này giàu vitamin A, B, C và nhiều chất chống oxy hóa khác giúp duy trì làn da trẻ trung, mềm mại và mịn màng.

Thành phần:

- 2 quả táo

- 4 - 5 muỗng canh nước hoa hồng

- 1 muỗng canh dầu ô liu

Chuẩn bị:

Cắt đôi quả táo và loại bỏ hạt. Cho chúng vào máy xay nhuyễn cùng dầu ô liu. Đổ hỗn hợp vào nồi đun cách thủy khoảng 20 phút thì lấy ra, lọc lấy phần nước ra chiếc lọ thủy tinh. Lúc này thêm nước hoa hồng vào, trộn đều là có thể sử dụng.

Loại kem này nếu được bảo quản trong tủ lạnh sẽ sử dụng được tối đa 1 tuần.

Học spa 5 công thức làm kem dưỡng da ban đêm, hiệu quả không thua kém mỹ phẩm đắt tiền - Ảnh 4
Ngoài táo, bạn có thể tận dụng các loại quả chín mọng để làm kem ngăn ngừa lão hóa da ban đêm - Ảnh: Internet

5. Kem trị mụn trứng cá ban đêm

Nha đam hoạt động tốt trong việc điều trị mụn trứng cá và xóa mờ nhược điểm trên da mặt. Bạn có thể chuẩn bị kem này ở nhà và sử dụng hàng ngày. 

Thành phần:

- 2 muỗng canh gel nha đam

- 1 muỗng cà phê dầu hoa oải hương

- 1 muỗng cà phê dầu hoa anh thảo

Chuẩn bị:

Lấy gel nha đam trộn đều với dầu oải hương, dầu hoa anh thảo đến khi tạo thành hỗn hợp. Lưu trữ kem trong lọ thủy tinh, bảo quản ở nhiệt độ phòng và áp dụng hàng ngày.

Học spa 5 công thức làm kem dưỡng da ban đêm, hiệu quả không thua kém mỹ phẩm đắt tiền - Ảnh 5
Kem dưỡng da ban đêm từ gel nha đam nổi bật với tác dụng điều trị mụn trứng cá - Ảnh: Internet

Chọn ra công thức phù hợp, thực hiện và áp dụng, các loại kem dưỡng ban đêm từ tự nhiên 100% trên sẽ giúp bạn sở hữu làn da hoàn hảo, tươi trẻ, không tì vết.

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