Muốn đẹp như dàn phi tần Diên Hi Công Lược, học ngay phương pháp dưỡng da từ phụ nữ Trung Quốc xưa

Phụ nữ Trung Quốc xưa nổi tiếng với làn da hoàn hảo, không tì vết. Theo sử sách, đa số phi tần tại quốc gia này đều sở hữu nhan sắc tuyệt đẹp, không già nua. Theo Boldsky, bí mật làm đẹp của Trung Quốc cổ đại rất đơn giản vì sử dụng hoàn toàn nguyên liệu tự nhiên cực kỳ quen thuộc.

Để sử dụng nước gạo đạt hiệu quả nhất, hãy làm theo kỹ thuật này. Đầu tiên, ngâm gạo trong nước ấm đến khi phần đục chìm hẳn xuống đáy. Bây giờ nhúng bông mềm vào dung dịch nước gạo thoa đều lên da mặt và cổ. Giữ yên đến lúc khô thì rửa lại bằng nước mát.

Nước gạo có lợi ích làm săn chắc, mềm mịn da từ bên trong. Loại nước này ngăn chặn sự xuất hiện của các nếp nhăn, ức chế các dấu hiệu lão hóa. Ngoài ra, dưỡng chất trong gạo còn bảo vệ da khỏi các tác nhân xấu từ ánh nắng mặt trời.

Một trong những bí mật làm đẹp nổi tiếng nhất của Trung Quốc là sử dụng nước gạo để dưỡng da săn chắc, căng mịn - Ảnh: Internet

• Dùng đậu xanh trị mụn

Phụ nữ Trung Quốc thời cổ đại nổi tiếng với vẻ đẹp vượt thời gian. Họ thường xuyên áp dụng mặt nạ từ đậu xanh. Theo nghiên cứu, việc sử dụng loại đậu này để làm đẹp không chỉ dưỡng trắng mà còn điều trị mụn rất hiệu quả.

Cách thực hiện khá đơn giản, xay nhuyễn một ít đậu xanh, thêm nước vào rồi trộn đều để tạo thành hỗn hợp bột nhão. Thoa trực tiếp chúng lên da mặt và cổ, để khoảng 30 phút thì rửa sạch bằng nước ấm.

Phụ nữ Trung Quốc thường xuyên sử dụng mặt nạ đậu xanh để trị mụn, đồng thời dưỡng trắng da - Ảnh: Internet

• Trà xanh ngăn ngừa lão hóa

Lão hóa da có thể được ngăn ngừa bằng cách sử dụng các loại thảo mộc tự nhiên. Phụ nữ Trung Quốc thích uống nhiều trà xanh hàng ngày vì nguyên liệu này giàu chất chống oxy hóa, đặc tính chống viêm mạnh mẽ.

Trà xanh là một trong những loại thức uống chống lão hóa tốt nhất, đồng thời làm tăng tỷ lệ trao đổi chất của cơ thể giúp giảm cân dễ dàng.

Phụ nữ Trung Quốc thích uống nhiều trà xanh vì chúng giàu chất chống oxy hóa có khả năng ngăn ngừa lão hóa thần kỳ - Ảnh: Internet

• Mát xa toàn thân

Mát xa mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe. Đây là bí quyết làm đẹp của phụ nữ Trung Quốc thời xa xưa. Mát xa mặt và cơ thể thường xuyên có thể cải thiện tuần hoàn máu, làm giảm bọng mắt, săn chắc da.

Mát xa toàn thân giúp làn da khỏe mạnh, săn chắc - Ảnh: Internet

• Lá bạc hà làm sáng da

Ngoài nhiều lợi ích sức khỏe, bạc hà cũng phục vụ như một yếu tố huyền diệu giúp bạn sở hữu làn da tươi sáng.

Để có được một làn da trắng hồng, bạn nên nghiền lá bạc hà trộn cùng nước lọc hoặc mật ong để tạo thành hỗn hợp sánh mịn. Sau đó, thoa hỗn hợp này lên da mặt và cổ, sau khoảng 10 phút thì rửa sạch.

Hãy tận dụng lá bạc hà để làm sáng da như phụ nữ Trung Quốc xưa - Ảnh: Internet

• Củ nghệ điều trị hắc sắc tố

Phụ nữ Trung Quốc cổ đại từng sử dụng gia vị này, thậm chí là cho đến nay, nghệ vẫn là một loại nguyên liệu tốt cho da. Bạn có thể sử dụng củ nghệ nghiền kết hợp với tinh dầu, mật ong để làm mặt nạ. Cách này sẽ cung cấp dưỡng chất điều trị các vấn đề về hắc sắc tố như nám, tàn nhang, đồi mồi...

Phụ nữ Trung Quốc cổ đại sử dụng nghệ để làm đẹp da mặt, đặc biệt là loại bỏ hắc sắc tố - Ảnh: Internet

• Mặt nạ lòng trắng trứng giúp da mịn màng

Phụ nữ Trung Quốc được biết đến với làn da mịn màng và dẻo dai. Bí mật chính là lòng trắng trứng. Họ sử dụng lòng trắng trứng để làm mặt nạ dưỡng da thường xuyên vào buổi tối. Loại nguyên liệu này có đặc tính làm se, mang lại cho bạn làn da săn chắc.

Mặt nạ lòng trắng trứng giúp làn da săn chắc và mềm mịn - Ảnh: Internet

Bạn có thể áp dụng các phương pháp làm đẹp bắt nguồn từ phụ nữ Trung Quốc xưa trên hàng ngày để sở hữu làn da hoàn hảo, không tì vết.