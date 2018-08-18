Tác dụng 'thần kỳ' chứng minh nước muối pha loãng không thua kém gì thuốc trị mụn, mỹ phẩm dưỡng da

Chăm sóc da 18/08/2018 09:25

Tuy chỉ là loại gia vị quen thuộc trong căn bếp nhưng nếu biết cách kết hợp với nước ấm, muối sẽ trở thành nguyên liệu làm đẹp tuyệt vời.

Theo Boldsky, bạn có thể sử dụng nước muối biển tự nhiên hoặc hỗn hợp được thực hiện tại nhà bằng cách kết hợp muối hạt và nước. Cả hai công thức này đều có lợi cho da, tóc nếu được sử dụng đúng cách. Lý do là nước muối chứa các khoáng chất như canxi, kali, silicon, natri... rất có lợi.

Tác dụng làm đẹp của nước muối

Để điều trị mụn trứng cá

Các đặc tính kháng khuẩn, chống viêm chứa trong nước muối có tác dụng điều trị mụn trứng cá, ngăn ngừa nổi mụn hiệu quả và nhanh chóng. Đây là lí do mà các chuyên gia thường khuyên người bị mẩn ngứa, nhiễm khuẩn nhẹ trên da chăm chỉ tắm bằng nước muối.

Tất cả những gì bạn cần là 1 cốc nước và 1 muỗng canh muối biển, sau đó là hòa tan hoàn toàn chúng. Nhúng bông mềm vào dung dịch rồi thoa lên vùng da bị ảnh hưởng bởi mụn. Để khô và rửa sạch bằng nước bình thường. 

Bạn có thể sử dụng biện pháp khắc phục này ít nhất 1 lần mỗi ngày để nhanh chóng đạt được kết quả.

Tác dụng 'thần kỳ' chứng minh nước muối pha loãng không thua kém gì thuốc trị mụn, mỹ phẩm dưỡng da - Ảnh 1
Hàm lượng kháng khuẩn, kháng viêm trong muối chính là thành phần điều trị mụn trứng cá hữu hiệu - Ảnh: Internet

Chữa lành vết thương

Nhờ các đặc tính chống viêm, muối biển làm cho quá trình chữa lành vết thương hở nhanh hơn và dễ dàng hơn.

Tắm trong loại nước đơn giản này giúp tiêu diệt vi khuẩn, do đó ngăn ngừa kích ứng hay nhiễm trùng da. Đặc biệt, nước muối biển còn có khả năng cải thiện hydrat hóa trên da giúp chữa lành vết thương, ngăn ngừa sẹo thâm.

Thêm 1 ly muối biển vào bồn tắm đầy nước ấm, có thể thêm một ít tinh dầu tự nhiên. Ngâm mình trong nước muối ấm sẽ làm sạch, tăng đề kháng giúp da khỏe đẹp. Hơn nữa, đây là phương pháp giảm thiểu căng thẳng hữu hiệu.

Ngoài ra, việc gội đầu bằng nước muối ấm còn điều trị gàu, nấm da đầu cực kỳ hiệu nghiệm.

Làm sạch răng miệng

Hơi thở hôi thường do vi khuẩn tích trữ trong khoang miệng gây ra. Trong trường hợp này, nước muối sẽ giúp bạn làm sạch miệng khiến hơi thở thơm tho hơn. Ngoài ra, loại nước này còn có tác dụng giảm răng ê buốt hiệu quả.

Bạn có thể dễ dàng làm nước súc miệng bằng cách thêm một 1 canh muối vào nước ấm, trộn đều rồi sử dụng. Lặp lại phương pháp này mỗi này là mỗi ngày.

Tác dụng 'thần kỳ' chứng minh nước muối pha loãng không thua kém gì thuốc trị mụn, mỹ phẩm dưỡng da - Ảnh 2
Hàm lượng chất có tính kháng khuẩn trong nước muối giúp làm sạch răng miệng, ngăn ngừa hơi thở có mùi - Ảnh: Internet

Tẩy tế bào chết

Các kết cấu thô của muối cực kỳ thích hợp để tẩy tế bào chết, cải thiện sản sinh da mới. Loại gia vị này giúp làm sạch sâu lỗ chân lông, cải thiện lưu thông máu, làm da trắng mịn nhanh chóng.

Trộn nước và muối biển tạo thành hỗn hợp sền sệt, nhẹ nhàng dùng hỗn hợp này mát xa khuôn mặt theo chuyển động tròn. Sau đó rửa sạch với nước bình thường. 

Bạn cũng có thể sử dụng phương pháp này 3 lần mỗi tuần, tuy nhiên hãy thoa kem dưỡng ẩm sau cùng để khóa ẩm, ngăn ngừa khô da.

Tác dụng 'thần kỳ' chứng minh nước muối pha loãng không thua kém gì thuốc trị mụn, mỹ phẩm dưỡng da - Ảnh 3
Tẩy tế bào chết bằng muối cực kỳ an toàn nhưng hiệu quả lại cao - Ảnh: Internet

Thành phần đơn giản chỉ là muối và nước nhưng hỗn hợp tạo ra lại mang đến nhiều tác dụng làm đẹp tuyệt vời cho cả da mặt, mái tóc và răng miệng. 

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